Tapety to prosty sposób na to, by bez większego wysiłku i nakładów finansowych, stworzyć wyjątkowe, oryginalne wnętrze. Dają nieograniczone możliwości aranżacyjne - można z powodzeniem zastosować je we wnętrzu urządzonym w stylu klasycznym, jak i nowoczesnym. Wbrew pozorom tapetowanie nie jest trudne - to zadanie z którym z powodzeniem każdy poradzi sobie samodzielnie.
Jak przygotować ścianę do tapetowania
- podłoże nieotynkowane
Można na nim układać tapety, pod warunkiem że zaszpachluje się ubytki i niedokładnie wypełnione spoiny oraz zeszlifuje wypukłości.
- podłoże pomalowane farbą
Podłoże pomalowane farbę kredową lub wapienną trzeba starannie usunąć szpachelką po uprzednim zamoczeniu, niezniszczoną powłokę z farby olejnej lub emalii wystarczy przeszlifować i odkurzyć, jeśli powłoka się łuszczy, trzeba ją zeskrobać, a pozostałości usunąć preparatem do usuwania starych powłok malarskich, farbę emulsyjną lub akrylową – jeżeli nie odpada – zmywa się wodą z detergentem lub specjalnym płynem do mycia ścian.
- podłoże pokryte tapetą
Stare warstwy tapety należy usunąć szpachelką po uprzednim namoczeniu jej ciepłą wodą z dodatkiem kilku łyżek 10-procentowego octu lub specjalnym płynem do usuwania tapet. Można też użyć elektrycznego nawilżacza do tapet. Tapety winylowe warto przed namoczeniem podrapać drucianą szczotką, wtedy woda łatwiej dotrze do warstwy z klejem. Inne tapety zmywalne wystarczy przetrzeć papierem ściernym.
- podłoże z płyt gipsowo-kartonowych
Trzeba zaszpachlować wszystkie połączenia płyt oraz ubytki, a potem je przeszlifować.
Jak usunąć pęknięcia i ubytki w ścianach przed tapetowaniem
Podłoże powinno być idealnie gładkie, czyste, suche i bez pleśni. Dziury po zbędnych gwoździach i kołkach, pęknięcia i rysy wypełnij szpachlówką lub zaprawą gipsową. Nierówności zbierz szpachelką, a chropowatości (nawet tak drobne jak ziarenka piasku) zeszlifuj papierem ściernym.
Miejsca połączeń płyt i niewielkie pęknięcia możesz zakleić specjalną taśmą. Jeżeli ściany są bardzo chropowate i nierówne, możesz jako podkład – zwłaszcza pod cienkie, jasne tapety – położyć specjalną tapetę izolacyjną lub dwie, trzy warstwy papieru pakowego. Tłuste plamy usuń szmatką zanurzoną w benzynie lub rozpuszczalniku.
Dzień przed położeniem tapety zagruntuj podłoże preparatem do gruntowania albo rozcieńczonym klejem do tapet
Odpowiednie warunki do tapetowania
Tapety najlepiej kłaść, gdy temperatura w pomieszczeniu wynosi 15-18°C (przy tapetach papierowych temperatura może być nieco niższa). Tapetowanie nie powinno się odbywać w pomieszczeniach zbyt ochłodzonych (poniżej 5°C) oraz silnie ogrzewanych – najlepiej na ten czas wyłączyć ogrzewanie.
Narzędzia potrzebne do tapetowania
Narzędzia do tapetowania, które mogą się przydać to:
- pion sznurkowy,
- poziomnica,
- wiadro (ocynkowane lub plastikowe) do rozrobienia kleju,
- szeroki pędzel (ławkowiec) lub wałek futerkowy do nanoszenia kleju,
- 3-metrowa miarka lub przymiar,
- nóż z długim i szerokim ostrzem do cięcia tapety na arkusze,
- miękka szczotka lub gumowy wałek do dociskania tapety,
- nóż monterski i nożyce ze stali nierdzewnej do przycinania krawędzi tapety,
- miękka ściereczka lub gąbka do usuwania nadmiaru kleju,
- drabina lub schodki,
- papier ścierny i nierdzewna szpachelka do napraw podłoża,
- stalowy liniał do przycinania tapet,
- krótki gumowy wałek do dociskania brzegów tapet.
W jaki sposób przygotować pomieszczenie do tapetowania
Z pomieszczenia, które będzie tapetowane, wynieś wszystkie lekkie meble, a te trudne do przesunięcia zabezpiecz przed zabrudzeniem.
Ze ścian wykręć wystające wkręty i haki oraz wyciągnij gwoździe, ale tylko te z łebkami. Aby później odnaleźć miejsca, w których się znajdowały, wciśnij w nie gwoździe bez główek, tak aby lekko wystawały poza lico ściany.
Wyłącz prąd i zdejmij gniazda i wyłączniki. Znajdujące się w nich przewody zabezpiecz taśmą izolacyjną i umieść je wewnątrz puszek.