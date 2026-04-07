Decyzja wzmacnia ochronę prawa własności właścicieli gruntów, zapobiegając nieodpłatnemu ograniczaniu ich praw przez przedsiębiorstwa przesyłowe bez podstawy prawnej, co może prowadzić do większej liczby roszczeń o rekompensaty. Przedsiębiorstwa energetyczne, gazowe i telekomunikacyjne tracą możliwość działającego wstecz zasiedzenia praw, co zmusza je do negocjacji umów i potencjalnych wypłat, podczas gdy właściciele działek zyskują silniejszą pozycję w sporach.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego przywraca utracone prawa

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nabywanie przez zasiedzenie służebności gruntowej odpowiadającej służebności przesyłu przed 2008 r. jest niezgodne z Konstytucją, jeśli nie istniała decyzja wywłaszczeniowa. To ogranicza działające wstecz stosowanie orzecznictwa SN, chroniąc właścicieli przed nieuzasadnionymi ograniczeniami własności bez odszkodowania. Wyrok nie wpływa bezpośrednio na zakończone sprawy, ale może służyć jako podstawa do ich wznowienia w oparciu o nowe okoliczności.

W uzasadnieniu TK wskazał na naruszenie zasad zaufania obywateli do państwa (art. 2 Konstytucji), bezpieczeństwa prawnego, zakazu wstecznego działania prawa oraz reguły przyzwoitej legislacji. SN pominął potrzebę ochrony własności przed ograniczeniami bez odszkodowania na cele publiczne, nadając przepisom treść nieprzewidywalną. Z art. 64 ust. 3 Konstytucji wynika zakaz domniemywania ograniczonych praw rzeczowych – rodzaj takiego prawa musi być wskazany w ustawie z konkretnymi elementami.

Sieci przesyłowe były budowane bez umów

Przed 3 sierpnia 2008 r. polski system prawny nie przewidywał instytucji służebności przesyłu jako odrębnego prawa rzeczowego. Urządzenia przesyłowe, takie jak linie energetyczne, gazociągi, instalacje telekomunikacyjne, były często w czasach PRL instalowane na prywatnych gruntach bez formalnych umów, decyzji wywłaszczeniowych czy odszkodowań. Sąd Najwyższy (SN) w uchwałach z 17 stycznia 2003 r. (sygn. III CZP 79/02) i 7 października 2008 r. (sygn. III CZP 89/08) wykreował służebność gruntową o treści służebności przesyłu, umożliwiając jej zasiedzenie przez przedsiębiorstwa przesyłowe. Ta interpretacja art. 292 k.c. w związku z art. 285 k.c. pozwalała na nieodpłatne nabycie praw do korzystania z gruntów - TK uznał za naruszenie konstytucyjnych zasad ochrony własności i zakazu działania prawa wstecz.

TK podkreślił, że taka wykładnia była nieprzewidywalna dla właścicieli nieruchomości i uprzywilejowywała przedsiębiorstwa kosztem obywateli. Jak stwierdzono w uzasadnieniu: "Zastosowana przez SN dynamiczna wykładnia na niekorzyść właścicieli nieruchomości prowadzi do naruszenia przepisów Konstytucji i art. 1 protokołu oraz deprecjonuje chronione tymi aktami prawo własności".

Właściciele gruntów mogą żądać rekompensat

Wyrok otwiera drogę do roszczeń odszkodowawczych dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się urządzenia przesyłowe, takie jak linie energetyczne, gazociągi czy słupy telekomunikacyjne zainstalowane przed 2008 r. bez formalnych umów lub decyzji wywłaszczeniowych. Szacuje się, że dotyczy to nawet milionów działek w Polsce, na których głównie w okresie PRL była budowana infrastruktura bez rekompensat. Właściciele mogą także już teraz kwestionować wcześniejsze orzeczenia sądowe o zasiedzeniu i domagać się wynagrodzenia za uciążliwości, takie jak obniżenie wartości gruntu czy ograniczenia w użytkowaniu.

Firmy przesyłowe będą płacić odszkodowania?

Dla firm przesyłowych wyrok oznacza konieczność rewizji strategii prawnych. Dotychczas polegały one na wykładni pozwalającej na zasiedzenie służebności bez płatności, co teraz uznano za naruszenie zasad zaufania do państwa i bezpieczeństwa prawnego. Muszą one przygotować się na potencjalną falę sporów, negocjować umowy z właścicielami i ponosić koszty rekompensat. To nie blokuje inwestycji infrastrukturalnych, ale wymaga ich prowadzenia z poszanowaniem konstytucyjnych gwarancji własności, co może zwiększyć koszty operacyjne.

Wystąpić do sądu o odszkodowanie za słup na działce czy może poczekać?

Kancelarie adwokackie zaraz po wyroku rozpoczęły przygotowania do fali pozwów, które z pewnością pojawią się na rynku usług w najbliższym czasie.

Zanim jednak właściciel nieruchomości zdecyduje się na spór sądowy z przedsiębiorstwem przesyłowym, powinien bardzo dokładnie ocenić ryzyko. Takie postępowania bywają długie, kosztowne i nie dają pewności uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia. Przedsiębiorstwa przesyłowe dysponują wieloma argumentami prawnymi, a nie tylko zarzutem zasiedzenia. Do tego dochodzą koszty, które musi pokrywać pozywający, m.in. pełnomocników, opinii biegłych a wynik sprawy może okazać się dla właściciela niekorzystny lub nieopłacalny.

W praktyce ważna jest więc rzetelna analiza konkretnego przypadku, a nie decyzja podejmowana wyłącznie na podstawie obietnic wysokiego odszkodowania. Przy obecnej niepewności orzeczniczej rozsądne może być także wstrzymanie się z pozwem do czasu ukształtowania się bardziej stabilnej linii sądowej. W wielu przypadkach będzie można ewentualne spory rozwiązywać poza drogą sądową, np. przez ustanowienie służebności przesyłu.

