Nowa generacja gotowych mas szpachlowych. Jak wybrać tę najlepszą?

Jeszcze niedawno wykonawcy często musieli wybierać między tempem robót a jakością efektu. Dziś, wraz z rosnącymi oczekiwaniami inwestorów dotyczącymi estetyki wykończenia, krótkiego czasu realizacji i czystości prac, coraz większego znaczenia nabierają rozwiązania pozwalające połączyć wszystkie te elementy.

Produkty z linii mogą być aplikowane natryskowo agregatem hydrodynamicznym (bezpowietrznym, tak zwanym airless), ale także ręcznie – wałkiem lub pacą. Taka elastyczność pozwala dopasować technologię do warunków na budowie, zakresu prac i preferencji wykonawcy.

Oferta obejmuje cztery gotowe masy: Rigips Airless uniQ, Airless proF, Airless proFi oraz Airless MultiSPRAY. Umożliwiają one wykonywanie warstw finiszowych nawet do 5 mm (w zależności od produktu) oraz osiągnięcie standardu wykończenia podłoży od Q2 do Q4. Zaawansowana receptura – oparta na wypełniaczach polimerowych i dolomitowych – zapewnia stabilną konsystencję, minimalny skurcz i bardzo dobrą gładkość powierzchni po szlifowaniu.

Co istotne, masy są gotowe do użycia: nie wymagają dodawania wody ani mieszania na budowie, co oznacza oszczędność czasu oraz brak pylenia przy mieszaniu.

Komfort pracy i mniej strat materiału: efekt PLOPP

W masach Rigips Airless uniQ oraz Airless proF zastosowano technologię „czyste wiadro”, tak zwany efekt PLOPP, dzięki której masa łatwo „wypada” z wiadra, mniej przywierając do ścianek i narzędzi. W praktyce skraca to przygotowanie do pracy (zwłaszcza przy natrysku), ułatwia utrzymanie porządku na stanowisku i pozwala niemal do końca wykorzystać zawartość opakowania, ograniczając straty materiałowe. Dodatkową zaletą są ergonomiczne, owalne wiadra – wygodne w transporcie i praktyczne na budowie, również przy aplikacji wałkiem.

Opakowania PCR: krok w stronę recyklingu

Opakowania produktów z nowej linii wykonano z tworzyw PCR zawierających do 50% recyklatu (granulatu). Ogranicza to zużycie plastiku pierwotnego, a czyste wiadra – jeśli nie zostaną ponownie wykorzystane – mogą zostać poddane recyklingowi. To rozwiązanie wpisuje się w podejście gospodarki o obiegu zamkniętym i działania producenta na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Dobierz produkt do zadania!

Rigips Airless uniQ to masa do szpachlowania, wyrównywania i wygładzania, polecana szczególnie do prac renowacyjnych. Może być stosowana na większości podłoży ścian i sufitów: od płyt g-k przez beton i cegłę po powierzchnie tynkarskie. Wyróżnia ją wysoka przyczepność, dobra stabilność pod narzędziem i możliwość nakładania grubszych warstw (do 5 mm) bez spływania, co ułatwia nadbudowę i korektę zniszczonych podłoży.

Rigips Airless proF przeznaczona jest do wstępnego szpachlowania i końcowego wygładzania, przede wszystkim płyt g-k, ale także odpowiednio przygotowanych podłoży mineralnych. Bardzo drobne uziarnienie umożliwia zerowanie na połączeniach, zapewnia wysoką gładkość i tworzy solidną bazę pod dalsze powłoki dekoracyjne. Produkt ma wydłużony czas pracy, jest stabilny, łatwy w nakładaniu (do 3 mm) i w obróbce. Praktyczny beżowy kolor daje wyraźne odcięcie i ułatwia kolejne etapy wykończenia typu zaprawki, malowanie.

Rigips Airless proFi to rozwiązanie dostosowane do użycia w profesjonalnych agregatach przez odpowiednie i ekonomiczne opakowanie foliowe. Produkt służy również do wykończeń finiszowych w standardzie Q2-Q4. Masa jest łatwa w aplikacji, ma wydłużony czas otwarty, łatwo się szlifuje, tworząc bardzo gładką powierzchnię. Inwestycyjny kolor biały umożliwia dobre efekty przy ekonomicznym podejściu do zużycia farb.

Rigips Airless MultiSPRAY to gotowa, samorozlewna masa do nanoszenia wyłącznie przez natrysk. Perfekcyjna do wykonywania finalnej warstwy wykończeniowej na odpowiednio przygotowanych ścianach i sufitach – zwłaszcza z płyt g-k. Uszczelnia porowatość i wyrównujechłonność podłoża, ograniczając ryzyko powstawania widocznych łączeń i „błyszczących" pasów. Jej atutem jest również to, że nie wymaga gładzenia ani szlifowania, co oznacza oszczędność czasu i kosztów. Po aplikacji pozostawia matową, białą powierzchnię o charakterystycznejstrukturze „skórki pomarańczy", odporną na drobne uszkodzenia – dlatego sprawdzi się między innymi w korytarzach, na klatkach schodowych, w garażach czy w obiektach użyteczności publicznej.

Masy Rigips Airless stanowią integralny element systemów Rigips. Ich pełna kompatybilność z pozostałymi rozwiązaniami suchej zabudowy pozwala zachować spójność technologiczną na wszystkich etapach prac wykończeniowych, zapewniając wykonawcom przewidywalność efektów, wysoką jakość realizacji i sprawną organizację robót, a inwestorom – estetyczne wykończenie, krótszy czas prac oraz większy komfort prowadzenia inwestycji zarówno w nowych budynkach, jak i podczas remontów.