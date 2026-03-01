'Zrób to sam' w budownictwie: jak wygląda teraz?

Zmienia się przede wszystkim otoczenie technologiczne. Nowoczesne materiały, gotowe systemy oraz rozwiązania projektowane z myślą o użytkownikach indywidualnych sprawiają, że coraz więcej prac można wykonać samodzielnie w sposób prostszy, szybszy i bardziej przewidywalny. Tam, gdzie wcześniej potrzebne było duże doświadczenie lub improwizacja, dziś inwestorzy mają do dyspozycji dopracowane technologie, instrukcje i kompatybilne elementy systemowe.

Dostęp do wiedzy również nigdy nie był tak łatwy. Poradniki online, filmy instruktażowe i doświadczenia innych inwestorów pozwalają lepiej przygotować się do realizacji poszczególnych etapów budowy czy remontu. Równolegle producenci i sieci handlowe rozwijają ofertę produktów, które minimalizują ryzyko błędów i obniżają próg wejścia w bardziej wymagające prace. W efekcie DIY przestaje być domeną wyłącznie osób z zapleczem technicznym, a staje się realną opcją dla coraz szerszego grona inwestorów.

i Autor: Purios/ Materiały prasowe

Posadzki żywiczne DIY w wydaniu Purios

W rosnący trend DIY wpisuje się również Purios – polska marka znana z technologii izolacji natryskowych oraz systemów posadzek żywicznych. Firma rozwija ofertę rozwiązań „zrób to sam”, projektowanych z myślą o użytkownikach bez jakiegokolwiek doświadczenia. Zestawy DIY Purios zawierają komplet niezbędnych materiałów oraz narzędzi – od żywic i gruntów po wałki, rakle i akcesoria ochronne – co pozwala przeprowadzić cały proces przy użyciu jednego produktu.

W ofercie znajduje się między innymi system posadzki epoksydowej do garaży, kotłowni i pomieszczeń technicznych, a także posadzki typu kamienny dywan, sprawdzające się na balkonach i tarasach.

Nowością, która trafi na rynek w marcu, będzie powłoka poliuretanowa do renowacji płytek, umożliwiająca szybkie odświeżenie powierzchni bez kucia i kosztownego remontu, z efektem jednolitej, bezspoinowej powierzchni.

Trend DIY nie jest chwilową modą, lecz trwałą zmianą w podejściu do budowy i wykańczania wnętrz. Dzięki nowoczesnym technologiom,takim jak systemy Purios, samodzielna realizacja prac przynoszących profesjonalny efekt jest dziś prostsza i bardziej dostępna niż kiedykolwiek.