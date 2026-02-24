Dlaczego wiosna to dobry czas na ruszenie budowy?

Wiosna to wyższe temperatury i dłuższy dzień. Idealny czas, żeby ruszyć z budową domu. Wznoszenie budynku rozpoczyna się od prac ziemnych, betonowania, murowania. Prace mokre, czyli murowanie, betonowanie, tynkowanie, mogą odbywać się, gdy temperatura powietrza jest nie mniejsza niż 5°C. Dlatego należy z nimi zaczekać do wiosny.

Można oczywiście zastosować dodatki mrozowe do betonu lub murować z wykorzystaniem zapraw zimowych albo piany, ale to podnosi koszty i jest gorszym rozwiązaniem niż budowanie, gdy jest ciepło.

Wiosną dzień jest coraz dłuższy, więc można wykonać więcej robót bez sztucznego oświetlenia. Dodatnie temperatury to także odpowiedni czas dla robotników budowlanych. Używanie zalodzonych narzędzi czy wykonywanie szalunków z zamarzniętych desek jest nieprzyjemne i może być niebezpieczne.

Czy budowa domu od wiosny do zimy jest możliwa?

Tak, to możliwe. Jeśli dobrze zaplanujemy prace, przygotujemy materiały i umówimy wykonawców, do zimy będziemy mogli wprowadzić się do własnego domu. Jest jednak ryzyko, że pośpiech spowoduje skrócenie koniecznych przerw technologicznych, a to nie jest korzystne. Jeśli będziemy budować wolniej, zgodnie z najczęściej stosowanym harmonogramem, jesienią uzyskamy stan surowy zamknięty i zimą możemy bezpiecznie wykańczać dom.

Czy warto ogrodzić działkę przed rozpoczęciem prac?

Jednym z pierwszych zadań powinno być ogrodzenie placu budowy, jednak nie zawsze jest ono wykonywane. Przygotowywanie tymczasowego ogrodzenia jest nieopłacalne. Lepiej ogrodzić część działki, a na wysokości wjazdu na budowę pozostawić otwartą przestrzeń lub wstawić szeroką bramę, np. zbitą z desek i wypełnioną siatką. Wiele budów prowadzi się na nieogrodzonych placach.

Kolejność prac budowlanych na wiosnę – krok po kroku

Na wiosnę zaczynamy od stanu zero. Prace, które wykonujemy to:

ogrodzenie działki

oznaczenie placu budowy

wytyczenie domu

roboty ziemne – niwelacja terenu, wykopy

wykonanie przyłączy

fundamentowanie lub wykonanie piwnic

hydroizolacja fundamentów

rozprowadzenie kanalizacji

ułożenie podkładów podłogowych

Stan surowy otwarty (SSO) – co obejmuje drugi etap budowy?

Prace wykonywane na etapie stanu otwartego to:

wznoszenie murów

budowa kominów

układanie stropów

wykonanie schodów żelbetowych

zrobienie więźby

pokrycie dachu

montaż rynien

Niestaranne wykonanie więźby sprawi, że dekarze, zanim zajmą sie pokryciem, będą musieli poziomować połacie

Najlepszy czas i miesiące na rozpoczęcie budowy domu

Marzec i kwiecień to najlepsze miesiące na rozpoczęcie budowy. Sezon budowlany rusza w drugiej połowie marca. Ziemia już rozmarzła, jest małe prawdopodobieństwo przymrozków. Nie warto spieszyć się ze startem prac. Zbyt wcześnie prowadzone prace ziemne, np. wykopy pod fundamenty, mogą pokazać wysoki poziom wód gruntowych, inny niż wskazały wykonane latem lub jesienią badania geotechniczne. Taki stan wody może być skutkiem rozpuszczenia się śniegu i rozmarzania gleby. W takiej sytuacji decyzję co do dalszych prac należy skonsultować z geotechnikiem lub kierownikiem budowy, którzy mają duże doświadczenie w tej kwestii.

Optymalna temperatura – jakie warunki sprzyjają budowie?

Optymalną temperaturą do stosowania produktów budowlanych rozrabianych wodą, a także wielu innych, jest mniej więcej 20°C. Wtedy zaprawa murarska, klej czy beton wiążą i dojrzewają powoli, tak że osiągną deklarowane przez producentów parametry.

Wielu wykonawców może napierać, żeby murować lub układać beton, gdy jest bardzo niska temperatura. Tak, dla nich to może być dobre, bo szybciej wezmą pieniądze i pójdą na kolejną budowę. Pamiętajmy jednak, że to nasz dom, to my będziemy w nim mieszkać, więc powinniśmy dbać o własne interesy.

Jak przygotować budowę jeszcze przed wiosną?

Zimę można wykorzystać na załatwienie formalności budowlanych, uzyskanie kredytu, zapoznanie się z technologiami i materiałami do wyboru, zamówienie lub kupno materiałów budowlanych oraz umówienie firmy, lub firm, które zbudują nasz dom.

