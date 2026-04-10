Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków działa

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to baza źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Ewidencja budowana jest z informacji pozyskiwanych od właścicieli lub zarządców budynków. Dane dotyczą źródeł ciepła o mocy nominalnej mniejszej niż 1MW. Obecnie deklaracje na temat używanych źródeł ciepła złożyło 17,3 mln gospodarstw domowych.

Dane ze złożonych przez obywateli deklaracji gromadzone są w systemie CEEB od 1 lipca 2021 r. Dane te mają pozwolić oszacować stan powietrza w Polsce. Teraz system CEEB działa w pełnej wersji tj. gromadzi dane nie tylko z deklaracji ale również inwentaryzacji, kontroli środowiskowych, przeglądów przewodów kominowych czy dane dotyczące udzielanego wsparcia socjalnego w zakresie ubóstwa energetycznego.

Dzięki CEEB, gminy na bieżąco otrzymują informacje na temat tego, czym są ogrzewane domy na ich terenie. Jeżeli na terenie danej gminy funkcjonuje wiele nieekologicznych urządzeń grzewczych tak zwanych "kopciuchów", gmina może już teraz wykorzystywać raporty z CEEB do podejmowania działań mających na celu redukcję zanieczyszczeń powietrza.

Kontrole źródeł ciepła zgłoszonych w deklaracji CEEB

Kontrola deklaracji CEEB jest prowadzona w ramach działającego już o lipca 2021 roku programu zbierania danych o źródłach ciepła CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków). Urzędnicy sprawdzą, czy palimy w piecu tym, o czym informowaliśmy w deklaracji CEEB. Za złożenie fałszywego oświadczenia grozi surowa kara.

Na stronie gunb.gov.pl zamieszczono informację, że zgodnie z zaprojektowanymi regulacjami przewiduje się mechanizmy kontroli i weryfikacji wskazywanych w deklaracji danych, w tym podawanego sposobu ogrzewania. Będzie to miało miejsce w trakcie czynności dokonywanych przez tzw. osoby uprawnione do wprowadzania danych i informacji do ewidencji. Za kontrole odpowiedzialni mają być m.in. kominiarze czy inspektorzy środowiska.

Ponadto, podczas kontroli deklaracji CEEB będą sprawdzane - rodzaj ocieplenia budynku, grubość ocieplenia, roczne zużycie paliwa wykorzystywanego do ogrzewania, rodzaj dachu. O te dane zostaną uzupełnione deklaracje CEEB, w celu określenia realnego stanu technicznego naszych domów i potrzeb termomodernizacji w Polsce.

Czy kontrola deklaracji CEEB będzie obowiązkowa?

Kontrola deklaracji CEEB nie będzie obowiązkowa jak w przypadku spisu źródeł ciepła.

Czy będziemy musieli wpuścić urzędników do naszych domów?

Urzędnicy wejdą do naszych domów pod warunkiem, że im na to pozwolimy. Kontroler musi mieć uprawnienia i podstawę prawną (np. powołać się na ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów, przepisy o ochronie środowiska lub uchwałę antysmogową). Jeżeli kontrolę prowadzi urzędnik gminy lub straż miejska, to zwykle zaczynają od sprawdzenia dokumentów i oględzin na zewnątrz budynku. Wejście do środka domu możliwe jest wyłącznie za Twoją zgodą lub w sytuacjach przewidzianych prawem (np. kontrola środowiskowa, gdy istnieje podejrzenie poważnego naruszenia przepisów).Praktyka jest taka, że nikt nie wejdzie do mieszkania siłą bez nakazu i podstawy prawnej. Odmowa wpuszczenia jednak nie zwalnia z odpowiedzialności, jeśli w toku postępowania wykaże się, że dane w CEEB są fałszywe albo spalane są zakazane paliwa.

Deklaracja CEEB online, pocztą lub osobiście - gdzie złożyć?

Deklarację CEEB można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB na stronie CEEB.gov.pl. Deklarację wypełnia się przez profil zaufany lub e-dowód. Deklarację można złożyć również wysyłając list polecony albo doręczając wypełnioną deklarację osobiście do właściwego urzędu miasta lub gminy.

Jak złożyć deklarację CEEB krok po kroku

Wejdź na stronę CEEB.gov.pl,

Wybierz metodę logowania (Profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczna) i zaloguj się,

Wprowadź dane budynku, dla którego będzie składana deklaracja,

Wybierz rodzaj deklaracji (budynek mieszkalny bądź niemieszkalny),

Wypełnij deklarację,

Wyślij.

W deklaracji trzeba podać takie informacje, jak:

metryka budynku (adres nieruchomości),

rodzaj zainstalowanego źródła ciepła (wybiera się z listy – w przypadku deklaracji elektronicznej),

funkcji źródła ciepła (ogrzewanie (c.o.)/podgrzewanie wody (c.w.u.)

w przypadku kotła na paliwa trzeba podać dodatkowo klasę kotła i rodzaj paliwa,

numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie),

adres e-mail (opcjonalnie).

Jak sprawdzić swoją deklarację CEEB?

Dostęp do usługi jest możliwy bezpośrednio po wejściu na stronę CEEB.gov.pl, gdzie należy wybrać przycisk „Sprawdź swoją deklarację”. Funkcjonalność umożliwia uzyskanie podstawowych informacji o naszej deklaracji oraz czy i kiedy deklaracja została wprowadzona do bazy CEEB.

Aby uzyskać te dane należy:

wprowadzić dane adresowe budynku (punkt adresowy),

wybrać, czy deklarację złożył właściciel, czy zarządca budynku,

wpisać swoje dane osobowe (imię, nazwisko).

Deklarację CEEB może także w ten sposób sprawdzić osoba, która złożyła ją elektronicznie. To duże ułatwienie, gdyż bez logowania się poprzez login.gov.pl można uzyskać podstawowe informacje o swojej deklaracji.

Jak poprawić deklarację CEEB online?

Wejdź na stronę ceeb.gov.pl i się zaloguj.

Następnie odszukaj deklarację, którą chcesz edytować w zakładce DEKLARACJE.

W kolumnie Akcje wybierz opcję "edytuj".

Zmień dane w deklaracji.

Zapisz zmiany.

Opcja Edytuj dotyczy tylko i wyłącznie korygowania drobnych zmian. Jeżeli doszło do wymiany bądź zmiany źródła ciepła lub spalania paliw lub innych istotnych danych, konieczne jest złożenie nowej deklaracji.

Deklaracja CEEB - druk do pobrania

Kto musi złożyć deklarację CEEB?

Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na każdym właścicielu lub zarządcy budynku lub lokalu. Wszyscy są zobowiązani do złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw. Spis źródeł ciepła dotyczy zarówno domów mieszkalnych, jak i niemieszkalnych oraz budynków, w których są zainstalowane źródła ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW.

Deklaracje do CEEB muszą złożyć również właściciele domków letniskowych, jeśli zainstalowane są w nim źródła ciepła, np. kominki. W tym przypadku należy wypełnić formularz "B" przeznaczony dla budynków niemieszkalnych. Dla budynków zamieszkałych należy wypełnić formularz "A".

Czytaj więcej na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Jak sprawdzić czy deklaracja CEEB została złożona?

To czy deklaracja CEEB została już złożona można sprawdzić w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, na stronie CEEB.gov.pl. Należy wybrać przycisk „Sprawdź swoją deklarację”, wtedy uzyskamy informacje o naszej deklaracji oraz czy i kiedy została ona wprowadzona do bazy CEEB.

Zobacz zdjęcia: Nowoczesne piece typu koza i czytaj dalej

Jaka kara za niezłożenie w terminie deklaracji CEEB?

Za niezłożenie w wyznaczonym terminie (dla źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 termin minął 30 czerwca 2022), deklaracji do ewidencji CEEB, można zostać ukaranym grzywną do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu, to może ona wynieść nawet do 5 tys. zł.

Jakie źródła ciepła zgłaszają Polacy w deklaracjach CEEB? Stan na 2025

Analiza przesłanych deklaracji wykazuje, że Polacy najczęściej do ogrzewania wykorzystują kotły na paliwa stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy). Na wiosnę 2026 roku zgłoszono następujące źródła ciepła:

Kocioł gazowy / bojler gazowy / podgrzewacz gazowy przepływowy / kominek gazowy: 4 968 261

Kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy) z automatycznym podawaniem paliwa / z podajnikiem: 1 391 190 (rok wcześniej - 1 375 791)

(rok wcześniej - Kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy) z ręcznym podawaniem paliwa / zasypowy: 2 673 530

Kocioł olejowy: 134 985

Kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania: 482 051

Kominek / koza / ogrzewacz powietrza na paliwo stałe (drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy, węgiel): 1 600 978 - rok wcześniej było to 1 582 094

Ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny: 2 673 530 (rok wcześniej: 2 604 393)

(rok wcześniej: Piec kaflowy na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy): 1 060 887 - niewielki wzrost wobec poprzedniego roku, kiedy to w systemie było ich 1 058 053.

Pompa ciepła: 445 156 - spory wzrost wobec 2025 - bo było 351 182

- spory wzrost wobec 2025 - bo było Miejska sieć ciepłownicza / ciepło systemowe / lokalna sieć ciepłownicza - 1 095 371

Źródło: gov.pl

Do kiedy można składać deklaracje CEEB?

Na złożenie deklaracji termin ustawowy minął 30 czerwca 2022. Dotyczy tych źródeł ciepła, które pracowały przed 1 lipca 2021. Natomiast przypominamy, że obowiązek złożenia deklaracji CEEB dalej istnieje. Urzędy w dalszym ciągu przyjmują deklaracje CEEB, również formularz online działa jak dotychczas, chociaż ustawodawca przewidział kary dla tych, którzy złożą deklarację po terminie (500 zł).

Ważne Jeśli w domu po 1 lipca 2021 zostało zainstalowane i uruchomione nowe źródło ciepła to zgłoszenia trzeba dokonać w ciągu 14 dni. Dotyczy to również wymiany starych źródeł ciepła na nowe. Na zgłoszenie nowo uruchomionych źródeł, mimo że była złożona deklaracja na stare źródło ciepła, termin wynosi również 14 dni.

Murowane starcie Technologie grzewcze – pellet czy gaz? MUROWANE STARCIE