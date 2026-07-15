Ogrzewanie gazowe dozwolone i opłacalne

Dopiero od 2030 r. każdy nowo wybudowany dom będzie musiał być zeroemisyjny. Oznacza to, że nie będzie mógł spalać paliw kopalnych na miejscu. Dlatego w nowych budynkach coraz większe znaczenie będą miały rozwiązania hybrydowe, np. kocioł gazowy wspomagany pompą ciepła i panelami fotowoltaicznymi. Budynki już użytkowane nie będą objęte takimi wymaganiami. Jeżeli masz sprawną instalację gazową, nadal będziesz mógł z niej korzystać, ponieważ obowiązujące przepisy nie nakazują ich demontażu, nawet po 2040 r. Czy w takim razie instalacja ogrzewania gazowego wciąż się opłaca?

Wygoda i konkurencyjna cena

Ogrzewanie gazowe pozostaje wygodne, a nowoczesne piece kondensacyjne są bardzo wydajne. Doskonale sprawdzą się zarówno w nowym, jak i istniejącym, dobrze ocieplonym domu. W budynku słabo ocieplonym gaz może być nawet tańszy w eksploatacji niż pompa ciepła, zwłaszcza podczas dużych mrozów, takich jak minionej zimy, gdy sama pompa ciepła może nie zapewnić wystarczającego komfortu cieplnego. Ceny gazu także pozostają konkurencyjne względem innych paliw.

Spółka myORLEN przyjęła strategię ochrony swoich klientów i postanowiła – mimo wzrostu kosztów na międzynarodowych rynkach – utrzymać ceny gazu na dotychczasowym poziomie. Ponadto Grupa ORLEN trzykrotnie obniżyła stawki na gaz – dwa razy na paliwo i raz na dystrybucję. To oznacza, że opłacalność błękitnego paliwa znacząco wzrosła.

Jak to przekłada się na domowe rachunki? Czteroosobowa rodzina mieszkająca w domu o powierzchni 140 m2 i dobrym standardzie energetycznym, wykorzystująca gaz m.in. do ogrzewania, w 2026 r. zapłaci średnio około 1074 zł brutto mniej niż gdyby obowiązywały ceny z pierwszego półrocza 2025 r.

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Energia elektryczna z gwarancją ceny

Przyzwyczailiśmy się myśleć, że marka ORLEN to stacje paliw. Tymczasem klienci mogą pod tym szyldem znaleźć również szeroką ofertę produktów i usług energetycznych dostępnych w jednym miejscu.

Na świecie ceny energii elektrycznej zależą od sytuacji geopolitycznej. Jednak i tu spółka myORLEN zapewnia klientom bezpieczeństwo, dając gwarancję ceny na 12 lub 24 miesiące. Odbiorcy energii elektrycznej mogą ponadto korzystać z atrakcyjnych bonusów – comiesięcznej zniżki na paliwo na stacjach ORLEN lub wsparcia fachowca, czyli pomocy profesjonalnego elektryka. Do tego otrzymują punkty VITAY oraz 30-dniowy termin płatności.

Jeszcze więcej możliwości

Spółka myORLEN proponuje klientom różne rozwiązania dla domu, również w zakresie zielonej energii i ciepła. Więcej na ten temat mówi Krzysztof Dzięcioł, dyrektor Departamentu Zarządzania Sprzedażą myORLEN sp. z o.o.

Więcej informacji na temat atrakcyjnych ofert można znaleźć na stronie: myorlen.pl, w cyfrowych kanałach myORLEN, elektronicznym biurze obsługi klienta eBOK oraz aplikacji mobilnej mBOK.

Krzysztof Dzięcioł, dyrektor Departamentu Zarządzania Sprzedażą myORLEN sp. z o.o.