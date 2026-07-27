Czym właściwie jest skanowanie 3D?

W najprostszym ujęciu skanowanie 3D to proces tworzenia wiernej, wirtualnej kopii fizycznego obiektu. Wykorzystuje się do tego zaawansowane skanery laserowe (LiDAR) lub specjalistyczne kamery sferyczne. Urządzenie to, ustawione w pomieszczeniu, wysyła miliony wiązek laserowych, które odbijając się od ścian, mebli i instalacji, wykonują błyskawiczne pomiary.

Efektem tej pracy jest tzw. chmura punktów - gigantyczny zbiór danych przestrzennych, który specjalistyczne oprogramowanie zszywa w spójną całość. Dla właściciela domu oznacza to dostęp do modelu 3D, wirtualnego spaceru, a co najważniejsze - precyzyjnej dokumentacji technicznej i rzutów pomieszczeń, które stają się fundamentem do dalszych prac projektowych.

Skanowanie w praktyce - ile to trwa i jak się przygotować?

Proces skanowania jest mniej uciążliwy, niż mogłoby się wydawać. W przeciwieństwie do tradycyjnej inwentaryzacji, nie wymaga on opróżniania pomieszczeń z mebli. Ważne jest jedynie uporządkowanie wnętrz i otwarcie wszystkich drzwi, aby laser mógł zajrzeć w każdy kąt.

Operator urządzenia ustawia skaner w wielu punktach domu - dla standardowego budynku o powierzchni 150–200 m² wykonuje się zazwyczaj od 50 do 150 takich stanowisk. Czas pracy na miejscu zależy od wielkości obiektu - mały dom można przeskanować w godzinę, średni w 2–3 godziny, natomiast ogromne rezydencje mogą zająć specjaliście cały dzień.

Prawdziwa magia dzieje się jednak później, podczas obróbki danych, która trwa od kilku godzin do kilku dni, a jej wynikiem jest gotowy model CAD lub BIM.

Kiedy warto zainwestować w skan? Remont, sprzedaż i sprawdzenie przy zakupie

Dla kogo ta technologia jest realnym ułatwieniem, a nie tylko efektownym gadżetem?

Jeśli planujesz remont lub rozbudowę. To obecnie najczęstszy powód zamawiania usługi. Projektant pracuje na rzeczywistych, a nie przybliżonych wymiarach, co drastycznie zmniejsza liczbę błędów i poprawek na etapie wykonawczym.

Jeśli kupujesz stary dom. Skan 3D działa tu niczym rentgen. Pozwala błyskawicznie wychwycić krzywizny ścian, odchylenia konstrukcyjne czy niezgodności z oficjalną dokumentacją, które mogłyby umknąć podczas zwykłych oględzin.

Jeśli projektujesz meble na wymiar. Dzięki skanowaniu projektanci kuchni czy łazienek mogą nanosić swoje wizje bezpośrednio na gotowy, cyfrowy model wnętrza.

Sprzedajesz nieruchomość? Wirtualny spacer znacząco zwiększa atrakcyjność oferty, pozwalając potencjalnemu kupcowi na zdalne obejrzenie i niemal fizyczne poczucie przestrzeni.

Ubezpieczenia i dokumentacja. Skan stanowi niepodważalny dowód stanu budynku przed ewentualną szkodą, np. zalaniem czy pożarem, co znacznie ułatwia proces odszkodowawczy.

Dokładność milimetrowa czy smartfon z LiDAR-em wystarczy?

Na rynku coraz częściej słyszy się o możliwości skanowania wnętrz za pomocą nowoczesnych smartfonów. iPhone’y w wersji Pro posiadają wbudowany czujnik LiDAR, który potrafi stworzyć prosty model pomieszczenia. Należy jednak zachować ostrożność - choć do amatorskiej wizualizacji czy zabawy z aranżacją wnętrz może to być wystarczające, profesjonalne projektowanie nadal wymaga specjalistycznego sprzętu.

Profesjonalne skanery osiągają precyzję rzędu kilku milimetrów do jednego centymetra. Tworzą one znacznie gęstsze chmury punktów, co jest niezbędne dla architektów i inżynierów BIM przy tworzeniu dokumentacji technicznej najwyższej klasy.

Ile zapłacisz za skanowanie w Polsce?

Koszt usługi zależy od tego, czego oczekujemy na finale. Jeśli naszym celem jest jedynie efektowny wirtualny spacer do celów sprzedaży, ceny za dom do 200 m² oscylują w granicach 900 zł.

Jeżeli jednak potrzebujemy pełnego skanu technicznego, który posłuży architektowi do projektu, koszty wzrastają. Sama chmura punktów dla niewielkiego obiektu to wydatek od kilkuset złotych, ale pełna dokumentacja CAD lub zaawansowany model BIM dla domu jednorodzinnego to koszt od około 2–3 tysięcy złotych wzwyż. Choć dla niektórych może wydawać się to kwotą znaczącą, w skali remontu wartego 100–300 tysięcy złotych, koszt ten jest ułamkiem budżetu, który często zwraca się już przy uniknięciu jednej pomyłki projektowej wynikającej z błędnych pomiarów.

Czy potrzebujesz cyfrowego modelu swojego domu?

Dla przeciętnego właściciela, który nie planuje żadnych zmian w nieruchomości, skanowanie 3D prawdopodobnie nie przyniesie wymiernych korzyści na zapas. Sytuacja zmienia się jednak, gdy na horyzoncie pojawia się poważna inwestycja. Skanowanie 3D to dziś najbardziej precyzyjny sposób na przejęcie pełnej kontroli nad geometrią budynku, skracający czas projektowania i dający inwestorowi poczucie bezpieczeństwa.

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