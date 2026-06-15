Murator Remontuje #3: Sztukateria – montaż krok po kroku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wznoszenie domu nie powinno zdezorganizować naszego życia i korzystania z posesji. Trzeba odpowiednio zorganizować plac budowy i pomyśleć o wyznaczeniu odpowiednich miejsc, gdzie będą składowane materiały budowlane (pustaki, cement, drewno), gdzie będą odpady, droga dojazdowa, w którym miejscu stanie betoniarka. Powinno się to zweryfikować z planem zagospodarowania terenu działki, który znajduje się w projekcie budowlanym, tak żeby na przykład sterty materiałów budowlanych nie uniemożliwiły wykonania przyłączy. Każda ekipa musi przestrzegać naszych wskazówek w tym względzie. Strefa robocza powinna być jak najmniejsza. Nie można dopuścić do sytuacji, że cała działka jest placem budowy. Jeśli blisko przyszłego domu rosną drzewa, należy je zabezpieczyć, na przykład ogrodzić siatką i deskami lub płytami OSB.

Organizacja placu budowy – od czego zacząć?

Na placu budowy będzie potrzebna woda i energia elektryczna. Gdy nie możemy czekać na przyłącza, można umówić się z sąsiadem w sprawie korzystania z tych mediów z jego działki. Wodę można też przywozić w wielkim zbiorniku o pojemności 1 m³.

Jednym z pierwszych działań na budowie powinno być umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o inwestycji. Jest to zadanie kierownika budowy, który odpowiada za bezpieczeństwo wykonawców i osób postronnych. Na placu budowy powinna znaleźć się także toaleta. Najprościej jest wypożyczyć przenośną. Do czasu wzniesienia domu i jego zadaszenia robotnicy powinni mieć miejsce na swoje ubrania, sprzęty, zjedzenie posiłków, odpoczynek. Wiele ekip budowlanych ma swoje barakowozy czy przyczepy kempingowe. Inwestor na placu budowy może postawić kontener albo blaszany garaż, który przyda się także do składowania materiałów i narzędzi budowlanych. Po zakończeniu budowy łatwo je sprzedać.

Ogrodzenie placu budowy

Przepisy Prawa budowlanego nakazują wykonanie płotu na placu budowy. Powinien mieć wysokość co najmniej 1,5 m. Nie opłaca się wydawać pieniędzy na prowizoryczne ogrodzenie, zwłaszcza z wykorzystaniem elementów, których nie użyjemy powtórnie. Tani płot możemy zbudować na przykład z siatki leśnej zawieszonej na drewnianych żerdziach. Siatkę można później wykorzystać w ogrodzie do zbudowania konstrukcji pod pnącza, a pocięte żerdzie przeznaczyć na opał. Z tym że taki płot będzie wyznaczał granice naszej posesji, ale nie ochroni jej przed intruzami.

Z punktu widzenia Prawa budowlanego istotne jest, żeby płot chronił osoby postronne, na przykład przechodniów, dzieci sąsiadów, przed zagrożeniami, które mogą wystąpić w związku z budową domu. Chronił, czyli uniemożliwiał im dostęp do obszaru, na którym mogą się one pojawić. Nie musi być on bardzo solidny, ale powinien wyznaczać granicę mówiącą: tu proszę nie wchodzić. W trakcie prowadzenia prac fundamentowych wykopy o głębokości powyżej 1 m powinny być odgrodzone płotem o wysokości co najmniej 1,1 m. Ogrodzenie placu budowy powinno uniemożliwiać osobom postronnym podejście zbyt blisko domu podczas prac na wysokości – murowania ścian, wznoszenia więźby lub krycia dachu – bo wtedy mogą spaść z góry materiały budowlane albo narzędzia.

Wielu inwestorów widzi tylko jedną rolę płotu – jako ochrony ich własności (materiały budowlane, narzędzia, maszyny) przed zniszczeniem bądź kradzieżą. Lepiej więc ogrodzić prawie całą działkę na gotowo, pozostawiwszy w miejscu przyszłej bramy szeroki wjazd dla ciężarówek z prowizoryczną bramą. Żeby tak było, ogrodzenie powinno być bardzo solidne, docelowe – wykonane z siatki ogrodzeniowej, desek, prętów metalowych, gotowych paneli. Ale przecież i to nie zawsze jest skuteczne, więc może powinno się od razu wynająć monitoring, który będzie chronił budowę.

Autor: Andrzej Papliński Przed rozpoczęciem prac budowlanych plac powinien zostać ogrodzony oraz zaopatrzony w tablicę informacyjną o inwestycji

Plac budowy – wjazd na działkę

Prowadzenie budowy nie powinno utrudniać życia sąsiadom. Do placu budowy musi być dobry dojazd. Trzeba przewidzieć miejsce na parkowanie maszyn i samochodów. Nie powinny one blokować drogi ani stać na przyległych działkach. Na placu budowy należy wyznaczyć miejsce do wjazdu i zawracania samochodów. Wjazd na działkę musi być na tyle szeroki (6-8 m), żeby bez trudu pod budynek podjechały wielkie ciężarówki z materiałami i można było je swobodnie wyładować. Większość ciężarówek budowlanych ma szerokość 2,5 m i długość mniej więcej 10 m. Nie zawsze będą zawracać na naszej parceli. Wyzwaniem jest nawet to, żeby na nią wjechały. Gdy działka jest usytuowana przy standardowej szosie asfaltowej z poboczami, dobry kierowca powinien wjechać nawet przez dość wąską bramę. Jeśli wznosimy dom w gęsto zabudowanej okolicy i wszystkie działki są ogrodzone, a droga i brama wąskie (odpowiednio np. 6 i 3 m), może się zdarzyć, że ciężarówka z płytami stropowymi nie będzie miała jak manewrować, żeby wjechać na działkę. Trzeba będzie wtedy wynająć dźwig o większym zasięgu. Wiele składów budowlanych ma samochody z podnośnikiem typu HDS o małym zasięgu (3-6 m). Przy braku dogodnego wjazdu na plac budowy na działce palety z bloczkami lub cementem zostaną ustawione bezpośrednio przy płocie i robotnicy będą musieli je przenosić. Trzeba sprawdzić, którędy przebiegają linie energetyczna lub telefoniczna, żeby przewidzieć, jak będzie mógł manipulować dźwig z elementami stropu prefabrykowanego albo pompa do betonu. Jeśli budujemy się w okolicy, gdzie grunty są słabe, piaszczyste albo gliniaste i po deszczu będą grząskie, warto utwardzić dojazd na budowę betonowymi płytami drogowymi, gruzem, grubym kruszywem. Płyty po zakończeniu budowy można sprzedać. Wstępne utwardzenie podłoża w strefie wjazdu na własnej działce będzie pierwszym krokiem w kierunku wykonania w przyszłości nawierzchni.

Autor: Jolanta Pietrucha Ciężarówki z materiałami budowlanymi powinny mieć zapewniony bezpieczny dojazd na plac budowy

Składowanie materiałów na placu budowy

Materiały przywożone na plac budowy nie mogą opierać się o ogrodzenie ani stykać się ze wznoszonym budynkiem. Dobrze jednak, żeby były możliwie najbliżej niego. Nie można układać ich w wysokie sterty, które mogą runąć. Najlepiej jest przywozić materiały etapami, na krótko przed wbudowaniem, i stawiać bezpośrednio przy miejscu, w którym będą wykorzystane. Najwięcej miejsca będzie potrzeba w czasie wznoszenia domu, zwłaszcza na bloczki lub pustaki na mury. Potem materiały wykończeniowe można schować we wnętrzu budynku. Wiele materiałów budowlanych przewozi się na paletach. Na fundamenty domu z poddaszem o powierzchni użytkowej 80 m2 (powierzchnia zabudowy ok. 65 m²) potrzeba ponad 500 bloczków fundamentowych, to jest 10-11 palet. W domu o powierzchni ok. 130 m² (powierzchnia zabudowy 110 m²) bloczków zużyje się ponad 900, czyli 20 palet. Są one niskie, więc można je układać jedna na drugiej. Palety z pustakami ceramicznymi albo betonem komórkowym stawia się pojedynczo. Do wzniesienia ścian nośnych domu z poddaszem o powierzchni użytkowej 130 m² potrzeba mniej więcej 3000 pustaków ceramicznych Max, które zajmą 20 palet. Gdy będziemy podobnej wielkości dom budować z większych pustaków (Porotherm 25 x 37,3 x 23,8 cm), będzie ich potrzeba ponad 1800, czyli 30 palet. Na ściany konstrukcyjne domu z poddaszem i garażem w bryle (powierzchnia użytkowa 175 m², zabudowy 230 m²) należy kupić 1300 bloczków betonu komórkowego 60 x 24 x 24 cm, czyli 22 palety. W każdym wypadku trzeba jeszcze dokupić kilka palet mniejszych elementów na ściany działowe.

Więźba powinna przyjechać na plac budowy w momencie, gdy kończy się murowanie ścian szczytowych na poddaszu. Wtedy będzie ją można złożyć tam, gdzie wcześniej leżały bloczki. Na dom z poddaszem użytkowym o powierzchni około 80 m² potrzeba 5-6 m³ drewna. Przy większym domu z garażem w bryle (160 m²) zużyje się już 13-14 m³ drewna. Może być go jeszcze więcej, jeśli będziemy budować wielopołaciowy dach o skomplikowanej konstrukcji z lukarnami lub wolimi oczkami. Najdłuższe belki na murłaty albo płatwie mogą mieć 10-12 m. Zaraz po więźbie będzie potrzebny materiał na pokrycie dachu. W przypadku niedużego domu o powierzchni 75 m² (dach 127 m²) 1400 dachówek zajmie 6 palet. W rozległym domu z garażem w bryle (powierzchnia użytkowa 176 m², dachu – 320 m²) zużyje się ponad 5000 dachówek, czyli 20 palet. Mniej przestrzeni potrzeba na arkusze blachodachówek, choć te mogą być bardzo długie (do 8 m).

Na placu budowy obok wznoszonego domu powinno się wyznaczyć miejsce do pracy ekip budowlanych, np. przygotowania zbrojeń, obróbki drewna na więźbę dachową. Pręty stali zbrojeniowej ø 12 mm mają 12 m długości. Podobną mogą mieć belki na więźbę, więc można przyjąć, że taką długość powinno mieć to miejsce. W pobliżu budynku musi znaleźć się też węzeł betoniarski, a obok niego miejsce na kruszywa oraz cement, wapno, zaprawy budowlane. Jeśli będziemy robić tynki tradycyjne, obok betoniarki znajdą się dwie-trzy pryzmy piasku o różnej granulacji, a każda z nich to wywrotka o objętości 8-10 m3, która po wysypaniu zajmie 5-6 m2 powierzchni. Zużyte zostanie także kilka palet z workami cementu i wapna. Podobnie będzie podczas robienia wylewek, gdy obok miksokreta znajdzie się wywrotka piasku i paleta lub dwie cementu. Trzeba pamiętać, że grunt w tym miejscu zostanie zanieczyszczony odpadami budowlanymi: kawałkami gruzu, stwardniałej zaprawy. Robotnicy będą tam wylewać wodę po płukaniu betoniarki albo miksokreta. Dlatego miejsce na placu budowy na betoniarkę powinno się wyznaczyć tam, gdzie w przyszłości planujemy nawierzchnię.

Autor: Mariusz Bykowski Wiele materiałów budowlanych jest dostarczanych samochodami z dźwigiem. Trzeba przewidzieć miejsce, w którym wysięgnik będzie mógł swobodnie pracować na wysokości

Organizacja placu budowy – co zrobić z odpadami?

Odpadów budowlanych nie można dodawać do pojemników opróżnianych lub odbieranych w ramach obowiązkowego wywozu śmieci. Składowisko nie może znajdować się bliżej niż 2 m od granicy z sąsiadem. Zbiorniki do wywozu mają pojemność 4-5, 7 bądź 10 m³. Duży kontener stojący na działce to dość droga usługa. Większość firm zajmujących się wywozem odpadów podstawia kontener na jeden albo 3-4 dni, więc trzeba wcześniej zgromadzone odpady szybko załadować.

Największy zbiornik przyda się po zakończeniu stanu surowego, czyli wzniesieniu murów i przykryciu dachu, bo zostanie sporo odpadów z bloczków, drewna i blachy lub dachówek. Taka pryzma może zająć ponad 10 m² powierzchni. Jeśli nie chcemy, żeby na placu budowy rosła góra śmieci, w czasie budowy stanu surowego otwartego można dwa razy zamówić mniejszy kontener. Mały zbiornik zapełnimy jeszcze na przykład w czasie ocieplania domu, robienia wylewek i tynków. Kontener można wypełnić na równo z burtami. Jeżeli śmieci będzie więcej, dostawca może pobrać dodatkową opłatę. Składy budowlane, hurtownie nie przyjmują niewykorzystanych materiałów. Do supermarketów można zwrócić każdy towar, ale trzeba mieć dowód zakupu i własny transport. Pozostałymi po budowie bloczkami fundamentowymi można później utwardzić powierzchnię pod budę dla psa lub grill ogrodowy. Z bloczków betonu komórkowego albo pustaków ceramicznych można zbudować murek w ogrodzie, pod warunkiem że mamy pomysł na jego aranżację, a nie robimy to z przymusu.

Autor: Andrzej Papliński Na budowie przyda się kontener, w którym można schować narzędzia oraz cenniejsze materiały o niewielkiej wadze i gabarytach.

Roboty ziemne na placu budowy

Na placu budowy trzeba wyznaczyć miejsce, na które zostanie zepchnięta wierzchnia warstwa gruntu (humus) możliwa do wykorzystania podczas zagospodarowywania ogrodu. Humusu zwykle bywa niewiele – to warstwa grubości 10-20 cm. Z wykopu o wymiarach 10 x 10 m będzie tego około 20 m³, czyli dwie-dwie i pół wywrotki. Z humusu można od razu uformować skarpę albo zostawić go do rozplantowania w celu wyrównania powierzchni działki. Hałda nie powinna być wyższa niż 1,2 m, bo wtedy ziemia organiczna nieprawidłowo się rozkłada.

Piasek znajdujący się głębiej w wykopie jest wykorzystywany do zasypania fundamentów. Nie powinien być on składowany bezpośrednio przy brzegach wykopów, bo pod jego ciężarem mogą się one osuwać. Jeśli budujemy dom na płycie fundamentowej, może być problem z zagospodarowaniem tego piasku. Przy wymiarach płyty 10 x 10 m może być go 30-40 m³. Nadmiar gruntu trzeba będzie wywieźć. Jeszcze ważniejsze jest to podczas budowy domu z piwnicą, gdy z wykopu trzeba będzie usunąć kilkaset metrów sześciennych gruntu.

Zakończenie budowy: sprzątamy plac budowy

W miarę postępu prac należy porządkować teren wokół domu. Po wzniesieniu murów i pokryciu dachu miejsce robocze dla ekip oraz do składowania materiałów można już zagospodarowywać docelowo. Po otynkowaniu elewacji i usunięciu rusztowań można wykonywać nawierzchnie i zakładać ogród. Dalsze prace wykończeniowe będą prowadzone we wnętrzu i tam też można przechowywać materiały i narzędzia.