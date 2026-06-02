Czym jest drewno opałowe?

Drewno opałowe to inaczej drewno małowymiarowe S4, wykorzystywana jako źródło ciepła w budynkach. Za drewno opałowe przyjmuje się każde drewno, którego średnica jest cieńsza niż 7 cm. Na opał można też przeznaczyć wałki drewna średniowymiarowego S2, mogą być one w wałkach od 1 m (tak zwana papierówka, S2A) albo w wałkach o długości od 0,8 do 2,4 lub 2,6 m (S2B).

Aktualne ceny drewna opałowego 2026 w Lasach Państwowych

W nadleśnictwach Lasów Państwowych ceny drewna opałowego w 2026 roku zależą przede wszystkim od gatunku surowca oraz regionu. W przypadku najpopularniejszego sortymentu opałowego S4 ceny wynoszą zazwyczaj od około 160 do 270 zł/m³. Najtańsze pozostaje drewno iglaste – sosna, świerk czy modrzew kosztują najczęściej 160–185 zł/m³. Za brzozę, olszę, klon czy jawor trzeba zapłacić około 230–240 zł/m³. Najdroższe są gatunki liściaste twarde, takie jak buk, dąb, grab czy jesion, których ceny zwykle mieszczą się w przedziale 250–280 zł/m³. Różnice pomiędzy nadleśnictwami wynikają głównie z lokalnych kosztów pozyskania drewna i organizacji sprzedaży.

Ile kosztuje metr sześcienny drewna opałowego – gatunki i różnice

Poniżej ceny za drewno opałowe S4 (żerdzie)

Drewno iglaste

sosna, modrzew – ok. 175–185 zł/m³

świerk, jodła – ok. 160–170 zł/m³

Drewno liściaste:

buk, grab, dąb, jesion, akacja, wiąz – ok. 250–280 zł/m³

brzoza, olsza, klon, jawor – ok. 230–240 zł/m³

topola, osika, lipa, wierzba – ok. 140–170 zł/m³

Drewno średniowymiarowe S2A jest droższe od drewna opałowego S4, ponieważ ma większą wartość użytkową.

Drewno iglaste

sosna – ok. 300–320 zł/m³

modrzew – ok. 250–280 zł/m³

Drewno liściaste:

dąb, buk, grab, jesion – ok. 320–420 zł/m³

brzoza – ok. 280–320 zł/m³

pozostałe gatunki liściaste – najczęściej 250–350 zł/m³

i Autor: Getty Images

Drewno opałowe w nadleśnictwach – jak negocjować i kupić taniej?

Aby kupić drewno na opał, należy zgłosić się do leśniczego danego regionu. Po uiszczeniu opłaty za wybrany gatunek i sortyment wskaże on miejsce, z którego należy wywieźć drewno. Jest ono dostępne w tych miejscach, gdzie pozyskuje się je do innych celów, m.in. do tartaków. Transport drewna należy zorganizować we własnym zakresie i na własny koszt.

Porównanie cen drewna opałowego – Lasy Państwowe vs. sklepy i składy

Kupując drewno opałowe bezpośrednio w Lasach Państwowych, można zapłacić od około 160 do 280 zł za metr sześcienny drewna S4. To nadal najtańszy sposób zakupu opału, choć wymaga własnego transportu, przygotowania drewna i jego sezonowania. W składach opału i sklepach ceny są znacznie wyższe.

Drewno kominkowe sezonowane i pocięte kosztuje najczęściej od 500 do 800 zł/m³, a w przypadku najlepszych gatunków liściastych bywa jeszcze droższe. Ostateczna cena zależy od wilgotności drewna, stopnia przygotowania oraz kosztów transportu. W praktyce zakup drewna w Lasach Państwowych pozwala zaoszczędzić nawet kilkaset złotych na każdym metrze sześciennym opału, pod warunkiem że kupujący sam zajmie się jego obróbką i sezonowaniem.

i Autor: pexels.com/ CC BY-ND 1.0