Wielka zmiana w fakturach za prąd. Wrzesień 2026 będzie przełomowy dla fotowoltaiki

Automatyczna rewolucja w rozliczaniu fotowoltaiki

Do klientów Taurona Dystrybucji należy około 1/3 wszystkich prosumentów (właścicieli mikroinstalacji) w Polsce. Szacuje się że to bez mała pół miliona osób. Dla większości klientów najważniejszą wiadomością jest fakt, że proces przejścia na nowy system odbędzie się bez ich udziału. Spółka zadeklarowała, że zmiana nastąpi automatycznie - nie trzeba podpisywać nowych umów ani składać dodatkowych dokumentów. Cała operacja zostanie przeprowadzona po stronie dystrybutora.

Harmonogram jest już precyzyjnie nakreślony. Prosumenci, którzy dołączyli do sieci przed końcem 2025 roku, mogą korzystać z dotychczasowych cykli rozliczeniowych (np. 6 czy 12-miesięcznych) maksymalnie do 31 sierpnia 2026 roku. Z kolei osoby, które uruchomiły swoje instalacje po 1 stycznia 2026 r., w większości już korzystają z dobrodziejstw miesięcznego okresu rozliczeniowego. To ujednolicenie systemu ma na celu uproszczenie komunikacji i wyeliminowanie skomplikowanych korekt wynikających z błędnych prognoz zużycia.

Finansowe detale - ile wyniesie nowa faktura za prąd?

Przejście na cykl miesięczny to nie tylko zmiana częstotliwości otrzymywania listów z zakładu energetycznego, ale także konkretne parametry finansowe wynikające z Taryfy na rok 2026, zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki. Każdy prosument musi przygotować się na nową wysokość opłaty abonamentowej, która przy rozliczeniu miesięcznym wynosi 4,56 zł netto (co daje nieco ponad 9 zł za typowy dwumiesięczny okres, do którego wielu klientów było przyzwyczajonych).

Rzeczniczka prasowa TAURON Dystrybucji, Renata Szczepaniak, zwraca uwagę na istotny aspekt psychologiczny i ekonomiczny, pierwsze faktury po 1 września mogą wydawać się wyższe. Nie wynika to jednak ze wzrostu cen samej energii, lecz z konieczności zamknięcia starego systemu opartego na prognozach i przejścia na dane rzeczywiste. Co więcej, rachunki zaczną teraz pulsować w rytm natury - będą naturalnie wyższe zimą, gdy produkcja z paneli jest minimalna, a niższe latem, gdy słońce pracuje na pełnych obrotach.

Jak będą rozliczani prosumenci w systemie net-metering, czyli będący w starym systemie?

Jak informuje Tauron Dystrybucja, jeżeli rozliczasz się w systemie net-metering, zmiana cyklu rozliczeniowego nie wpływa na zasady rozliczenia energii oddanej do sieci. Nadal obowiązuje zasada, że energię oddaną do sieci można odebrać w ciągu 12 miesięcy od momentu jej wprowadzenia. Informacja o dostępnej nadwyżce energii znajdzie się na fakturze.

Jak wyglądają rozliczenia po nowemu w ramach net-billing?

Jeżeli rozliczasz się w systemie net‑billing, zmiana cyklu rozliczeniowego nie wpływa na zasady rozliczenia energii wprowadzonej do sieci. Nadal obowiązuje zasada, że energię, którą wprowadzasz do sieci (nadwyżkę), Tauron przelicza po cenach publikowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Tak wyliczoną kwotę odkłada w Twoim depozycie prosumenckim.

eLicznik, czyli centrum dowodzenia w Twoim telefonie

W nowym modelu rozliczeń narzędzia cyfrowe przestają być tylko ciekawostką, a stają się istotnym wsparciem w zarządzaniu domowym budżetem. TAURON zachęca do korzystania z aplikacji eLicznik, która w połączeniu z licznikami zdalnego odczytu daje wgląd w dane pomiarowe niemal w czasie rzeczywistym.

Dzięki tej technologii prosumenci mogą analizować profil pracy swojej instalacji z miesiąca na miesiąc. Pozwala to na znacznie szybszą reakcję na nietypowe skoki zużycia lub awarie systemu, co przy rzadszych rozliczeniach mogło umknąć uwadze właściciela przez wiele miesięcy. Warto podkreślić, że zmiana ta obejmuje wszystkich – również prosumentów wirtualnych oraz zbiorowych, co czyni ją jednym z najbardziej kompleksowych procesów optymalizacji rozliczeń w polskiej energetyce.

Jak twierdzi Tauron Dystrybucja, nadchodzący wrzesień 2026 roku przyniesie prosumentom większą kontrolę i prostsze dokumenty, choć będzie wymagał przyzwyczajenia się do nowej sezonowości opłat. To systemowy fundament pod bardziej elastyczny rynek energii, w którym każda zużyta kilowatogodzina jest natychmiast widoczna w portfelu klienta.