Takich ogrodzeń już nie zbudujesz! Nowy zakaz w 2026 r. A to nie koniec zmian

Warunki Techniczne 2026. Nowe przepisy dotyczące ogrodzeń

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprezentowało w 2025 r. projekt nowych Warunków Technicznych. Największe zmiany zaplanowano dla budynków wielorodzinnych, ale nie tylko ich mieszkańcy odczują nowelizację przepisów.

W sferze domów jednorodzinnych jedną z istotniejszych zmian będzie zakaz umieszczania na ogrodzeniach do 2,2 m wysokości ostrych elementów – szpikulców, drutu kolczastego, tłuczonego szkła itp. Dziś taki przepis też obowiązuje, ale tylko dla ogrodzeń do 1,8 m wysokości. Teraz przepisy zostaną zaostrzone. Zmiana dotycząca ogrodzeń wejdzie w życie od 20 września 2026 r. Co ważne, dotknie ona tylko ogrodzeń nowych i modernizowanych, a więc stare ogrodzenia mogą pozostać bez zmian.

Zmiana ta podyktowana jest zwiększeniem bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Zdarzały się bowiem przypadki poważnego zranienia większych zwierząt próbujących przeskakiwać przez ogrodzenia o wysokości 1,8 m zakończonych ostrymi elementami, lub zranienia przez wysokie osoby poruszające się przy ostro zakończonym ogrodzenie np. na hulajnodze elektrycznej.

Inne istotne zmiany w WT 2026. Bramy i furtki

Na tym nie koniec zmian w kwestii ogrodzeń. Zaplanowane na wrzesień 2026 zmiany obejmą też bramy i furtki. Minimalna szerokość furtki w ogrodzeniu zostanie ustalona jako 0,9 m, a minimalna szerokość bramy wjazdowej jako 2,4 m.

Nowe przepisy określą też, że żadna brama czy furtka nie może się otwierać poza granice działki (co w praktyce oznacza, że najlepiej, gdyby otwierały się do wewnątrz, aczkolwiek nie jest to wymagane). Przepisy określą też, że projekt bramy lub furtki powinien minimalizować potencjalne kolizje z ruchem pieszym.

