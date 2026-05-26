Dom z pompą ciepła Iglotech i fotowoltaiką

Net metering - magazynujesz energię w sieci

W Polsce obowiązują dwa systemy rozliczania się z dostawcami energii i operatorami sieci energetycznych – net metering i net billing.

Net metering to już, można powiedzieć, przywilej tych, którzy założyli fotowoltaikę przed 1 kwietnia 2022 roku. Prawo do rozliczenia w systemie opustów przysługuje przez 15 lat od daty uruchomienia mikroinstalacji fotowoltaicznej. Od kwietnia 2022 roku obowiązkowy jest system net billing. Oczywiście prosument może w każdej chwili wybrać system net billing i zacząć sprzedawać produkowaną przez siebie energię. W praktyce – zdarza się to niezwykle rzadko.

Najprościej mówiąc net metering to system opustów, który obowiązywał od 2015. W dużym uproszczeniu polega on na tym, że wyprodukowany i nie zużytkowany przez prosumenta prąd jest oddawany do sieci przesyłowej. A właściciel instalacji może go sobie odebrać w dowolnym momencie, pobierając z sieci. Net metering pozwalał właścicielom fotowoltaiki o mocy do 10 kWp na odebranie 80 procent mocy oddanej do sieci, czyli z 1 kW wyprodukowanego i oddanego do sieci, można odebrać sobie z sieci 0,8 kW. Jeżeli instalacja ma moc powyżej 10 kWp, przelicznik jest o 10 procent niższy: odprowadzasz 1 kWh, a odbierasz 0,7 kWh.

Łatwo nasuwa się porównanie, że ten system pozwala na „magazynowanie” nadwyżek wyprodukowanego przez nas prądu w sieci przesyłowej.

Net billing - sprzedajesz prąd taniej, kupujesz drożej

System, który obowiązuje wszystkich nowych właścicieli instalacji fotowoltaicznych od połowy 2022 roku – to net billing. Tu zasady rozliczania się z operatorami sieci energetycznych są już zupełnie inne. Użytkownik mikroinstalacji nie może „magazynować” wyprodukowanego prądu w sieci. Musi go sprzedawać operatorowi sieci, a gdy potrzebuje prądu, kupuje go od operatora, już po wyższej cenie. Czyli sprzedajemy do sieci taniej, kupujemy drożej.

Net-billing to inaczej ujmując - system handlu energią elektryczną.

W nowym systemie rozliczeń każdy właściciel instalacji fotowoltaicznej posiada konto prosumenta, które prowadzi sprzedawca energii. Konto to służy do rozliczania nadwyżek energii wprowadzonej do sieci i pobranej z sieci.

Komu najbardziej opłaca się magazyn energii?

Choć magazyn energii opłaca się zarówno przy pierwszym, jak i drugim sposobie rozliczania, to zdecydowanie bardziej warto zainwestować w niego przy tej drugiej opcji, czyli gdy rozliczamy się w ramach net billing.

Dlaczego? Po co montuje się magazyny energii? Po to, żeby prąd wyprodukowany w dzień, zamiast oddawać do sieci, zużywać w nocy. Dzięki mikroinstalacji z magazynem energii, możemy mieć większą autokonsumpcję. Duża autokonsumpcja w net billingu ma spore znaczenie w rozliczeniu kosztów korzystania z energii elektrycznej.

Magazyn energii nabiera większego znaczenia, gdy mamy godzinowe rozliczenie cen sprzedaży energii w net billing. Różnice pomiędzy niskimi cenami sprzedaży energii z fotowoltaiki w południe, a kupowaniem po znacznie wyższych cenach po południu, powodują wzrost opłacalności magazynów energii.

Jeśli mamy magazyn energii, który ładuje się w południowych godzinach – możemy skorzystać z tego „darmowego” prądu wieczorem, gdy stawki godzinowe za prąd są dużo wyższe niż południe. Można powiedzieć, że konsumujemy wówczas wyprodukowany wcześniej prąd. Wszyscy eksperci od fotowoltaiki podkreślają tu znaczenie słowa autokonsumpcja, którą odmienia się w temacie instalacji z magazynem energii przez wszystkie przypadki.

Im więcej energii niezbędnej do zasilania domu czy firmy zastąpimy energią wyprodukowaną przez naszą instalację fotowoltaiczną, tym mniej będzie dla nas odczuwalna relacja ceny zakupu i ceny sprzedaży prądu.

Dlatego magazyny energii są najbardziej opłacalne w instalacjach, które są rozliczane w systemie net billing.

Jest dofinansowanie do zakupu magazynu w programie Mój Prąd 6.0

Na zakup magazynu energii można dostać dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd 6.0.

O wsparcie mogą się starać prosumenci, którzy ponieśli wydatki na swoje instalacje fotowoltaiczne po 1 stycznia 2021 r. Warunkiem dofinansowania jest rozliczanie się prosumenta w systemie net-billing. Aby uzyskać dofinansowanie do instalacji PV zgłoszonych do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej od 1 sierpnia 2024 r. już konieczna jest inwestycja w magazyn energii elektrycznej lub/i magazyn ciepła. Moc takiej instalacji fotowoltaicznej może wynieść od 2 kW do 20 kW. Dla instalacji zgłoszonych do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej do 31 lipca 2024 r obowiązuje przedział mocy jak w naborach poprzednich: od 2 kW do 10 kW.

