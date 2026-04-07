Portal eBudownictwo uruchomiony przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego umożliwia dostęp do wszystkich usług cyfrowych realizowanych przez urząd. Dotyczy to zarówno wznoszenia domów jednorodzinnych, jak też dużych inwestycji prywatnych lub publicznych. Pozwala też na bezpośredni kontakt z urzędami. Rewolucja nie zaczęła się wczoraj, ale integracja systemów, dzięki której z wdrażanego od pięciu lat portalu eBudownictwo można skierować każdy wniosek czy dokument bezpośrednio do dowolnego urzędu, zakończyła się dopiero niedawno.

Z eBudownictwo prosto do urzędu

Serwis eBudownictwo integruje wiele systemów, tak żeby urzędy mogły same pobierać z własnych baz danych niezbędne informacje lub przekazywać sobie potrzebne dokumenty. Dzięki temu inwestorzy nie muszą dostarczać licznych załączników, formularzy, np. wyrysów z planów zagospodarowania miejscowego. Z założenia miał stać się miejscem w sieci przyjaznym dla inwestora. Portal eBudownictwo umożliwia generowanie wniosków, zgłoszeń i zawiadomień, które następnie można złożyć w postaci dokumentu elektronicznego.

Portal jest centralnym punktem dostępu do wszystkich e-usług GUNB dla inwestorów, projektantów, kierowników budów i innych uczestników procesu budowlanego. Umożliwia załatwianie spraw online na każdym etapie (od planowania inwestycji, przez realizację budowy, aż po eksploatację i utrzymanie obiektu).

Administratorem danych osób korzystających z tego portalu jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, który jest również odpowiedzialny za jego funkcjonowanie.

Główne korzyści i funkcje:

bezpieczne i szybkie składanie wniosków oraz śledzenie ich statusu (bez wizyty w urzędzie).

dostęp 24/7, elektroniczne podpisywanie i wysyłanie dokumentów.

pełna cyfryzacja procesu – redukcja papieru, oszczędność czasu i kosztów (dla obywateli i urzędów).

integracja z systemami takimi jak e-Doręczenia, który od 1 stycznia 2026 r. jest podstawowym kanałem komunikacji elektronicznej z urzędami.

Serwisy dostępne wprost z portalu eBudownictwo. Co załatwisz?

eBudownictwo Wnioski – wypełnianie i wysyłanie wniosków/zgłoszeń (m.in. PB-1 o pozwolenie na budowę, PB-2 zgłoszenie robót, rozbiórka itp.) + śledzenie statusu.

Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB) – cyfrowy dziennik budowy (zastępuje papierowy).

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (cKOB) – elektroniczna dokumentacja po oddaniu obiektu do użytkowania.

e-CRUB – centralny rejestr osób z uprawnieniami budowlanymi (weryfikacja projektantów i kierowników).

CEEB – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (deklaracje źródeł ogrzewania).

eWykonania Zastępcze – baza ogłoszeń o robotach zastępczych.

RWDZ (Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń) – wyszukiwarka stanu spraw.

SNRWB – nadzór nad wyrobami budowlanymi.

Akademia GUNB – darmowe szkolenia.

SOPAB – system dla urzędników (obsługa postępowań administracyjnych).

Cyfrowa rewolucja – list z urzędu na ekranie

1 stycznia 2026 r. e-Doręczenia stały się podstawową i domyślną formą kontaktu elektronicznego z urzędami. To elektroniczny odpowiednik tradycyjnych przesyłek listowych za potwierdzeniem odbioru. Dzięki niemu można wysyłać pisma do każdego urzędu online przez Internet. Podobną drogą wędrują Pisma urzędowe do zainteresowanych - nie trzeba już wychodzić na pocztę czy czekać na listonosza. Nadejście przesyłki i jej nadawcę otrzymuje się natychmiast, a korespondencja trafia do zainteresowanego nawet gdy zmieni adres zamieszkania. Przesyłki są całkowicie bezpieczne, bo chronione zaawansowanymi metodami szyfrowania i sprawdzania tożsamości.

Integracja systemów e-Doręczenie i eBudownictwo

Od 6 marca 2026 r. nastąpiła pełna integracja e-Doręczeń z serwisem e-Budownictwo. Teraz można nie tylko wypełnić wniosek w portalu, ale też wysłać go bezpośrednio z serwisu do właściwego urzędu, bez ePUAP, papieru i bez wizyty (ePUAP straciło moc prawną dla obywateli).

W dniach 17-18 lutego 2026 r. Minister Finansów i Gospodarki podpisał 14 rozporządzeń. Określają one wzory najważniejszych wniosków, zgłoszeń i zawiadomień, które wynikają z przepisów ustawy - Prawo budowlane. Rozporządzenia zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw. Nowe zaktualizowane wzory formularzy (PB-1, PB-2, PB-3 i wiele innych) weszły w życie 3-4 marca 2026 r. Formularze zostały dostosowane do ustawy o doręczeniach elektronicznych i są automatycznie dostępne w portalu - można je wypełniać i wysyłać online.

Dzięki temu cały proces (wypełnienie → podpisanie → wysłanie → śledzenie) odbywa się w jednym miejscu, a korespondencja z urzędu przychodzi elektronicznie na adres do e-Doręczeń.

Zaktualizowane wzory wniosków

wniosek o pozwolenie na budowę,

zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych,

wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,

zgłoszenie rozbiórki,

wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,

wniosek o zmianę pozwolenia na budowę,

wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego,

wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu,

zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,

wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy – Prawo budowlane,

wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,

wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego,

zawiadomienie o zakończeniu budowy oraz wniosek o pozwolenie na użytkowanie,

zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Jak wysłać wniosek z serwisu eBudownictwo do urzędu?

Na stronie głównej eBudownictwo znajdują się elementy, które przekierowują po kliknięciu do poszczególnych sekcji portalu. Jedną z nich jest eBudownictwo Wnioski. Po jej wybraniu otwiera się strona logowania. Są tu do wyboru dwie opcje – logowanie w przypadku posiadania konta i utworzenia konta dla nowych użytkowników. Jeśli użytkownik nie ma jeszcze konta musi je założyć.

Po zalogowaniu można wybrać odpowiedni wniosek z dostępnych na stronie, uzupełnić go i zapisać.

Zapisany wniosek podpisuje się za pomocą podpisu kwalifikowanego, podpisu zaufanego, aplikacji mObywatel lub e-Dowodu i przesyła do właściwego urzędu przez e-Doręczenia.

Właściwy urząd otrzyma wniosek wraz z załącznikami na swój adres e-Doręczeń. Szczegółowe informacje i instrukcje dostępne są w serwisie e-Budownictwo Wnioski w sekcjach: Instrukcja użytkownika oraz Baza wiedzy.Sprawdzenie aktualnego stanu wniosku odbywa się również tą samą drogą po zalogowaniu.

W razie pytań dostępna jest infolinia GUNB (22 295 51 28, pn.–pt. 10:00–13:00).

źródło: gov.pl, e-budownictwo.gunb.gov.pl

