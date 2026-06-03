Techniczny pojedynek, czyli co kryje obudowa hybrydy?

Klasyczny falownik sieciowy to urządzenie jednokierunkowe. Jego zadaniem jest synchronizacja z siecią elektroenergetyczną i oddawanie do niej nadwyżek prądu. Posiada prostą architekturę DC/AC (prąd stały/prąd zmienny), co przekłada się na wysoką niezawodność, ale i zerową elastyczność.

Falownik hybrydowy to z kolei prawdziwy kombajn energetyczny. Urządzenie potrafi jednocześnie zarządzać przepływem prądu między panelami, siecią, odbiornikami w domu oraz - co najważniejsze - magazynem energii. Dzięki zaawansowanym algorytmom, hybryda w czasie rzeczywistym może analizować, czy prąd ma trafić do lodówki, naładować baterię, czy może zostać sprzedany do sieci po korzystnej cenie.

Czy warto dopłacić do falownika hybrydowego, nie mając magazynu?

To najczęstsze pytanie zadawane firmom instalacyjnym. Odpowiedź brzmi - zdecydowanie tak. Choć falownik hybrydowy jest droższy, to stanowi on fundament pod przyszłą rozbudowę instalacji.

Dlaczego to ważne? Jeśli za dwa lata zdecydujesz się na magazyn energii, mając zwykły falownik, będziesz musiał dokupić drugie urządzenie (tzw. inwerter bateryjny) lub wymienić obecny sprzęt. Taka operacja jest znacznie droższa niż dzisiejsza dopłata do hybrydy i zajmuje więcej miejsca na ścianie.W najnowszych edycjach programów dotacyjnych posiadanie magazynu energii staje się warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania, co naturalnie wypycha z rynku urządzenia on-grid.Hybrydy są fabrycznie przygotowane do inteligentnego zarządzania energią w oparciu o zmieniające się co godzinę ceny prądu.

Uważaj na pseudohybrydy - jak nie dać się oszukać?

Wybierając sprzęt, warto zachować czujność, ponieważ na rynku wciąż zdarzają się urządzenia, które jedynie udają pełne hybrydy. Prawdziwy falownik hybrydowy musi spełniać cztery warunki:

Pracować w pełnym trybie off-grid (bez zasilania z sieci).

Współpracować z magazynem energii bez konieczności dokupowania zewnętrznych modułów pośrednich.

Zapewniać dwukierunkowość (ładowanie baterii z sieci i paneli).

Posiadać funkcję automatycznego przełączania trybów pracy.

Niektóre tańsze modele oferują obsługę baterii, ale nie potrafią zasilać domu podczas awarii prądu – są jedynie buforem energii po zachodzie słońca. Inne z kolei wymagają drogich integratorów, by w ogóle mogły współpracować z siecią operatora.

Więcej na ten temat pisaliśmy tu: Falownik hybrydowy - co to znaczy i jak działa? Jak dokonać dobrego wyboru?

Ile kosztują falowniki hybrydowe a ile zwykłe? Sprawdziliśmy ceny popularnych inwerterów

Choć początkowy koszt falownika hybrydowego stanowi od 10 do 20 procent wartości całej instalacji, jest to wydatek, który kupuje nam spokój na kilkanaście lat. W Polsce, fotowoltaika przestaje być wyścigiem o rekordową produkcję, a staje się sztuką maksymalizacji autokonsumpcji. Wybierając hybrydę, zostawiamy sobie otwarte drzwi do niezależności energetycznej, nawet jeśli dziś nasz budżet nie pozwala jeszcze na zakup zestawu akumulatorów.

Jaka jest różnica w cenie falowników hybrydowych i zwykłych. Sprawdziliśmy cenniki sześciu najpopularniejszych w Polsce marek falowników.

Według statystyk podawanych pzrez firmy instalatorskie w Polsce najpopularnieszymi markami inwerterów (falowników) są: Huawei, Sungrow, GoodWe, Deye, Fronius i SolarEdge. Sprawdziliśmy ich ceny w 2026 roku. Średnie ceny rynkowe w 2026 roku to dla falowników zwykłych 5–6 kW - 3 000–6 000 zł, za falownik hybrydowy 5–6 kW średnio trzeba zapłacić - 5 000–8 000 zł, a za falownik hybrydowy klasy premium od 8 000 do 12 000 zł. Poniżej przedstawiamy średnie ceny falowników popularnych w Polsce marek.

Falowniki zwykłe (on-grid) 5–6 kW

GoodWe – GW5000-DNS – około 2 500–4 000 zł

Deye – SUN-5K-G – około 3 000–4 500 zł

Sungrow – SG5.0RS – około 3 500–5 000 zł

Huawei – SUN2000-5KTL-M1 – około 3 900–5 000 zł

SolarEdge – SE5K – około 5 500–8 000 zł

Fronius – Primo 5.0-1 – około 7 500–10 000 zł

Falowniki hybrydowe 5–6 kW

Sungrow – SH5.0RS – około 4 200–6 000 zł

Huawei – SUN2000-5K-MAP0 – około 4 800–6 500 zł

Deye – SUN-5K-SG04LP3 – około 5 000–6 800 zł

GoodWe – GW5K-ET – około 5 000–7 200 zł

SolarEdge – Home Hub 5K – około 5 500–8 500 zł

Fronius – Primo GEN24 Plus 5.0 – około 8 500–12 000 zł

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