Spór o metry pod lupą organów nadzoru

Cały proces zaczął się od standardowej procedury. Starosta zatwierdził projekt i wydał pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego. Inwestycja powstała na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który przewidywał w sąsiedztwie przebieg drogi dojazdowej.

Problem pojawił się, gdy skarżący uznał, że dom stanął zbyt blisko planowanej arterii, co w jego ocenie rażąco naruszało art. 43 ustawy o drogach publicznych.

Choć wojewoda mazowiecki oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego nie dopatrzyli się nieważności decyzji, sprawa trafiła do sądu. Wyrok NSA z 16 grudnia 2025 r. (sygn. akt II OSK 1567/23) ostatecznie przeciął wątpliwości, stając się istotnym punktem odniesienia dla branży budowlanej.

Art. 43 pod lupą. W którą stronę liczyć odległość?

Najistotniejszym wnioskiem płynącym z wyroku, na który powołuje się GUNB, jest precyzyjna wykładnia art. 43 ustawy o drogach publicznych. Zgodnie z orzeczeniem, przepis ten określa wymagane odległości nowych obiektów budowlanych od drogi, a nie odwrotnie. Oznacza to, że prawo reguluje sposób lokalizacji budynku względem istniejącej lub planowanej trasy, ale nie nakłada obowiązku zachowania konkretnego dystansu drogi od już stojącego obiektu.

Sąd uznał, że nawet jeśli budynek usytuowano w bliskim sąsiedztwie przyszłego pasa drogowego, nie stanowi to podstawy do stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę. Fundamentalne znaczenie miał fakt, że mimo niewielkiej odległości, realizacja drogi przewidzianej w planie miejscowym nadal pozostaje możliwa. Inwestycja publiczna nie została zablokowana, a jedynie jej sąsiedztwo stało się bardziej ciasne.

Ryzyko inwestora wpisane w fundamenty

Publikacja GUNB zwraca uwagę na jeszcze jeden, niemal publicystyczny aspekt sprawy - odpowiedzialność inwestora. NSA podkreślił, że decydując się na posadowienie budynku w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej drogi, inwestor dobrowolnie akceptuje przyszłe uciążliwości. Jeśli droga powstanie tuż pod oknami, to właśnie właściciel domu poniesie konsekwencje swojej decyzji lokalizacyjnej.

To ważna przestroga dla każdego, kto planuje budowę w oparciu o MPZP. Prawo dba o to, by prywatne budownictwo nie paraliżowało rozwoju infrastruktury. Jeśli plan zagospodarowania dopuszcza drogę w danym miejscu, budynek musi się do niej dostosować, ale sama droga nie musi „uciekać” od budynku bardziej, niż wynika to z technicznych możliwości jej realizacji.

Analizowana sprawa to część szerszej aktywności Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, który w swoim cyklu wyjaśnia zawiłości ustawy Prawo budowlane oraz przepisów pokrewnych. Dzięki takim interpretacjom, inwestorzy i urzędnicy zyskują jasność co do stosowania prawa w sytuacjach nieoczywistych, gdzie interes prywatny ściera się z publicznym przeznaczeniem terenu. To także przypomnienie, że analiza planu miejscowego przed wbiciem pierwszej łopaty jest niezbędna nie tylko dla uzyskania zgody, ale i dla przyszłego komfortu życia.

Debata Muratora: Co zamiast Czystego Powietrza?

