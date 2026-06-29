Fotowoltaika – jak mieć własny prąd ze Słońca?

Dlaczego fotowoltaika wyłącza się w ciągu dnia?

Dlaczego dobrze działająca instalacja fotowoltaiczna wyłącza się nagle w najbardziej kluczowym momencie? Zwykle w czasie, gdy mogłaby wyprodukować najwięcej prądu, czyli w godzinach południowych w największym słońcu. To irytujące dla właścicieli instalacji, którzy często nie wiedzą, czy to błąd instalacji, czy jakaś wada sprzętu. Jaka jest prawda? Dlaczego fotowoltaika nie produkuje prądu w takim momencie?

Zbyt dużo instalacji fotowoltaicznej na danym terenie

Przyczyną wyłączania się instalacji fotowoltaicznej jest zazwyczaj duże nasycenie fotowoltaiką w danym miejscu. Po prostu zbyt wielu mieszkańców posiada pracujące w jednym czasie na danym terenie instalacje. Okres największej produkcji energii w mikroinstalacjach fotowoltaicznych często nie pokrywa się ze szczytem zapotrzebowania na energię. To oznacza że prosumenci wprowadzają do sieci energię, której żaden odbiorca na bieżąco nie zużywa. Do sieci trafia wtedy więcej energii, niż pozostali odbiorcy z sieci pobierają. Nadwyżka ta powoduje, że napięcie w instalacjach użytkowników rośnie i prowadzi do automatycznego wyłączenia mikroinstalacji. Zjawisko to wynika z fizycznych przepływów energii elektrycznej.

Odcięło ci fotowoltaikę? Prawidłowo zadziałał falownik

Fakt, że instalacja w takim momencie się wyłącza, nie oznacza że jest wadliwa – wręcz przeciwnie to znak, że prawidłowo zadziałał falownik, który odciął instalację od sieci.

Operatorzy sieci energetycznych twierdzą, że osoby korzystające z mikroinstalacji mogą ograniczyć jej wyłączanie się, jeśli zwiększą zużycie energii z mikroinstalacji na potrzeby własne (autokonsumpcja). Autokonsumpcja prosumentów wzrośnie, jeżeli urządzenia w domach będą pracowały w czasie, gdy mikroinstalacja produkuje najwięcej energii.

Mikroinstalacja wyłącza się w momencie, kiedy napięcie w instalacji prosumenta jest za wysokie i mogłoby ją uszkodzić. W ten sposób chroni przed uszkodzeniem nie tylko samą siebie, ale i pozostałe urządzenia w domu. Zabezpieczenie powinno zadziałać dopiero, gdy napięcie wzrośnie powyżej wartość, którą dopuszczają przepisy prawa. Zgodnie z nimi wartość napięcia powinna mieścić się w przedziale odchyleń ±10% napięcia znamionowego, czyli:

dla napięcia 230 V wartość w przedziale 207 V – 253 V,

dla napięcia 400 V wartość w przedziale 360 V – 440 V.

Widać zatem, że takie samoczynne wyłączenia fotowoltaiki są działaniem zaplanowanym przez producenta, a nie oznaką awarii.

Czy można ograniczyć wyłączenia instalacji fotowoltaicznej?

Firma energetyczna Tauron radzi, jak to zrobić. Żeby ograniczyć wyłączanie się mikroinstalacji, można skorygować jej ustawienia. Może to zrobić jedynie jej instalator. Powinien w pierwszej kolejności sprawdzić, czy jej ustawienia są zgodne z prawem europejskim oraz wymaganiami Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Jeśli ustawienia spełniają wymagania, a mikroinstalacja nadal się wyłącza, instalator powinien włączyć funkcję sterowania mocą bierną.

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Może ją uruchomić w jednym z trzech trybów: sterowania mocą bierną w funkcji napięcia na zaciskach generatora (tryb Q(U) jako tryb podstawowy, sterowania współczynnikiem mocy w funkcji generacji mocy czynnej (tryb cos φ (P)), jako tryb alternatywny, cos φ stały, nastawiany w granicach od cos φ = 0,9ind do cos φ = 0,9poj, jako tryb dodatkowy. Instalator powinien sprawdzić i wybrać tryb, w którym mikroinstalacja będzie prawidłowo współpracowała z naszą siecią. Jeśli jednak sterowanie mocą bierną w żadnym z trzech trybów nie zmniejszy liczby wyłączeń mikroinstalacji, instalator powinien sprawdzić możliwość ustawienia trybu pracy: zmniejszania generowanej mocy czynnej w funkcji wzrostu napięcia (P(U) – radzi operator sieci energetycznej i producent energii na południu Polski.

Jak twierdzi firma, mikroinstalacja ograniczy wtedy generowaną moc, dzięki temu napięcie w instalacji prosumenta nie będzie rosnąć, a mikroinstalacja nie będzie się wyłączać. Zagwarantuje to większą efektywność pracy mikroinstalacji. Istotne jest, aby funkcja ta działała dopiero po wyczerpaniu możliwości regulacji napięcia poborem mocy biernej w trybie Q(U), tj. powyżej 1,08 Un. Instalator musi też zwrócić uwagę, aby funkcja ta nie powodowała skokowych zmian generowanej mocy czynnej przez mikroinstalacje.

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