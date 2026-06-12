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Ile kosztuje dziś budowa własnego domu?

To temat, wokół którego narosło wiele mitów. Jedni twierdzą, że wystarczy kilkadziesiąt tysięcy złotych i kredyt hipoteczny. Inni przekonują, że bez kilkuset tysięcy oszczędności nie ma sensu zaczynać inwestycji. Prawda, jak zwykle, leży gdzieś pośrodku.

Analizy rynku budowlanego pokazują, że w 2026 roku sam start budowy domu jest znacznie droższy niż jeszcze kilka lat temu. Rosnące koszty robocizny, wyższe ceny usług specjalistycznych i drożejące materiały sprawiają, że budżet potrzebny na rozpoczęcie inwestycji stale rośnie.

Przeanalizowaliśmy koszty budowy domu czerpiąc dane z różnych źródeł i uwzględniając obecne ceny materiałów budowlanych oraz prognozy rynkowe w tym zakresie. Oto ile tak naprawę kosztuje dziś budowa własnego domu. Nie wliczaliśmy do naszych analiz kosztów kupna działki.

Wszystkie kwoty podane w artykule mają charakter orientacyjny i zostały opracowane na podstawie analiz branżowych publikowanych w 2025 i 2026 roku. Ostateczny koszt budowy domu zależy m.in. od lokalizacji inwestycji, technologii wykonania, standardu wykończenia, cen materiałów oraz stawek robocizny obowiązujących w danym regionie kraju.

Budowa domu zaczyna się dużo wcześniej, zanim na plac wjedzie koparka

Wielu inwestorów koncentruje się na kosztach ścian, stropów czy dachu, zapominając, że pierwsze rachunki pojawiają się znacznie wcześniej.

Na etapie przygotowań trzeba uwzględnić zakup projektu domu, jego adaptację, wykonanie map geodezyjnych, badania geotechniczne oraz dokumentację potrzebną do uzyskania zgód administracyjnych.

Przykładowe koszty w 2026 roku wyglądają następująco:

projekt gotowy: 3–8 tys. zł,

adaptacja projektu: 2–6 tys. zł,

mapa do celów projektowych: 1,5–3 tys. zł,

badania geotechniczne: 800–2 tys. zł,

kierownik budowy: 3–8 tys. zł,

organizacja placu budowy: 2–10 tys. zł.

Już na tym etapie inwestor może wydać od około 15 do nawet 35 tys. zł, zanim na działce pojawi się pierwsza ekipa budowlana.

Fundamenty. Pierwszy poważny test dla budżetu

Kolejnym etapem są roboty ziemne i wykonanie fundamentów. To moment, w którym wydatki zaczynają gwałtownie rosnąć.

Dla domu o powierzchni około 70 m² koszt fundamentów wynosi obecnie przeciętnie od 30 do 50 tys. zł.

W przypadku domu o powierzchni 150 m² trzeba przygotować od 50 do nawet 90 tys. zł, szczególnie jeśli warunki gruntowe wymagają dodatkowych prac.

To właśnie tutaj wielu inwestorów po raz pierwszy przekonuje się, że kosztorys sporządzony kilka miesięcy wcześniej może szybko się zdezaktualizować.

Co jest dziś najdroższe podczas budowy domu?

Jeszcze kilka lat temu największym problemem były gwałtowne wzrosty cen materiałów budowlanych. Obecnie coraz większy udział w kosztach mają usługi wykonawcze.

Według branżowych analiz robocizna odpowiada już nawet za 40–50 proc. wartości inwestycji. W praktyce oznacza to, że za wykonanie wielu prac inwestor płaci niemal tyle samo co za same materiały.

Do najdroższych elementów budowy należą obecnie:

konstrukcja dachu,

pokrycie dachowe,

stolarka okienna i drzwiowa,

instalacje elektryczne,

instalacje wodno-kanalizacyjne,

system ogrzewania,

wykończenie łazienek i kuchni.

Szczególnie kosztowne pozostają nowoczesne systemy grzewcze. Sama pompa ciepła wraz z montażem może kosztować od 30 do 60 tys. zł. Jeśli inwestor decyduje się dodatkowo na ogrzewanie podłogowe oraz rekuperację, całkowity koszt instalacji może przekroczyć 100 tys. zł.

Materiały budowlane nadal mają znaczenie

Choć dynamika wzrostów cen materiałów nie jest już tak wysoka jak w latach 2021–2023, niektóre grupy produktów nadal drożeją.

Według danych branżowych w ostatnich miesiącach szczególnie zauważalne były wzrosty cen drewna konstrukcyjnego i płyt OSB. Podrożały również wybrane materiały wykorzystywane do suchej zabudowy oraz produkty wykończeniowe.

Dla inwestora oznacza to jedno - nawet pozornie niewielkie podwyżki cen mogą przełożyć się na dodatkowe kilka lub kilkanaście tysięcy złotych w całym budżecie.

Ile pieniędzy trzeba mieć na start? Przykładowe wyliczenia

Załóżmy dwa scenariusze.

Dom 70 m²Koszty przygotowawcze: około 20–30 tys. zł.

Fundamenty i pierwsze prace budowlane: około 40–60 tys. zł.

Aby bezpiecznie rozpocząć budowę, warto dysponować kwotą od 60 do 100 tys. zł własnych środków.

Jeżeli inwestycja będzie finansowana kredytem, wkład własny i koszty początkowe mogą podnieść tę kwotę do około 120–180 tys. zł.

Dom 150 m²Koszty przygotowawcze: około 25–40 tys. zł.

Fundamenty i początkowy etap budowy: około 60–100 tys. zł.

W praktyce bezpieczny poziom środków pozwalający rozpocząć inwestycję wynosi od 100 do 150 tys. zł.

Przy finansowaniu kredytowym inwestor często musi dysponować kwotą od 180 do nawet 300 tys. zł, uwzględniając wymagany przez bank wkład własny.

Dlaczego mały dom nie jest dwa razy tańszy od dużego?

To jeden z najczęściej popełnianych błędów przy planowaniu budżetu.

Koszty projektu, formalności, przyłączy, kotłowni, łazienki czy kuchni są w dużej mierze niezależne od powierzchni budynku. W rezultacie dom o powierzchni 70 m² może kosztować nawet 70–80 proc. tego, co znacznie większy budynek.

Z tego powodu eksperci zalecają analizowanie całkowitych kosztów inwestycji, a nie wyłącznie ceny za metr kwadratowy.

Rezerwa finansowa może uratować budowę domu

Jednym z najczęściej powtarzanych zaleceń kosztorysantów jest pozostawienie zapasu finansowego wynoszącego minimum 10 - 15 proc. planowanego budżetu.

Jeżeli inwestycja ma kosztować 700 tys. zł, warto posiadać dodatkowe 70–100 tys. zł przeznaczone na nieprzewidziane wydatki. Mogą to być zmiany cen materiałów, dodatkowe roboty ziemne, korekty projektu lub koszty wykończenia, które niemal zawsze okazują się wyższe od początkowych założeń.

Budowa domu nie zaczyna się więc od koparki ani od zamówienia pierwszej partii pustaków. Rozpoczyna się od dokładnego planowania finansów.

W 2026 roku osoby marzące o własnym domu powinny przygotować się na to, że już sam start inwestycji może wymagać od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych. Im lepiej oszacowany budżet na początku, tym mniejsze ryzyko kosztownych niespodzianek w kolejnych etapach budowy.

Źródła:

Dane GUS dotyczące budownictwa mieszkaniowego i cen robót budowlano-montażowych,

Grupa PSB Handel S.A. – analiza zmian cen materiałów budowlanych po I kwartale 2026 r.

OnGeo.pl, TrustBud.pl, Houser.pl, Merit.pl, Cerbud.pl

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