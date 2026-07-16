Północno-zachodnie zagłębie zielonej energii pod lupą

Region obsługiwany przez Eneę Operator to prawdziwy polski lider odnawialnych źródeł energii. Liczby robią wrażenie - łączna moc instalacji OZE w tej części kraju przekroczyła już 8,7 GW, a na dachach domów i firm pracuje ponad 200 tysięcy mikroinstalacji prosumenckich.

Przy takiej skali nawet niewielkie odchylenia od normy u pojedynczych użytkowników mogą, po zsumowaniu, doprowadzić do poważnych awarii i destabilizacji dostaw prądu.

Właśnie dlatego od stycznia 2026 roku operator prowadzi intensywne działania mające na celu wyeliminowanie energetycznej partyzantki. Analizy danych pomiarowych bezlitośnie obnażają tych, których instalacje pracują niezgodnie z parametrami zgłoszonymi do sieci.

Spektakularny rekordzista - 700 kW zamiast 48 kW!

Najbardziej spektakularny przypadek, który odbił się szerokim echem wśród kontrolerów, dotyczył pewnego przedsiębiorcy. Z dokumentacji zgłoszeniowej wynikało, że posiada on mikroinstalację o mocy 48,4 kW. Jednak rzeczywistość, którą zarejestrowały urządzenia pomiarowe operatora, była zupełnie inna, bo faktyczna moc oddawana do sieci wynosiła około 700 kW.

Oznacza to, że instalacja pracowała z mocą czternastokrotnie wyższą niż zadeklarowana. Tak gigantyczne przekroczenie to nie tylko złamanie umowy, ale realne zagrożenie dla transformatorów i infrastruktury, która nie jest przystosowana do przyjmowania tak ogromnych ładunków z punktu o zupełnie innej charakterystyce.

Fala wezwań, czyli 5,4 tysiąca sygnałów do prosumentów

Skala działań Enei Operator jest spora. W ramach monitoringu wysłano już ponad 5,4 tys. wezwań do klientów, u których systemy analityczne wykazały potencjalne nieprawidłowości. Większość osób, które otrzymały taką korespondencję, podjęła współpracę, przesyłając brakującą dokumentację, aktualizując dane lub przywracając instalacje do pierwotnych, legalnych parametrów.

Do końca czerwca przeprowadzono również 430 fizycznych kontroli bezpośrednio w terenie. Co ciekawe, większość z tych osób zastosowała się do wcześniejszych próśb i usunęła błędy przed wizytą inspektorów. Jednak w czternastu przypadkach, mimo wcześniejszych ostrzeżeń, właściciele instalacji zignorowali zalecenia. Wobec tych prosumentów operator wszczął już dalsze procedury administracyjne i prawne.

- Większość prosumentów, którzy otrzymali korespondencję, podjęła współpracę i działania zmierzające do wyjaśnienia lub usunięcia stwierdzonych rozbieżności. Najczęściej deklarowano złożenie aktualizacji danych mikroinstalacji, przekazanie brakującej dokumentacji lub przywrócenie instalacji do parametrów zgodnych ze zgłoszeniem – informuje Jacek Kurek, dyrektor departamentu Sprzedaży Usług Dystrybucji, Enei Operator.

Co sprawdzają kontrolerzy? Cztery grzechy główne

Podczas kontroli inspektorzy skupiają się przede wszystkim na czterech aspektach.

Zgodność mocy rzeczywistej z dokumentacją - czyli czy nie dołożyłeś do swojej instalacji paneli bez wiedzy operatora?

Parametry techniczne pracy - czy inwerter nie pracuje na zbyt wysokim napięciu?

Prawidłowość wprowadzania energii - czy proces przesyłu do sieci odbywa się bezpiecznie?

Zgłoszenie modernizacji - czy po rozbudowie systemu dopełniłeś formalności?

Złota zasada 14 dni i wspólna odpowiedzialność

Jacek Kurek, dyrektor departamentu w Enei Operator, podkreśla, że bezpieczeństwo sieci to wspólna sprawa wszystkich użytkowników.

Operator przypomina o bardzo ważnym terminie - każda zmiana parametrów instalacji, w tym jej rozbudowa o kolejne moduły, musi zostać zgłoszona w terminie 14 dni od dokonania modyfikacji.

Aktualna i rzetelna wiedza o tym, co prosumenci wpuszczają do sieci, pozwala operatorowi skutecznie zarządzać energią i unikać przeciążeń, które w najgorszym scenariuszu mogłyby odciąć od prądu całe miejscowości. Jak podkreślają przedstawiciele Enei, współpraca z operatorem to nie tylko obowiązek prawny, ale przede wszystkim gwarancja, że nasza domowa elektrownia będzie służyć nam bezpiecznie przez lata.

Cena za oszukiwanie - od kar finansowych po odłączenie od sieci

Zignorowanie wezwań operatora to prosta droga do poważnych kłopotów, które mogą kosztować znacznie więcej niż ewentualne oszczędności z podkręconej bez zgłoszenia instalacji. Jeśli właściciel nie naprawi błędów w wyznaczonym terminie (zazwyczaj 14 dni), Enea Operator ma prawo zgłosić sprawę do Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Najczęstszą sankcją jest kara pieniężna w wysokości 1000 zł nakładana przez Prezesa URE za sam brak zgłoszenia zmiany parametrów instalacji, jednak w przypadku celowych manipulacji kwoty te mogą być znacznie wyższe. Operator może również podjąć działania prewencyjne, takie jak ograniczenie mocy lub całkowite odłączenie instalacji od sieci, aby chronić infrastrukturę przed awarią.

Na tym lista strat się nie kończy - nieuczciwy prosument ryzykuje też utratę statusu prosumenta i preferencyjnych rozliczeń, konieczność zwrotu otrzymanych dotacji (np. z programu „Mój Prąd”), a nawet odmowę wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela w razie pożaru czy awarii sprzętów domowych.

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