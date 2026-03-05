Ściany gotowe na tapety – techniczne aspekty przygotowania podłoża

Magdalena Niezabitowska-Krogulec
2026-03-05 14:55

Przygotowanie ścian pod tapetowanie wymaga dokładnej oceny rodzaju podłoża, usunięcia starych powłok malarskich lub tapet, wyrównania ubytków oraz właściwego szlifowania i gruntowania powierzchni – każdy z tych etapów wpływa na trwałość i estetykę aplikacji.

Tapety to prosty sposób na to, by bez większego wysiłku i nakładów finansowych, stworzyć wyjątkowe, oryginalne wnętrze. Dają nieograniczone możliwości aranżacyjne - można z powodzeniem zastosować je we wnętrzu urządzonym w stylu klasycznym, jak i nowoczesnym. Wbrew pozorom tapetowanie nie jest trudne - to zadanie z którym z powodzeniem każdy poradzi sobie samodzielnie. 

Murator Remontuje #2: Jak położyć nową tapetę?

Jak przygotować ścianę do tapetowania

  • podłoże nieotynkowane

Można na nim układać tapety, pod warunkiem że zaszpachluje się ubytki i niedokładnie wypełnione spoiny oraz zeszlifuje wypukłości.

  • podłoże pomalowane farbą

Podłoże pomalowane farbę kredową lub wapienną trzeba starannie usunąć szpachelką po uprzednim zamoczeniu, niezniszczoną powłokę z farby olejnej lub emalii wystarczy przeszlifować i odkurzyć, jeśli powłoka się łuszczy, trzeba ją zeskrobać, a pozostałości usunąć  preparatem do usuwania starych powłok malarskich, farbę emulsyjną lub akrylową – jeżeli nie odpada – zmywa się wodą z detergentem lub specjalnym płynem do mycia ścian.

  • podłoże pokryte tapetą

Stare warstwy tapety należy usunąć szpachelką po uprzednim namoczeniu jej ciepłą wodą z dodatkiem kilku łyżek 10-procentowego octu lub specjalnym płynem do usuwania tapet. Można też użyć elektrycznego nawilżacza do tapet. Tapety winylowe warto przed namoczeniem podrapać drucianą szczotką, wtedy woda łatwiej dotrze do warstwy z klejem. Inne tapety zmywalne wystarczy przetrzeć papierem ściernym.

  • podłoże z płyt gipsowo-kartonowych

Trzeba zaszpachlować wszystkie połączenia płyt oraz ubytki, a potem je przeszlifować.

Jak usunąć pęknięcia i ubytki w ścianach przed tapetowaniem

Podłoże powinno być idealnie gładkie, czyste, suche i bez pleśni. Dziury po zbędnych gwoździach i kołkach, pęknięcia i rysy wypełnij szpachlówką lub zaprawą gipsową. Nierówności zbierz szpachelką, a chropowatości (nawet tak drobne jak ziarenka piasku) zeszlifuj papierem ściernym.

Miejsca połączeń płyt i niewielkie pęknięcia możesz zakleić specjalną taśmą. Jeżeli ściany są bardzo chropowate i nierówne, możesz jako podkład – zwłaszcza pod cienkie, jasne tapety – położyć specjalną tapetę izolacyjną lub dwie, trzy warstwy papieru pakowego. Tłuste plamy usuń szmatką zanurzoną w benzynie lub rozpuszczalniku.

Dzień przed położeniem tapety zagruntuj podłoże preparatem do gruntowania albo rozcieńczonym klejem do tapet

Jak przygotować ścianę do tapetowania? Praktyczne porady

i

Autor: KatarzynaBialasiewicz/ Getty Images Integracja tapety z wykończeniem pomieszczenia wymaga uwzględnienia kolorystyki, faktury ściany i oświetlenia, aby podkreślić charakter wnętrza i efekt dekoracyjny

Odpowiednie warunki do tapetowania

Tapety najlepiej kłaść, gdy temperatura w pomieszczeniu wynosi 15-18°C (przy tapetach papierowych temperatura może być nieco niższa). Tapetowanie nie powinno się odbywać w pomieszczeniach zbyt ochłodzonych (poniżej 5°C) oraz silnie ogrzewanych – najlepiej na ten czas wyłączyć ogrzewanie.

Narzędzia potrzebne do tapetowania

Narzędzia do tapetowania, które mogą się przydać to:

  • pion sznurkowy,
  • poziomnica,
  • wiadro (ocynkowane lub plastikowe) do rozrobienia kleju,
  • szeroki pędzel (ławkowiec) lub wałek futerkowy do nanoszenia kleju,
  • 3-metrowa miarka lub przymiar,
  • nóż z długim i szerokim ostrzem do cięcia tapety na arkusze,
  • miękka szczotka lub gumowy wałek do dociskania tapety,
  • nóż monterski i nożyce ze stali nierdzewnej do przycinania krawędzi tapety,
  • miękka ściereczka lub gąbka do usuwania nadmiaru kleju,
  • drabina lub schodki,
  • papier ścierny i nierdzewna szpachelka do napraw podłoża,
  • stalowy liniał do przycinania tapet,
  • krótki gumowy wałek do dociskania brzegów tapet.

Jak przygotować ścianę do tapetowania? Praktyczne porady

i

Autor: KatarzynaBialasiewicz/ Getty Images Wzory tapet mogą optycznie powiększać lub zmniejszać przestrzeń, w zależności od kierunku linii, kontrastów kolorystycznych i rozmiaru motywu

W jaki sposób przygotować pomieszczenie do tapetowania

Z pomieszczenia, które będzie tapetowane, wynieś wszystkie lekkie meble, a te trudne do przesunięcia zabezpiecz przed zabrudzeniem.

Ze ścian wykręć wystające wkręty i haki oraz wyciągnij gwoździe, ale tylko te z łebkami. Aby później odnaleźć miejsca, w których się znajdowały, wciśnij w nie gwoździe bez główek, tak aby lekko wystawały poza lico ściany.

Wyłącz prąd i zdejmij gniazda i wyłączniki. Znajdujące się w nich przewody zabezpiecz taśmą izolacyjną i umieść je wewnątrz puszek.

