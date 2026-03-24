Jaka grubość ścian działowych?

Grubość ścian działowych wynosi przeważnie od 8 do 18 cm. Te węższe, jeśli przekraczają 5 m długości powinny być wzmocnione prętami lub drabinkami zbrojeniowymi umieszczanymi w co trzeciej spoinie. Podobnie jak ściany o większej grubości, jeśli stoją przy ścianach zewnętrznych lub konstrukcyjnych muszą być z nimi zespolone.

Ściany działowe są więc albo zagłębione w bruździe wybitej w ścianie nośnej albo połączone z nią za pośrednictwem stalowych kotew.

Zamiast bruzdy można też zrobić tak zwane strzępia, czyli wgłębienia wykonane w co drugiej warstwie ściany nośnej. Wówczas, co drugi rząd cegieł ściany działowej zazębia się ze ścianą konstrukcyjną.

Ściany działowe z ceramiki

Ściany mogą być wznoszone z cegieł pełnych oraz dziurawek lub kratówek, które dzięki wykonanych w nich otworach mają mniejszy ciężar. Można też użyć cegieł modularnych, które wyglądem przypominają nieco pustaki.

Elementów z ceramiki poryzowanej (porowata ceramika o lepszych właściwościach termoizolacyjnych niż tradycyjna) używa się do wznoszenia ścian działowych tylko wówczas, gdy cały dom jest budowany z takiego materiału. Wykorzystuje się wtedy pustaki o grubości 10 cm, które są przeznaczone do łączenia na pióro i wpust. Nie trzeba wówczas wykonywać spoin pionowych a jedynie poziome.

Do murowania szlifowanych pustaków z ceramiki poryzowanej można używać murarskiej piany PUR. Muruje się wtedy znacznie szybciej.

Bardzo atrakcyjny wygląd mają nieotynkowane ściany działowe wzniesione z cegieł klinkierowych.

Ściany działowe z betonu komórkowego

Do budowy ścian działowych z betonu komórkowego używa się najczęściej gazobetonowych płytek grubości 11,5 lub 12 cm. Można też zastosować bloczki grubości 18 cm. Do murowania ścianek z betonu używa się zwykłych zapraw cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych zapraw klejowych lub nawet piany murarskiej.

Ściany działowe z silikatów

Silikaty to inaczej elementy wapienno-piaskowe. Silikatowe działówki powstają z cegieł pełnych lub bloczków. Cegły mają standardowe wymiary 25x12x6,5 cm, a bloczki: 25x8x22, 25x12x22, 25x18x22 lub 25x25x22 cm. Elementy silikatowe są dosyć ciężkie, ale odznaczają się wyjątkowo równym kształtem, wysoką izolacyjnością akustyczną oraz zdolnością do akumulowania ciepła.

Ściany działowe z keramzytobetonu

Mowa o betonie, w którym kruszywem jest keramzyt - granulki spiekanej gliny. Granulki sprawiają, że beton taki jest lżejszy od zwykłego i wykazuje wyższą izolacyjność cieplną.

Do ścian działowych nadają się wąskie pustaki keramzytobetonowe – grubości od 9 do 12 cm, łączone na pióro i wpust. Muruje się je na tradycyjną zaprawę cementowo-wapienną. Maja dobrą izolacyjność akustyczną.

Ściany z płytek gipsowych

Są to płytki produkowane jedynie z gipsu. Mają duże wymiary i dzięki temu szybko się z nich muruje (3 płyty zużywa się na 1 m² ściany). Ich grubość wynosi 8 i 10 cm. Mają profilowane krawędzie, przystosowane do łączenia na pióro i wpust. Do ich murowania, jako spoiwa, używa się specjalnego kleju gipsowego. Są lekkie, ale mają dosyć małą wytrzymałość na wodę i uszkodzenia mechaniczne. Kupić można też gipsowe płyty zaimpregnowane środkiem przeciwwilgociowym. Wyróżnia je zielonkawy odcień.

Płytki gipsowe mogą być też dekoracją ścian.

Ściany działowe z dużych paneli

Produkuje się je z betonu komórkowego. Dostępne są w szerokościach 59,8 lub 49,8 cm. Ich wysokość wynosi 220 lub 300 cm. Co oznacza że będą pasowały do kondygnacji o standardowych wysokościach. W razie czego łatwo można je skracać. Panele maja grubość 7,5 lub 10 cm.

Budowa z nich trwa cztery razy krócej niż murowanie zwykłych ścian działowych. Powierzchnia paneli jest natomiast na tyle gładka, że nie trzeba ich tynkować, wystarczy szpachlowanie spoin.

