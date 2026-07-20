Nowoczesna filozofia - mniej znaczy jaśniej i mądrzej

Współczesne podejście do iluminacji posesji opiera się na radykalnej zmianie priorytetów. Według aktualnych wytycznych projektowych, nowoczesność to nie liczba lumenów, ale precyzja ich ukierunkowania.

Architekci coraz częściej stosują zasady, które promują odpowiedzialne świecenie - tylko tam, gdzie jest to potrzebne, w odpowiednim czasie i o właściwej barwie.

Ważnym trendem jest rezygnacja z rozświetlania... powietrza. Dobrze zaprojektowany system oświetla konkretne powierzchnie - elewację, ścieżkę czy roślinność - pozostawiając między nimi świadomie zaplanowane strefy cienia. To właśnie te ciemniejsze fragmenty budują trójwymiarowość posesji i sprawiają, że ogród nie wygląda płasko. Zamiast jednego potężnego reflektora nad garażem, który tworzy ostre cienie i oślepia kierowców, stosuje się kilka subtelniejszych punktów o precyzyjnej optyce.

Krótko mówiąc - najmodniejszy dom po zmroku to taki, który nie krzyczy swoją obecnością. To posesja, na której światło jest inteligentne - przygasa, gdy nikogo nie ma, rozjaśnia się łagodnie po wykryciu ruchu i zmienia sceny zależnie od okazji. Liczą się dyskretne oprawy ukryte w architekturze, ciepła barwa i szacunek dla ciemności.

Barwa światła ma znaczenie - dlaczego 2700 K to nowy standard?

Jedną z najbardziej zauważalnych zmian w trendach jest odwrót od zimnych barw światła (4000-6500 K). Oświetlenie o chłodnym odcieniu, kojarzone z halami fabrycznymi czy biurami, na prywatnej posesji wygląda nienaturalnie i technicznie.

Obecnie za złoty środek uznaje się barwę 2700 K, która jest ciepła, przytulna i najlepiej podkreśla naturalne materiały, takie jak drewno czy cegła. Nawet strefy funkcjonalne, jak podjazdy, nie potrzebują już zimnego światła - spójność barw na całej posesji jest dziś wyznacznikiem klasy projektu.

W miejscach szczególnie bliskich naturze lub w strefach relaksu projektanci schodzą nawet do 2200 K, co tworzy niemal bursztynowy, kojący nastrój. Ważne jest, by nie mieszać barw - nic nie psuje efektu tak bardzo, jak zimne światło przy garażu sąsiadujące z ciepłym blaskiem tarasu.

Co jest passe? Architektoniczne grzechy przeszłości

Jeśli chcesz, by Twój dom wyglądał nowocześnie, unikaj rozwiązań, które zdominowały katalogi dekadę temu. Na liście rzeczy niemodnych pierwsze miejsce zajmują kinkiety typu „góra-dół” montowane seryjnie na każdym filarze. Choć efektownie wyglądają na wizualizacjach, w praktyce często oślepiają i nie oświetlają tego, co najważniejsze - np. progu czy klamki.

Kolejnym błędem jest tzw. pas startowy przy ścieżkach, czyli dwa równe rzędy słupków ustawionych naprzeciwko siebie. Dziś punkty świetlne rozstawia się naprzemiennie, tworząc bardziej naturalny, dynamiczny rytm.

Odchodzi się również od świecących kul i przezroczystych tub, które świecą we wszystkich kierunkach, powodując tzw. olśnienie - widzimy jasną kropkę zamiast oświetlonej drogi.

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Gdzie powinno padać światło? Anatomia idealnej iluminacji

Nowoczesne oświetlenie dzieli się na warstwy - funkcjonalną, ogólną i akcentową. Każda z nich ma inne zadanie. Przyjrzyjmy się temu na przykładzie poszczególnych miejsc, które oświetlamy.

Wejście. Światło powinno padać na klamkę, numer domu i pierwszy stopień. Najlepiej sprawdzają się ukryte oprawy sufitowe lub asymetryczne kinkiety świecące w dół.

Światło powinno padać na klamkę, numer domu i pierwszy stopień. Najlepiej sprawdzają się ukryte oprawy sufitowe lub asymetryczne kinkiety świecące w dół. Schody i drogi . Światło musi być skierowane wyłącznie na grunt. Trendem są niskie oprawy wpuszczone w murki lub oświetlenie liniowe ukryte pod stopnicą.

. Światło musi być skierowane wyłącznie na grunt. Trendem są niskie oprawy wpuszczone w murki lub oświetlenie liniowe ukryte pod stopnicą. Elewacja. Zamiast zalewać światłem całą ścianę, akcentujemy detale - fakturę kamienia czy pion klatki schodowej. Technika prowadzenia światła blisko ściany, potrafi zdziałać cuda, wydobywając strukturę materiału.

Zamiast zalewać światłem całą ścianę, akcentujemy detale - fakturę kamienia czy pion klatki schodowej. Technika prowadzenia światła blisko ściany, potrafi zdziałać cuda, wydobywając strukturę materiału. Ogród. Oświetlamy wybrane drzewo lub rzeźbę od dołu, ale tak, by korona "przechwyciła" światło. Strumień lecący prosto w niebo jest uznawany za błąd projektowy i zanieczyszczenie świetlne.

Planowanie oświetlenia już na etapie budowy. O czym musisz pamiętać?

Oświetlenie zewnętrzne to nie wisienka na torcie, którą dodaje się na końcu, ale system, który wymaga planowania, gdy ściany są jeszcze surowe.

Przewody do kinkietów i punktów elewacyjnych muszą być ułożone przed wykonaniem izolacji i tynków.Nowoczesny dom nie ma jednego włącznika. Podziel instalację na obwody - wejście, ogród, taras, podjazd. Dzięki temu o północy możesz zgasić dekoracje, zostawiając jedynie dyskretne światło bezpieczeństwa.Zasilacze i sterowniki nie mogą zostać zamurowane. Musisz mieć do nich dostęp w razie awarii. Jeśli planujesz lampy wpuszczane w podjazd, musisz zapewnić im odwodnienie. Nawet wysoka klasa nie pomoże, jeśli lampa będzie stać w kałuży.

Technologia i parametry oświetlenia zewnętrznego. Na co patrzeć w karcie produktu?

Kupując oprawy, nie patrz tylko na waty. Dziś liczy się jakość optyki i wskaźnik oddawania barw (CRI). Na tarasie, gdzie jemy i spędzamy czas, warto zainwestować w oprawy o CRI powyżej 90 - dzięki temu jedzenie i rośliny będą wyglądać naturalnie. Dodajmy jeszcze, że CRI (od ang. colour rendering index) wyrażany jest liczbą z przedziału od 0 do 100. Określa, jak dobrze postrzegane są barwy oświetlonych przedmiotów. Im wskaźnik ten jest wyższy, tym barwy są lepiej oddawane, a oświetlane przedmioty wyglądają naturalniej.

Szukaj opraw naprawialnych. Nowoczesne trendy promują ekoprojektowanie - możliwość wymiany modułu LED lub zasilacza zamiast wyrzucania całej lampy to kierunek, który dominuje na targach oświetlenia. Pamiętaj też o kodzie IK, który określa odporność na uderzenia - jest on istotny w przypadku lamp najazdowych na podjeździe.

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