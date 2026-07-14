Sód zamiast litu. Jak to działa?

Zasada działania magazynów sodowo-jonowych jest uderzająco podobna do dobrze znanych nam akumulatorów litowo-jonowych lub litowo-żelazowo-fosforanowych. W obu przypadkach jony przemieszczają się między anodą a katodą podczas ładowania i rozładowywania. Różnicą jest paliwo - zamiast rzadkiego litu, nośnikiem energii jest znacznie powszechniejszy i łatwiej dostępny geograficznie sód.

Czy to już standard? Jeszcze nie. W 2025 roku światowa produkcja ogniw sodowych stanowiła mniej niż 1 proc. rynku. Rok 2026 uznaje się za początek skalowania technologii, co oznacza, że choć produkty są już dostępne do zamówienia w Polsce, wciąż mówimy o wczesnym i niszowym rynku. Dla porównania, magazyny litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP) to dziś dojrzały, masowy produkt z szeroką siecią instalatorów.

Sodowy kontra litowy (LFP) - pojedynek na mrozie

Największy as w rękawie technologii sodowej to jej niezwykła odporność na niskie temperatury. Podczas gdy klasyczne magazyny litowo-żelazowo-jonowe na mrozie często wymagają podgrzewania lub drastycznie ograniczają moc ładowania, najnowsze ogniwa sodowe potrafią zachować aż 90 proc. swojej pojemności nawet przy -40°C. Niektóre modele pozwalają na swobodne ładowanie poniżej zera, co czyni je idealnym rozwiązaniem do montażu w nieogrzewanych budynkach gospodarczych.

Niestety, coś za coś. Ogniwa sodowe mają niższą gęstość energii (około 175 Wh/kg) w porównaniu do LFP (około 205 Wh/kg). W praktyce oznacza to, że przy tej samej pojemności, magazyn sodowy będzie zazwyczaj cięższy i zajmie więcej miejsca na ścianie lub posadzce.

Sód jest również surowcem powszechnie dostępnym i geograficznie rozproszonym, co w przyszłości może obniżyć koszty produkcji o około 30 proc., choć obecnie, ze względu na małą skalę wytwarzania, ceny tych urządzeń bywają zbliżone lub nawet wyższe od rynkowych standardów.

Z kolei magazyny LFP zdecydowanie wygrywają pod względem gęstości energii, dzięki czemu przy tej samej pojemności są zazwyczaj mniejsze i lżejsze, a ich ugruntowana pozycja na rynku zapewnia szeroki dostęp do instalatorów, części zamiennych oraz sprawdzonych list kompatybilności z falownikami.

Choć producenci systemów sodowych deklarują imponującą trwałość powyżej 10 000 cykli, wciąż brakuje wieloletnich danych z masowego użytkowania, co czyni LFP wyborem bardziej przewidywalnym i obarczonym niższym ryzykiem technicznym oraz gwarancyjnym. Dodatkowo, nowinki sodowe wymagają każdorazowej, precyzyjnej weryfikacji współpracy z konkretnym modelem inwertera, podczas gdy dojrzałe systemy litowe oferują dziś znacznie prostszą integrację i stabilniejszy serwis.

Bezpieczeństwo i trwałość magazynów sodowych

Często słyszy się, że technologia sodowa jest całkowicie niepalna. Eksperci radzą jednak zachować ostrożność - wiele z tych urządzeń wciąż wykorzystuje organiczny elektrolit, co oznacza, że choć są stabilniejsze termicznie, ryzyko pożaru nigdy nie jest zerowe.

W kwestii trwałości, producenci deklarują imponujące liczby, sięgające nawet ponad 10 000 cykli. Warto jednak patrzeć na warunki gwarancji, a nie na hasła reklamowe. Przykładem jest magazyn o pojemności 7,6 kWh, który mimo reklamowanych 10 000 cykli, w gwarancji ma zapisany limit przepływu energii odpowiadający około 4 500 pełnym cyklom. To wciąż dobry wynik, ale zbliżony do standardów rynkowych LFP.

Czy sodowy magazyn dogada się z Twoją fotowoltaiką?

To jedno z najważniejszych pytań dla inwestora. Panele słoneczne nie odróżniają chemii akumulatora, ale falownik (inwerter) już tak. Współpraca nie jest automatyczna - decyduje o niej protokół komunikacyjny między baterią a falownikiem.

Na rynku dostępne są już systemy niskonapięciowe (48 V) oraz wysokonapięciowe, a niektórzy producenci publikują listy kompatybilności obejmujące popularne marki falowników. Zawsze jednak należy potwierdzić zgodność konkretnego modelu baterii z wersją oprogramowania inwertera.

Dla kogo magazyn sodowy to rozwiązanie idealne?

Mimo że dla większości osób LFP pozostaje bezpieczniejszym wyborem, technologia sodowa ma sens już dziś dla tych, którzy chcą instalować magazyn w nieogrzewanym pomieszczeniu - np. w nieogrzewanym garażu narażonym na mróz.To też dobry wybór dla świadomych użytkowników, którzy akceptują ryzyko nowej technologii w zamian za unikalne parametry oraz inwestorów budujących system od zera. Wtedu najlepiej kupić kompletny zestaw (falownik + bateria) od jednego dostawcy odpowiedzialnego za serwis.

Kupować magazyn sodowy czy czekać?

Dla typowego właściciela domu, który szuka rozwiązania typu „zamontuj i zapomnij”, magazyn LFP wciąż jest racjonalniejszym wyborem ze względu na lepszy serwis, dostępność części i sprawdzoną historię eksploatacji.

Jeśli jednak Twój magazyn miałby pracować w niskich temperaturach, warto rozważyć sód, o ile cena z montażem będzie atrakcyjna. Wszystkim innym zalecamy ponowne sprawdzenie rynku za 12–24 miesiące - wtedy dane z pierwszych masowych instalacji domowych będą bardziej jednoznaczne, a konkurencja cenowa może przynieść obiecane 30 proc. oszczędności względem litu.

Żródło: International Energy Agency

Debata Muratora: Gaz, prąd, pellet? Jak mądrze wybierać energię do domu? Materiał sponsorowany

Murowane starcie Fotowoltaika – na dachu czy na działce? MUROWANE STARCIE

Zobacz też dom bez kątów prostych, który ma 56 okien i bryłę jak z Paryża. Krzysztof i Magda zbudowali go na Żuławach