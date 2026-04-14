Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. Dla branży budowlanej i deweloperskiej a także inwestorów indywidualnych to szansa na znaczące przyspieszenie procesów inwestycyjnych.

Czym jest Rejestr Urbanistyczny?

Rejestr Urbanistyczny to centralny system teleinformatyczny, w którym gromadzone będą wszystkie akty planistyczne gmin: plany miejscowe, plany ogólne (dawne studia), decyzje o warunkach zabudowy, raporty z konsultacji społecznych a także dokumenty towarzyszące. Dane będą przechowywane w ujednoliconym formacie GML, co zagwarantuje pełną zgodność i możliwość bezpośredniej wymiany informacji z geoportalem i systemami e-administracji.

System będzie publiczny i bezpłatny, a dostęp będzie wymagać jedynie profilu zaufanego lub e-dowodu.

Umożliwi wprowadzanie i śledzenie na bieżąco zmian w dokumentacji planistycznej. Wgląd w aktualizowane w czasie rzeczywistym zmiany w planach zagospodarowania otrzyma każdy obywatel. Będziemy wiedzieć natychmiast o zaplanowanych inwestycjach prywatnych i publicznych.

Rejestr Urbanistyczny nie wprowadza nowych obowiązków merytorycznych dla inwestorów – jest „tylko” narzędziem technicznym. Ale w praktyce oznacza największą od lat zmianę w dostępie do danych planistycznych. Dla branży budowlanej to krok w stronę nowoczesnej, cyfrowej administracji, który realnie może skrócić proces inwestycyjny o tygodnie, a w niektórych przypadkach nawet miesiące.

e-Wyrys - informacja dla każdego

Nowością będzie usługa e-Wyrys – automatyczne generowanie PDF z informacją o zagospodarowaniu wybranego obszaru. Będzie mógł go wygenerować każdy w dowolnej wymaganej skali w domu, biurze lub dowolnym innym miejscu. Na razie jednak nie zastąpi urzędowych dokumentów takich jak wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków. Będzie natomiast zawierał dokładnie wszystkie informacje na temat określonego obszaru. Wciąż będzie potrzebna wizyta w urzędzie, składanie wniosku i oczekiwanie a także opłaty. W niektórych starostwach powiatowych można skorzystać z portalu, na którym składa się wniosek i uzyskuje wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków online.

Dlaczego wprowadzono nowe regulacje?

Do tej pory dane planistyczne były rozproszone po setkach gminnych geoportalach, biurach planowania i papierowych archiwach. Często były nieaktualne, niekompatybilne i wymagały indywidualnych zapytań do urzędów. Nowe rozporządzenie realizuje założenia reformy planistycznej z 2023 r. i ma na celu:

pełną cyfryzację i centralizację informacji przestrzennych,

wdrożenie unijnych standardów INSPIRE,

realne zwiększenie transparentności i partycypacji społecznej,

odciążenie administracji publicznej.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 lipca 2026 r. (niektóre moduły od października), po raz kolejny przesunięto terminy, by gminy zdążyły przygotować dane.

Rejestr Urbanistyczny – zalety i ograniczenia

Pozytywne efekty

Szybsze procesy inwestycyjne – deweloper i architekt będą mogli w kilka minut sprawdzić warunki zabudowy działki bez oczekiwania na wypisy i wyrysy z gminy. Mniejsze ryzyko – brak niespodzianek na etapie uzgodnień i pozwolenia na budowę. Odciążenie biur projektowych – standaryzowane dane GML gotowe do bezpośredniego wykorzystania w oprogramowaniu CAD/BIM. Zmniejszenie liczby sporów – transparentność zmniejsza liczbę odwołań i postępowań sądowych.

Ograniczenia Rejestru Urbanistycznego

Możliwość wystąpienia „białych plam” w danych, dopóki wszystkie gminy nie wprowadzą wszystkich aktów planistycznych. Gminy będą musiały ponieść dodatkowy wysiłek związany z uwierzytelnianie i aktualizacją danych. e-Wyrys na razie ma charakter informacyjny – nie zastąpi jeszcze oficjalnego dokumentu urzędowego.

Kto realnie zyska na Rejestrze Urbanistycznym?

Korzyści z udostępnienia danych planistycznych będą korzystne dla całej branży budowlanej, osób prywatnych oraz urzędów. Przyczyni się do większej przewidywalności i transparentności rynku.

Inwestorzy indywidualni otrzymają darmowy i natychmiastowy dostęp do informacji o swojej działce, a także o zmianach i planach w okolicy.

Deweloperzy i inwestorzy będą mogli błyskawicznie zweryfikować możliwości zabudowy, co z pewnością przełoży się na skrócenie czasu przygotowania inwestycji. Otrzymają możliwość aktywnego udziału w procesie stanowienia prawa na poziomie lokalnym poprzez pozyskanie informacji o toczącej się procedurze (m.in. poprzez system powiadomień - składanie wniosków i rezygnacji.

Architekci i projektanci zyskają dane GML gotowe do analizy i projektowania

Gminy i urzędy nie będą zasypywane zapytaniami o szczegóły, co odciąży pracę urzędników.

