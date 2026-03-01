Nowa generacja gotowych mas szpachlowych. Jak wybrać tę najlepszą?

Spis treści
Jeszcze niedawno wykonawcy często musieli wybierać między tempem robót a jakością efektu. Dziś, wraz z rosnącymi oczekiwaniami inwestorów dotyczącymi estetyki wykończenia, krótkiego czasu realizacji i czystości prac, coraz większego znaczenia nabierają rozwiązania pozwalające połączyć wszystkie te elementy.
Produkty z linii mogą być aplikowane natryskowo agregatem hydrodynamicznym (bezpowietrznym, tak zwanym airless), ale także ręcznie – wałkiem lub pacą. Taka elastyczność pozwala dopasować technologię do warunków na budowie, zakresu prac i preferencji wykonawcy.
Oferta obejmuje cztery gotowe masy: Rigips Airless uniQ, Airless proF, Airless proFi oraz Airless MultiSPRAY. Umożliwiają one wykonywanie warstw finiszowych nawet do 5 mm (w zależności od produktu) oraz osiągnięcie standardu wykończenia podłoży od Q2 do Q4. Zaawansowana receptura – oparta na wypełniaczach polimerowych i dolomitowych – zapewnia stabilną konsystencję, minimalny skurcz i bardzo dobrą gładkość powierzchni po szlifowaniu.
Co istotne, masy są gotowe do użycia: nie wymagają dodawania wody ani mieszania na budowie, co oznacza oszczędność czasu oraz brak pylenia przy mieszaniu.
Komfort pracy i mniej strat materiału: efekt PLOPP
W masach Rigips Airless uniQ oraz Airless proF zastosowano technologię „czyste wiadro”, tak zwany efekt PLOPP, dzięki której masa łatwo „wypada” z wiadra, mniej przywierając do ścianek i narzędzi. W praktyce skraca to przygotowanie do pracy (zwłaszcza przy natrysku), ułatwia utrzymanie porządku na stanowisku i pozwala niemal do końca wykorzystać zawartość opakowania, ograniczając straty materiałowe. Dodatkową zaletą są ergonomiczne, owalne wiadra – wygodne w transporcie i praktyczne na budowie, również przy aplikacji wałkiem.
Opakowania PCR: krok w stronę recyklingu
Opakowania produktów z nowej linii wykonano z tworzyw PCR zawierających do 50% recyklatu (granulatu). Ogranicza to zużycie plastiku pierwotnego, a czyste wiadra – jeśli nie zostaną ponownie wykorzystane – mogą zostać poddane recyklingowi. To rozwiązanie wpisuje się w podejście gospodarki o obiegu zamkniętym i działania producenta na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Dobierz produkt do zadania!
- Rigips Airless uniQ to masa do szpachlowania, wyrównywania i wygładzania, polecana szczególnie do prac renowacyjnych. Może być stosowana na większości podłoży ścian i sufitów: od płyt g-k przez beton i cegłę po powierzchnie tynkarskie. Wyróżnia ją wysoka przyczepność, dobra stabilność pod narzędziem i możliwość nakładania grubszych warstw (do 5 mm) bez spływania, co ułatwia nadbudowę i korektę zniszczonych podłoży.
- Rigips Airless proF przeznaczona jest do wstępnego szpachlowania i końcowego wygładzania, przede wszystkim płyt g-k, ale także odpowiednio przygotowanych podłoży mineralnych. Bardzo drobne uziarnienie umożliwia zerowanie na połączeniach, zapewnia wysoką gładkość i tworzy solidną bazę pod dalsze powłoki dekoracyjne. Produkt ma wydłużony czas pracy, jest stabilny, łatwy w nakładaniu (do 3 mm) i w obróbce. Praktyczny beżowy kolor daje wyraźne odcięcie i ułatwia kolejne etapy wykończenia typu zaprawki, malowanie.
- Rigips Airless proFi to rozwiązanie dostosowane do użycia w profesjonalnych agregatach przez odpowiednie i ekonomiczne opakowanie foliowe. Produkt służy również do wykończeń finiszowych w standardzie Q2-Q4. Masa jest łatwa w aplikacji, ma wydłużony czas otwarty, łatwo się szlifuje, tworząc bardzo gładką powierzchnię. Inwestycyjny kolor biały umożliwia dobre efekty przy ekonomicznym podejściu do zużycia farb.
- Rigips Airless MultiSPRAY to gotowa, samorozlewna masa do nanoszenia wyłącznie przez natrysk. Perfekcyjna do wykonywania finalnej warstwy wykończeniowej na odpowiednio przygotowanych ścianach i sufitach – zwłaszcza z płyt g-k. Uszczelnia porowatość i wyrównujechłonność podłoża, ograniczając ryzyko powstawania widocznych łączeń i „błyszczących” pasów. Jej atutem jest również to, że nie wymaga gładzenia ani szlifowania, co oznacza oszczędność czasu i kosztów. Po aplikacji pozostawia matową, białą powierzchnię o charakterystycznejstrukturze „skórki pomarańczy”, odporną na drobne uszkodzenia – dlatego sprawdzi się między innymi w korytarzach, na klatkach schodowych, w garażach czy w obiektach użyteczności publicznej.
Masy Rigips Airless stanowią integralny element systemów Rigips. Ich pełna kompatybilność z pozostałymi rozwiązaniami suchej zabudowy pozwala zachować spójność technologiczną na wszystkich etapach prac wykończeniowych, zapewniając wykonawcom przewidywalność efektów, wysoką jakość realizacji i sprawną organizację robót, a inwestorom – estetyczne wykończenie, krótszy czas prac oraz większy komfort prowadzenia inwestycji zarówno w nowych budynkach, jak i podczas remontów.