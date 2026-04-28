Najważniejszy limit dla domowych instalacji - granica 50 kW

Dla typowego właściciela domu jednorodzinnego najważniejszą barierą prawną jest 50 kW. To właśnie ta wartość oddziela mikroinstalację od tzw. małej elektrowni. Decydując się na system o mocy do 50 kW, zachowujemy status prosumenta, co oznacza uproszczoną procedurę przyłączeniową – zamiast pełnego pozwolenia na budowę wystarczy zgłoszenie do operatora.

Co istotne, jako osoba prywatna nie musimy w tym przypadku zakładać działalności gospodarczej. Przekroczenie tego progu sprawia, że wchodzimy w skomplikowany reżim koncesyjny i podatkowy, co dla standardowego gospodarstwa domowego jest praktycznie zawsze nieopłacalne.

Pułapka 10 kW w starym systemie – dlaczego więksi płacą więcej?

Wielu użytkowników, którzy zainstalowali panele przed kwietniem 2022 roku, wciąż korzysta ze starego systemu opustów (net-metering). To właśnie tam ukryty jest mechanizm, przez który posiadacze większych instalacji płacą sieci wyższą prowizję.

Zasada jest prosta: za każdą 1 kWh energii oddaną do sieci, prosument może odebrać jej określoną część bezpłatnie.

W instalacjach o mocy do 10 kW współczynnik odbioru wynosi 0,8 (oddajemy 1 kWh, odbieramy 0,8 kWh). Jednak w momencie, gdy moc instalacji przekroczy 10 kW, współczynnik ten spada do 0,7. Oznacza to, że sieć zatrzymuje dla siebie o 10 proc. więcej naszej darmowej energii niż w przypadku mniejszych systemów. W praktyce większy prosument w starym systemie musi oddać 30 proc. swojej produkcji jako opłatę za „magazynowanie”, podczas gdy mniejszy traci tylko 20 proc.. W nowym systemie, czyli net-billingu, ten konkretny próg 10 kW nie ma już znaczenia dla wartości sprzedaży energii.

Moc przyłączeniowa, czyli techniczne wąskie gardło projektu

Częstym błędem inwestorów jest skupianie się wyłącznie na liczbie paneli, z pominięciem możliwości technicznych budynku. Realnym ograniczeniem nie jest tylko ustawowe 50 kW, ale przede wszystkim moc przyłączeniowa zapisana w umowie z operatorem, która w typowych domach wynosi zwykle 10–15 kW.

Jeśli zaplanujemy instalację o mocy 12 kWp przy przyłączu 10 kW, operator może nakazać modernizację instalacji lub po prostu odmówić odbioru nadwyżek prądu. Zwiększenie mocy przyłączeniowej jest możliwe, ale wiąże się z dodatkowymi opłatami i formalnościami.

Net-billing w 2026 roku i autokonsumpcja jako podstawa

W 2026 roku dominuje net-billing, czyli wartościowe rozliczanie energii. Nadwyżki sprzedajemy po rynkowej cenie energii (często z rekompensatą VAT 1,23), a środki trafiają na depozyt prosumenta. System ten sprawia, że przewymiarowanie instalacji bez posiadania magazynu energii staje się ryzykowne ekonomicznie. Im większa instalacja, tym niższy procent energii zużywamy na bieżąco, a więcej sprzedajemy po cenach giełdowych, które w godzinach szczytu produkcji bywają najniższe.

Obecnie za złoty środek uznaje się instalacje o mocy 5–6 kWp, które produkują rocznie okolo 4500–6000 kWh, co idealnie pokrywa potrzeby standardowej rodziny. Większe systemy (8–12 kWp) mają sens tylko wtedy, gdy planujemy montaż pompy ciepła, klimatyzacji lub zakup samochodu elektrycznego, najlepiej w połączeniu z magazynem energii, który pozwala zwiększyć autokonsumpcję powyżej standardowych 25–50 proc.

Uwaga na kary od prezesa URE

Na koniec warto pamiętać o aspektach prawnych. Rozbudowa istniejącej instalacji bez aktualizacji zgłoszenia do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (czyli twojego dystrybutora prądu - nie sprzedawcy) to prosta droga do otrzymania kary od prezesa URE w wysokości 1000 zł.

Ponadto, przekroczenie mocy umownej (czyli na ile umówiłeś się, że będziesz pobierał i za ile płacisz co miesiąc) przy pobieraniu prądu może skutkować naliczeniem kar wynoszących nawet 10-krotność opłaty sieciowej za każdy nadmiarowy kilowat.

W 2026 roku fotowoltaika nadal zwraca się w ciągu 6–8 lat, ale pod warunkiem, że proces inwestycyjny zaczniemy od rzetelnego audytu zużycia, a nie od chęci posiadania największej elektrowni w okolicy.