Perowskity, czyli przełamanie bariery 30 proc. sprawności

Największą i najbardziej wyczekiwaną innowacją lat 2026–2028 są ogniwa tandemowe perowskitowo-krzemowe. To technologia, która pozwala na łączenie tradycyjnego krzemu z warstwą perowskitu, co drastycznie zwiększa zdolność pochłaniania światła.

Ich unikalność polega na tym, że warstwę perowskitu nakłada się bezpośrednio na tradycyjny krzem, co pozwala ogniwu pochłaniać znacznie szersze spektrum światła słonecznego niż dotychczas. Podczas gdy dzisiejsze najlepsze panele komercyjne osiągają około 25 proc., rekordy laboratoryjne dla tandemów biją już poziom 34,85 proc.

Co niezwykle istotne dla użytkownika końcowego, perowskity wykazują znacznie lepszą wydajność w dni pochmurne, przy słabym oświetleniu, oraz charakteryzują się większą odpornością na spadek mocy pod wpływem wysokich temperatur. Choć obecnie technologia ta pojawia się głównie w rozwiązaniach segmentu premium i projektach przemysłowych, eksperci przewidują, że trafi ona pod strzechy jako standard rynkowy w okolicach 2027 lub 2028 roku. Dzięki tak potężnemu skokowi wydajności, właściciele domów z małą powierzchnią dachu będą mogli uzyskać taką samą moc z mniejszej liczby modułów, co znacząco obniży końcowe koszty. Już teraz technologia ta jest w fazie pilotowej i szybko się skaluje, przestając być jedynie ciekawostką z instytutów badawczych. Informuje o tym m.in. portal spectrumenergysystems.co.uk

Baterie sodowe i stałe – koniec ery drogiego litu w magazynach energii?

Magazynowanie energii staje się nieodłącznym elementem instalacji, a nie tylko kosztownym dodatkiem. Obecnie rynek zdominowany jest przez chemię LFP (litowo-żelazowo-fosforanową), która oferuje wysoką żywotność rzędu 15–20 lat codziennego użytku. Jednak prawdziwy przełom cenowy nastąpi wraz z upowszechnieniem baterii sodowo-jonowych (Sodium-ion).

Jak donoszą źródła takie jak Solartherm, technologia ta opiera się na powszechnie dostępnej soli zamiast rzadkiego litu. Może to obniżyć koszty magazynów o 30–50 proc. w stosunku do obecnych cen LFP. Baterie sodowe są bezpieczniejsze i lepiej znoszą skrajne temperatury, co czyni je idealnymi do polskich warunków klimatycznych. Pełna skala produkcji tych jednostek planowana jest na lata 2026–2028. Z kolei dla najbardziej wymagających użytkowników nadchodzą baterie stałoelektrolitowe, oferujące ekstremalną gęstość energii, których komercjalizacja w sektorze domowym przewidywana jest na lata 2027–2029.

BIPV, czyli dach fotowoltaiczny

Estetyka zaczyna odgrywać ważną rolę. Systemy BIPV (Building Integrated Photovoltaics), czyli panele zintegrowane z dachówkami, elewacją czy nawet oknami, rosną w siłę. Choć obecnie są one o 20–40 proc. droższe od klasycznych instalacji, oferują wymierne oszczędności materiałowe przy budowie nowego domu lub wymianie poszycia.

Zastosowanie dachówek solarnych pozwala uniknąć wydatków na tradycyjne pokrycie, a jednocześnie szacuje się, że podnosi wartość nieruchomości o około 3–5 proc. Warto jednak pamiętać, że okres zwrotu w przypadku dachu fotowoltaicznego jest wciąż nieco dłuższy i wynosi zazwyczaj od 10 do 16 lat. Niemniej, dla osób ceniących architektoniczny minimalizm i nowoczesny design, jest to kierunek, w którym branża budowlana będzie podążać coraz odważniej.

Wirtualne elektrownie - Twoja bateria zacznie zarabiać

Ostatnim filarem nadchodzących zmian nie jest sprzęt, lecz oprogramowanie i model biznesowy. Dzięki AI i inteligentnemu zarządzaniu, domowe systemy fotowoltaiczne stają się częścią wirtualnych elektrowni. Agregowanie tysięcy domowych magazynów pozwala operatorom sieci na lepsze zarządzanie szczytami zapotrzebowania.

Użytkownik, zamiast tylko oszczędzać na autokonsumpcji, może aktywnie zarabiać na oddawaniu energii do sieci w godzinach szczytu cenowego. W Europie Zachodniej programy wirtualnych elektrowni już teraz generują dodatkowe kilkaset euro przychodu rocznie dla właścicieli domowych baterii. Dzięki taryfom dynamicznym, algorytmy same zdecydują, kiedy naładować magazyn tanią energią, a kiedy sprzedać ją z zyskiem.

Panele bifacjalne i rewolucja pionowa - energia czerpana z obu stron

Na koniec coś, co już funkcjonuje na rynku, choć w Polsce jeszcze niezbyt często jest doceniane. Filarem nowoczesnej fotowoltaiki stają się bowiem panele bifacjalne (dwustronne), które zrywają z tradycyjną konstrukcją modułów chronionych z tyłu folią. Zamiast niej stosuje się konstrukcję typu szkło-szkło, gdzie obie strony panelu są przezroczyste, co pozwala ogniwom krzemowym pracować jednocześnie pod wpływem światła bezpośredniego i odbitego. Kluczowym parametrem jest tu wskaźnik bifacjalności - w najbardziej zaawansowanych ogniwach typu HJT sięga on imponujących 85–95 proc., co czyni tył ogniwa niemal tak wydajnym jak jego przód. Prawdziwą rewolucją staje się jednak pionowy montaż tych modułów (systemy VBPV), szczególnie w orientacji wschód-zachód. Jak wskazują najnowsze badania, takie rozwiązanie pozwala wygenerować średnio o 26 proc. więcej energii rano i o blisko 23 proc. więcej po południu, co jest istotne dla prosumentów rozliczających się w systemie net-billing, gdyż przesuwa produkcję na godziny najwyższego zapotrzebowania domowników. Co więcej, pionowe panele deklasują tradycyjne systemy zimą - przy niskim kącie padania słońca i wykorzystaniu światła odbitego od śniegu (tzw. albedo), ich wydajność może być wyższa o nawet 24,5 proc. Mimo że cena samej instalacji obustronnej jest obecnie o około 5–15 proc. wyższa od standardowej, inwestycja zwraca się szybciej dzięki wyższej autokonsumpcji i większej trwałości mechanicznej konstrukcji.