Tapety to prosty sposób na to, by bez większego wysiłku i nakładów finansowych, stworzyć wyjątkowe, oryginalne wnętrze. Dają nieograniczone możliwości aranżacyjne - można z powodzeniem zastosować je we wnętrzu urządzonym w stylu klasycznym, jak i nowoczesnym. Wbrew pozorom tapetowanie nie jest trudne - to zadanie z którym z powodzeniem każdy poradzi sobie samodzielnie.

Przeczytaj też: Tapetowanie krok po kroku. Jak położyć tapetę na ścianie? Zdjęcia, porady eksperta

Murator Remontuje #2: Jak położyć nową tapetę? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak przygotować ścianę do tapetowania

podłoże nieotynkowane

Można na nim układać tapety, pod warunkiem że zaszpachluje się ubytki i niedokładnie wypełnione spoiny oraz zeszlifuje wypukłości.

podłoże pomalowane farbą

Podłoże pomalowane farbę kredową lub wapienną trzeba starannie usunąć szpachelką po uprzednim zamoczeniu, niezniszczoną powłokę z farby olejnej lub emalii wystarczy przeszlifować i odkurzyć, jeśli powłoka się łuszczy, trzeba ją zeskrobać, a pozostałości usunąć preparatem do usuwania starych powłok malarskich, farbę emulsyjną lub akrylową – jeżeli nie odpada – zmywa się wodą z detergentem lub specjalnym płynem do mycia ścian.

podłoże pokryte tapetą

Stare warstwy tapety należy usunąć szpachelką po uprzednim namoczeniu jej ciepłą wodą z dodatkiem kilku łyżek 10-procentowego octu lub specjalnym płynem do usuwania tapet. Można też użyć elektrycznego nawilżacza do tapet. Tapety winylowe warto przed namoczeniem podrapać drucianą szczotką, wtedy woda łatwiej dotrze do warstwy z klejem. Inne tapety zmywalne wystarczy przetrzeć papierem ściernym.

podłoże z płyt gipsowo-kartonowych

Trzeba zaszpachlować wszystkie połączenia płyt oraz ubytki, a potem je przeszlifować.

Przeczytaj też: Jak samodzielnie przykleić tapetę?

Jak usunąć pęknięcia i ubytki w ścianach przed tapetowaniem

Podłoże powinno być idealnie gładkie, czyste, suche i bez pleśni. Dziury po zbędnych gwoździach i kołkach, pęknięcia i rysy wypełnij szpachlówką lub zaprawą gipsową. Nierówności zbierz szpachelką, a chropowatości (nawet tak drobne jak ziarenka piasku) zeszlifuj papierem ściernym.

Przeczytaj też: Jak naprawić ubytek po odpadnięciu kawałka tynku?

Miejsca połączeń płyt i niewielkie pęknięcia możesz zakleić specjalną taśmą. Jeżeli ściany są bardzo chropowate i nierówne, możesz jako podkład – zwłaszcza pod cienkie, jasne tapety – położyć specjalną tapetę izolacyjną lub dwie, trzy warstwy papieru pakowego. Tłuste plamy usuń szmatką zanurzoną w benzynie lub rozpuszczalniku.

Dzień przed położeniem tapety zagruntuj podłoże preparatem do gruntowania albo rozcieńczonym klejem do tapet

i Autor: KatarzynaBialasiewicz/ Getty Images Integracja tapety z wykończeniem pomieszczenia wymaga uwzględnienia kolorystyki, faktury ściany i oświetlenia, aby podkreślić charakter wnętrza i efekt dekoracyjny

Odpowiednie warunki do tapetowania

Tapety najlepiej kłaść, gdy temperatura w pomieszczeniu wynosi 15-18°C (przy tapetach papierowych temperatura może być nieco niższa). Tapetowanie nie powinno się odbywać w pomieszczeniach zbyt ochłodzonych (poniżej 5°C) oraz silnie ogrzewanych – najlepiej na ten czas wyłączyć ogrzewanie.

Narzędzia potrzebne do tapetowania

Narzędzia do tapetowania, które mogą się przydać to:

pion sznurkowy,

poziomnica,

wiadro (ocynkowane lub plastikowe) do rozrobienia kleju,

szeroki pędzel (ławkowiec) lub wałek futerkowy do nanoszenia kleju,

3-metrowa miarka lub przymiar,

nóż z długim i szerokim ostrzem do cięcia tapety na arkusze,

miękka szczotka lub gumowy wałek do dociskania tapety,

nóż monterski i nożyce ze stali nierdzewnej do przycinania krawędzi tapety,

miękka ściereczka lub gąbka do usuwania nadmiaru kleju,

drabina lub schodki,

papier ścierny i nierdzewna szpachelka do napraw podłoża,

stalowy liniał do przycinania tapet,

krótki gumowy wałek do dociskania brzegów tapet.

Przeczytaj też: Tapetuj samodzielnie: poradnik. Jak przygotować i jak tapetować ściany?

i Autor: KatarzynaBialasiewicz/ Getty Images Wzory tapet mogą optycznie powiększać lub zmniejszać przestrzeń, w zależności od kierunku linii, kontrastów kolorystycznych i rozmiaru motywu

W jaki sposób przygotować pomieszczenie do tapetowania

Z pomieszczenia, które będzie tapetowane, wynieś wszystkie lekkie meble, a te trudne do przesunięcia zabezpiecz przed zabrudzeniem.

Ze ścian wykręć wystające wkręty i haki oraz wyciągnij gwoździe, ale tylko te z łebkami. Aby później odnaleźć miejsca, w których się znajdowały, wciśnij w nie gwoździe bez główek, tak aby lekko wystawały poza lico ściany.

Wyłącz prąd i zdejmij gniazda i wyłączniki. Znajdujące się w nich przewody zabezpiecz taśmą izolacyjną i umieść je wewnątrz puszek.