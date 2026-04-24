Wygodne rozwiązanie - automatyczne włączanie światła

Po zmroku nie musimy rozświetlać całej posesji, ale światło przy drzwiach wejściowych i nad wjazdem do garażu to minimum, o które powinniśmy zadbać.

Światło może być włączane ręcznie, ale wtedy trzeba pamiętać o zapalaniu go wieczorem i gaszeniu rano, a podczas nieobecności domowników posesja będzie tonęła w ciemności.

Aby poprawić komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo, warto wyposażyć oświetlenie zewnętrzne w sterowanie automatyczne z czujnikiem zmierzchowym albo dodatkowo także czujnikiem ruchu.

Czujnik zmierzchu

Najłatwiej jest wymienić źródło światła na takie, które ma wbudowany czujnik zmierzchu. To rozwiązanie ma dwie wady: wysoką cenę (50–100 zł) oraz to, że gdy źródło światła się przepali, trzeba kupić nowe, także takie z czujnikiem.

Drugie rozwiązanie polegające na zamontowaniu osobnego czujnika zmierzchu i połączeniu go z istniejącym źródłem światła wydaje się rozsądniejsze. Jest też znacznie tańsze (koszt czujnika to mniej więcej 20 zł).

Oprócz czujnika zmierzchu musimy jeszcze kupić trzy kostki elektryczne do połączenia przewodów (2-4 zł za sztukę) i próbnik napięcia (czyli tak zwaną próbówkę - za 2-3 zł).

Montaż czujnika zmierzchu

Typowa instalacja elektryczna w domu jednorodzinnym jest wykonana z kabli elektrycznych trójżyłowych. W każdym z nich znajdują się trzy przewody (żyły): brązowy oznaczany literą L (przewód liniowy, fazowy), niebieski, oznaczany literą N (przewód neutralny i zielony lub zielono-żółty, oznaczany literami PE (tak zwane uziemienie).

Przed przystąpieniem do montażu czujnika zmierzchowego musimy najpierw wyłączyć zasilanie w obwodzie elektrycznym, który obsługuje oświetlenie zewnętrzne. W tym celu zabezpieczający go wyłącznik nadmiarowoprądowy znajdujący się na tablicy bezpiecznikowej (rozdzielnicy) przestawiamy do pozycji wyłącz.

Jeżeli nie wiemy, który bezpiecznik (wyłącznik nadmiarowoprądowy) odpowiada za obwód z oświetleniem zewnętrznym, zawsze możemy wyłączyć bezpiecznik główny lub - dla bezpieczeństwa - po prostu wszystkie znajdujące się w tablicy bezpiecznikowej.

Zdejmujemy klosz, tak żeby był dostęp do źródła światła i zacisków elektrycznych w oprawie zewnętrznej. Włączamy na chwilę bezpieczniki i ostrożnie, używając próbówki, sprawdzamy, czy oprawa jest prawidłowo podłączona.

Przewód fazowy (brązowy) powinien być podłączony do zacisku oznaczonego literą L w oprawie, przewód niebieski do zacisku N, a zielony do oznaczonego symbolem PE, połączonego z obudową oprawy. Na przewodzie fazowym powinien być zamontowany włącznik oprawy znajdujący się na ścianie w przedpokoju.

Każdy czujnik zmierzchu, który kupimy, będzie miał załączony schemat montażowy wyjaśniający, w jaki sposób należy go połączyć z instalacją.

Czujnik zmierzchu ma krótki kabel przyłączeniowy składający się z trzech przewodów: brązowego, niebieskiego i żółtego. Zgodnie ze schematem przewód brązowy czujnika łączymy z brązowym przewodem L instalacji domowej, przewód niebieski z niebieskim N instalacji domowej oraz zaciskiem N w oprawie oświetleniowej, a żółty z zaciskiem L w oprawie oświetleniowej. Nie łączymy przewodów bezpośrednio, lecz przy użyciu kostek elektrycznych.

Kabel przyłączeniowy czujnika zmierzchu wprowadzamy do oprawy oświetleniowej przez istniejący otwór (jeśli nie ma takiego otworu, musimy go zrobić). Czujnik mocujemy w pobliżu oprawy oświetleniowej, w takim miejscu, aby bezpośrednio nie padało na niego światło z oprawy.

Wszystkie połączenia elektryczne robimy przy użyciu kostek elektrycznych wewnątrz oprawy oświetleniowej. Przewody w oprawie układamy tak, aby nie dotykały źródła światła i były od niego jak najbardziej oddalone.

Po zakończeniu pracy włączamy bezpieczniki oraz włącznik oświetlenia zewnętrznego w przedpokoju. Źródło światła powinno być teraz w stanie czuwania, lecz się nie świecić. Dopiero gdy nadejdzie zmierzch, powinno się automatycznie włączyć, a rano - samoczynnie wyłączyć. Możemy to od razu sprawdzić, zasłaniając na chwilę ręką czujnik zmierzchu.

Po sprawdzeniu, czy wszystko działa poprawnie, zakładamy klosz oprawy oświetleniowej. Wcześniej trzeba koniecznie wyłączyć na wszelki wypadek bezpieczniki.

Czujnik zmierzchowy i czujnik ruchu

Oświetlenie włączane wraz z nastaniem zmierzchu bardzo przydaje się także przy wjeździe do garażu. W obwodzie oświetleniowym zasilającym te oprawy można zamontować czujnik zmierzchu z dodatkowym czujnikiem ruchu, aby światło zapalało się tylko wtedy, gdy jest ciemno i gdy dodatkowo ktoś pojawi się przed garażem.

Wystarczą do tego proste czujniki (cena mniej więcej 20 zł) mające w jednej obudowie czujnik zmierzchu i czujnik ruchu. Wybrany czujnik ma dodatkowo dwa pokrętła - jedno do regulacji natężenia światła, przy którym będzie się aktywował, drugie do ustawiania czasu świecenia. Czas świecenia w przypadku wybranego czujnika wynosi od 10 sekund do 7 minut.

Montaż czujnika jest dobrą okazją do wymiany podniszczonych opraw oświetleniowych na nowe. Dobrym rozwiązaniem w tym przypadku są oprawy LED mocowane do podbitki dachowej.

Prace rozpoczynamy od wyłączenia obwodu oświetleniowego właściwym bezpiecznikiem. Następnie demontujemy stare oprawy oświetleniowe.

Czujnik zostanie przytwierdzony do podbitki dachowej, centralnie nad wjazdem do garażu. Obie oprawy oświetleniowe będą ulokowane symetrycznie po jego obu stronach.

Zgodnie ze schematem dołączonym do czujnika należy połączyć z czujnikiem obie oprawy oświetleniowe oraz doprowadzić do niego przewód zasilający.

Po wykonaniu wszystkich połączeń elektrycznych włączamy obwód oświetleniowy odpowiednim bezpiecznikiem i światło - włącznikiem w garażu.

Prace wygodniej jest prowadzić w ciągu dnia, kiedy jest widno, ale potem trudno sprawdzić, czy wszystko zostało zrobione jak należy, bo czujnik zmierzchowy nie chce zadziałać

Po sprawdzeniu, że wszystko działa poprawnie, można (po wyłączeniu na wszelki wypadek jeszcze raz bezpieczników) dokończyć montaż opraw i czujnika.

Ostateczną regulację czujnika najlepiej wykonać po zmroku, ustawiając pokrętłami natężenie światła, przy którym czujnik ma się aktywować, oraz czas świecenia. Trzeba odtąd pamiętać, aby łącznik światła był zawsze ustawiony w pozycji „włączony”.

Instalacja elektryczna - sprawdź swoją wiedzę Pytanie 1 z 8 Przewód neutralny służy do: przesyłania energii elektrycznej ochrony przed porażeniem sprowadzania prądu do ziemi Następne pytanie