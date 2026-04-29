Debata Muratora: Czym ogrzewać dom, żeby nie zbankrutować

Złota zasada doboru, czyli ile kWh faktycznie potrzebujesz?

Wybór magazynu energii zaczyna się od pojemności wyrażonej w kilowatogodzinach (kWh). Eksperci wskazują na prosty przelicznik: na każdy 1 kWp mocy fotowoltaiki powinno przypadać od 1 do 1,5 kWh pojemności magazynu.

Dla posiadacza instalacji o mocy 21 kW oznacza to celowanie w jednostkę o pojemności od 21 do 31,5 kWh.

W praktyce domowej, przy dużym zużyciu generowanym przez pompę ciepła, klimatyzację czy ładowarkę do auta elektrycznego, optymalnym punktem startowym jest 20–30 kWh. Warto jednak pamiętać o parametrze DoD (Depth of Discharge) – przy standardowym rozładowaniu na poziomie 90–95 proc., realnie do dyspozycji będziemy mieć około 18–27 kWh energii.

Pamiętaj, że każdy montaż magazynu energii musi zostać zgłoszony do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (takiego jak PGE, Tauron, Enea czy Energa) jako aktualizacja mikroinstalacji. Choć samo zgłoszenie jest zazwyczaj bezpłatne, jest ono wymogiem formalnym.

Moc magazynu a moc przyłącza - gdzie leży granica?

Sama pojemność to nie wszystko. Ważna jest moc magazynu (kW), czyli to, jak szybko potrafi on oddawać energię. Tutaj zasada jest inna - moc inwertera magazynu powinna wynosić od 50 proc. do 100 proc. jego pojemności. Jeśli więc decydujesz się na magazyn 25 kWh, jego moc powinna oscylować między 10 a 20 kW.

Dla domu wyposażonego w urządzenia o wysokim poborze (płyta indukcyjna, sauna, pompa ciepła), absolutnym minimum jest 10–15 kW mocy ciągłej, aby system mógł zasilać kilka urządzeń jednocześnie bez pobierania prądu z sieci. Przy instalacji PV rzędu 20 kW, najczęstszym wyborem są konfiguracje 20–30 kWh z falownikiem hybrydowym o mocy 12–18 kW.

Kiedy moce się sumują? Uważaj na Prawo Energetyczne

Czy montaż magazynu zmusi nas do zwiększenia mocy przyłączeniowej (np. z obecnych 16 kW)?

Według aktualnych przepisów, moc magazynu nie wlicza się do mocy mikroinstalacji i nie sumuje się z fotowoltaiką, jeśli spełnimy dwa warunki:

Moc magazynu (inwertera/ładowarki) jest mniejsza lub równa mocy fotowoltaiki.

Cały system (PV + magazyn) nie wprowadzi do sieci więcej mocy niż wynosi moc samej fotowoltaiki.

Problem pojawia się, gdy moc falownika magazynu jest wyższa niż moc PV lub gdy system nie posiada ograniczeń w oddawaniu energii do sieci.

Wtedy Operator Systemu Dystrybucyjnego, czyli nasz dystrybutor energii może uznać, że moce się sumują. Jeśli suma ta przekroczy posiadane przez nas 16 kW przyłącza, konieczne będzie złożenie wniosku o zwiększenie mocy przyłączeniowej.

Ważne: Dla typowego właściciela domu jednorodzinnego najważniejszą barierą prawną jest 50 kW. To właśnie ta wartość oddziela mikroinstalację od tzw. małej elektrowni. Decydując się na system o mocy do 50 kW, zachowujemy status prosumenta, co oznacza uproszczoną procedurę przyłączeniową – zamiast pełnego pozwolenia na budowę wystarczy zgłoszenie do operatora. Jako osoba prywatna nie musimy w tym przypadku zakładać działalności gospodarczej. Przekroczenie tego progu sprawia jednak, że wchodzimy w skomplikowany reżim koncesyjny i podatkowy, co dla standardowego gospodarstwa domowego jest właściwie zawsze nieopłacalne

Skutki finansowe. Czy warto zwiększać moc przyłącza?

Jeśli dobierzemy magazyn o zbyt dużej mocy względem PV, musimy liczyć się z kosztami. Zwiększenie mocy przyłączeniowej (np. z 16 kW do 25 kW) to często spory wydatek, jeśli trzeba doprowadzić dodatkowe kable etc. To może być wydatek od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Kwota ta obejmuje nie tylko opłatę przyłączeniową, ale też ewentualną wymianę licznika, kabli, zabezpieczeń czy modernizację lokalnej stacji.

Jeśli nie ma konieczności modernizacji sieci ani przyłącza, koszt zwiększenia mocy przyłączeniowej w Polsce jest relatywnie niski i dość przewidywalny. Opłata za każdy dodatkowy kilowat wynosi zazwyczaj około 100–200 zł, choć w zależności od operatora i regionu może sięgać nawet 150–400 zł za kilowat. Przykładowo zwiększenie mocy o 4 kW to koszt rzędu 400–800 zł, a o 8 kW około 800–1600 zł.

Do tego mogą dojść dodatkowe, stosunkowo niewielkie koszty, nawet jeśli nie jest wymagana modernizacja sieci. Obejmują one zmianę zabezpieczeń, co zwykle kosztuje około 150–300 zł, ewentualną konfigurację lub wymianę licznika w zakresie 150–350 zł oraz opłaty administracyjne wynoszące mniej więcej 100–300 zł. Łącznie daje to zazwyczaj dodatkowe 300–800 zł.

W praktyce oznacza to, że typowy scenariusz zwiększenia mocy o 4–8 kW bez przebudowy infrastruktury kosztuje łącznie około 800–2500 zł. Jest to najczęściej spotykany i najbardziej realistyczny zakres dla domu jednorodzinnego.

Koszty zaczynają znacząco rosnąć dopiero wtedy, gdy konieczna jest modernizacja infrastruktury. Dzieje się tak na przykład, gdy trzeba wymienić kabel przyłącza, transformator w okolicy jest już obciążony lub konieczna jest przebudowa skrzynki lub złącza. W takich przypadkach całkowite koszty mogą wzrosnąć do kilku, a nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Na to musisz uważać

Jeśli łączna moc systemu przekroczy 50 kW, procedura staje się znacznie dłuższa i droższa, przechodząc w tryb warunków przyłączenia dla większych instalacji (W-3/W-4).

Warto postawić na sprawdzone rozwiązania:

Inwerter hybrydowy. To najwygodniejsza opcja, gdzie jedno urządzenie zarządza zarówno panelami, jak i baterią, co ułatwia kontrolę nad mocą oddawaną do sieci.

Zamiast sztywnych reguł, poproś instalatora o symulację na podstawie Twojego godzinowego profilu zużycia lub rachunków. Możesz odpowiednio przygotować się do takiej rozmowy. Zamiast polegać tylko na ogólnych zasadach (jak 1–1,5 kWh pojemności na 1 kWp PV), przygotuj swój roczny profil zużycia energii lub rachunki za prąd. Pozwoli to na przeprowadzenie dokładnej symulacji i dobranie mocy magazynu (rekomendowane 12–18 kW dla dużych instalacji), która będzie bezpieczna dla przyłącza.

Sprawdzaj programy takie jak „Mój Prąd”, które często narzucają określone proporcje pojemności do mocy, co może ułatwić optymalny dobór.

Pamiętaj, że każdy operator (PGE, Tauron, Enea czy Energa) może mieć nieco inne podejście do konfiguracji sprzętowej, dlatego przed zakupem warto skonsultować z nim wybrany model magazynu lub sprawdzić kalkulatory na ich stronach. Przy 21 kW PV własny magazyn to milowy krok w stronę niezależności, o ile tylko nie damy się zaskoczyć przepisom o sumowaniu mocy.