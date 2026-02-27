Rodzaje płyt gipsowo-kartonowych i ich zastosowanie w budownictwie

Murator Remontuje #2: Montaż płyty gipsowo-kartonowych w systemie M Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Płyty gipsowo-kartonowe wykorzystuje się jako suche tynki układane na ścianach murowanych oraz sufitach. Montaż płyt jest szybki i nie wymaga mokrych prac. Dzięki temu z wykończonych nimi pomieszczeń można korzystać bezpośrednio po ich zamontowaniu.

Płyta gipsowo-kartonowa w domach jednorodzinnych

W budownictwie jednorodzinnym płyty gipsowo-kartonowe najczęściej stosuje się w zabudowie poddaszy oraz do budowy ścianek działowych. Można je też wykorzystać jako suche tynki ścian i sufitów oraz wypełnienia konstrukcji w sufitach podwieszanych. Płyty można układać w kilku warstwach, dzięki czemu poprawia się cechy ogniochronne i izolacyjność akustyczną przegród oraz zwiększa ich sztywność.

Stosowanie płyt gipsowo-kartonowych ma wiele zalet:

są lekkie i w połączeniu z lekką konstrukcją nośną umożliwiają szybkie zaaranżowanie każdego wnętrza – ścianką z gipsu można podzielić duże pomieszczenie na mniejsze;

ścianki działowe z nich wykonane równie łatwo rozebrać, a zatem łatwo przebudować wykończone nimi wnętrze;

uzyskuje się duże i gładkie powierzchnie bez widocznych połączeń;

płyty można malować, tapetować, mocować na nich płytki ceramiczne, a na gipsowych podkładach podłogowych – układać parkiet lub wykładziny podłogowe;

łatwo się je obrabia nawet najprostszymi narzędziami;

montuje się je „na sucho”, dzięki czemu z pomieszczeń można korzystać bezpośrednio po zakończeniu prac;

pod płytami można poprowadzić kable i rury;

konstrukcja pokryta płytami jest trwała, ma dużą ognioodporność i jednocześnie dobrze tłumi dźwięki, chroniąc przed hałasem.

Płyty gipsowo-kartonowe dobieraj do pomieszczenia

Płyty g-k zwykłe – różnią się między sobą grubością (9,5-12,5 mm) i długością (2500-3000 mm). Ich szerokość jest standardowa i wynosi 1200 mm. Nie są wystarczająco odporne na wilgoć, by można je było stosować w kuchniach, pralniach i łazienkach. Można je układać w pomieszczeniach o maksymalnej wilgotności 70%. Są szare.

Płyty o zwiększonej odporności na wodę – są zaimpregnowane środkiem hydrofobowym, dzięki któremu nie pochłaniają tyle wilgoci co inne płyty. Nadają się do pomieszczeń, w których wilgotność powietrza sięga 85%. Taka wilgotność nie może jednak utrzymywać się dłużej niż dziesięć godzin. Te płyty gipsowo-kartonowe mają kolor zielony lub oznaczenia w kolorze zielonym.

Płyta g-k o zwiększonej odporności na ogień – w jej rdzeń gipsowy wbudowana jest siatka z włókna szklanego lub gips zmieszany jest z rozdrobnionym włóknem szklanym. Podczas pożaru tradycyjna płyta gipsowo-kartonowa rozsypałaby się już po 15-30 min. W takich płytach włókno przez dłuższy czas utrzyma gips w stanie nienaruszonym. Są czerwone lub mają czerwone oznaczenia. Uwaga! O ochronie przeciwogniowej decydują jednak nie same płyty, ale cała ściana zrobiona z nich lub nimi pokryta. Ważna jest konstrukcja, liczba warstw płyt ogniochronnych i szczelność ich połączeń. Prawidłowo zaprojektowana i wykonana przegroda pokryta takimi płytami powinna wytrzymać w stanie nienaruszonym pożar trwający dwie godziny.

Płyty typu kompakt – ten rodzaj materiału wykończeniowego łączy cechy płyt ogniochronnych i wodoodpornych. Płyty te mają rdzeń z włókna szklanego i są zaimpregnowane.

Sposób montażu płyty g-k ma znaczenie

Płyty małe – to zwykłe płyty gipsowo-kartonowe, które poza rozmiarem mają niezmienione pozostałe parametry. Z racji swej wielkości (wysokość 130 cm, szerokość 90 cm) są lżejsze i wygodniejsze do transportowania. Można je przewozić każdym samochodem mającym duży bagażnik. Płyty te również mogą być ogniochronne i wodoodporne.

Płyty grube – mają grubość 15-25 mm. Są dzięki temu mocniejsze od zwykłych i bardziej odporne na uszkodzenia. Dobrze sprawdzają się jako podkład pod płytki ceramiczne. Ze względu na grubość są wykorzystywane również do obudowywania ścian pełniących funkcję barier przeciwpożarowych. Produkowane są też grube płyty wysoce ogniochronne. Ich powierzchnia jest laminowana welonem z włókna szklanego, a do gipsu dodana jest niewielka ilość włókien celulozowych.

Płyty białe – ich karton jest fabrycznie obustronnie zagruntowany. Dzięki temu po ułożeniu i zaszpachlowaniu połączeń od razu można przystąpić do malowania. Standardowo trzeba by przedtem pokryć płyty środkiem gruntującym. Oprócz płyt gipsowo-kartonowych zagruntowanych jeszcze tylko płyty gipsowo-włóknowe można malować lub tapetować tuż po ułożeniu.

Płyty termoizolacyjne – są zespolone z materiałem ociepleniowym, najczęściej ze styropianem lub z wełną mineralną. Płyty takie przeznaczone są do docieplania ścian wewnętrznych i stropów.

Płyty, które można giąć na sucho – używając ich, można uzyskać łuki wklęsłe o promieniu wewnętrznym równym minimum 60 cm lub zewnętrznym dochodzącym do 110 cm. Płyty gięte mocuje się do metalowego stelażu, którego profile poziome są ponacinane, i formuje się je w łuk o odpowiednim promieniu.

Na co zwrócić uwagę kupując płyty g-k

Na pewno na cenę. Płyty gipsowo-włóknowe są droższe od płyt gipsowo-kartonowych. Wyższą cenę rekompensuje jednak ich uniwersalność oraz mniejsze zużycie materiałów dodatkowych. Zanim wybierze się płyty gipsowo-kartonowe czy gipsowo-włóknowe, warto porównać, ile kosztują u różnych producentów, a ile u dystrybutorów.

Ceny płyt są inne w różnych regionach Polski, na ich wielkość wpływają upusty, które hurtownicy mogą uzyskać od producentów. Właśnie z tego względu ceny detaliczne są często niższe od podawanych przez producenta. Warto też wiedzieć, że niektórzy sprzedawcy przy zakupie większej ilości płyt dodają dwie dodatkowe sztuki mające chronić resztę przed uszkodzeniem w czasie transportu.

