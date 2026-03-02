Wycięcie drzewa na własnej działce

Wycięcie drzewa na własnej działce jest dozwolone, ale po spełnieniu szeregów warunków. Przepisy są tak skonstruowane, aby ograniczyć wycinanie drzew. Dotyczy to również tych, które sami przed laty posadziliśmy na własnej posesji. Nie ma różnicy czy drzewo jest zdrowe, chore czy obumarło i straszy suchymi konarami. O zamiarze wycinki drzewa należy powiadomić urząd gminy - w określonych przypadkach w formie zgłoszenia a w innych pozwolenia. W ostatnim okresie procedury uległy pewnym modyfikacjom, dzięki którym wycinka stała się prostsza.

Już nie wytniesz drzewa bez pozwolenia

Od 1 marca obowiązuje zakaz wycinki drzew - nawet na swojej działce nie wolno tego zrobić, bo grożą wysokie kary. Drzewa i krzewy dozwolone do wycięcia można bez przeszkód wycinać w okresie od 16 października do końca lutego, czyli poza okresem lęgowym ptaków. W okresie zimowej wegetacji drewno nie jest tak bardzo nasycone wilgocią i łatwiej je ściąć. W czasie lęgowym także można przystąpić do wycięcia drzewa, ale wymaga to pozwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Wycięcie bez pozwolenia nie oznacza jednak, że można to zrobić w określonym terminie samowolnie. Aby dokonać wycinki należy dokonać zgłoszenia tego do urzędu gminy.

Jeśli możliwość usunięcia drzewa na podstawie zgłoszenia przesunie się lub uzyskamy je w okresie lęgowym to legalnie będzie można wyciąć go na tej podstawie dopiero w kolejnym okresie, kiedy ptaki nie gniazdują. Jeśli wycinka przypadnie w okresie lęgowym, czyli od 1 marca do 15 października to bezwzględnie wymagane jest wystąpienie o pozwolenie na usunięcie drzewa i krzewu. Jeśli w tym terminie dokonasz wycinki na podstawie zgłoszenia grozi wysoka grzywna.

Wycięcie drzewa - zgłoszenie

Nie wymaga się zezwolenia, a jedynie zgłoszenia usunięcia drzewa lub krzewu w przypadku gdy rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej - zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3a ustawy o ochronie przyrody. Oba warunki muszą zostać spełnione jednocześnie. W takiej sytuacji usunięcie drzewa może nastąpić na podstawie zgłoszenia.

O możliwości wycinki drzew na zgłoszenie decydują gatunek i obwód pnia na wysokości 5 cm od powierzchni ziemi. Można wyciąć jeśli obwód pnia nie przekracza:

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew, np. świerka, brzozy.

W ciągu 21 dni od dnia złożenia takiego wniosku powinien pojawić się pracownik gminy w celu dokonania oględzin. Po oględzinach urząd ma 14 dni na ewentualne wyrażenie sprzeciwu w sprawie usunięcia. Problemy pojawiały się, kiedy urząd nie mógł w wyznaczonym terminie 21 dni przeprowadzić oględzin - mógł to wytłumaczyć w dowolny sposób, a osoba oczekująca musiała oczekiwać. W lipcu 2025 r. rząd przyjął pakiet zmian deregulacyjnych, w których uproszczone zostały przepisy związane z usuwaniem drzew. Projekt nowych przepisów wprowadza nieprzekraczalny termin – 60 dni od momentu zgłoszenia – na całą procedurę, czyli na przeprowadzenie oględzin oraz wydanie sprzeciwu. Jeśli urząd nie wskaże, np. braków w złożonej dokumentacji do wycinki (co wszczyna procedurę od nowa i terminy) to po upłynięciu tych 60 dni właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo do usunięcia drzewa (tzw. milcząca zgoda). Projekt ma niedługo trafić pod obrady Sejmu, ale już budzi emocje i protesty środowisk związanych z ochroną przyrody.

Wycinka na zgłoszenie nie jest bezterminowa. Nie można wycinać na zgłoszenie jeśli od terminu, w którym było to możliwe upłynęło więcej niż 6 miesięcy.

Jakie drzewo wolno wyciąć na swojej działce?

Przepisy są tak skonstruowane, aby ograniczyć wycinanie drzew nawet tych znajdujących się na własnej posesji. O możliwości wycięcia bez pozwolenia, a jedynie na zgłoszenie decydują wymiary. Dla drzew przyjęto obwód na wysokości 5 cm od ziemi i wynosi on:

80 cm - topola, wierzba, klon jesionolistny i srebrzysty,

65 cm – kasztanowiec, robinia akacjowa, platan klonolistny,

50 cm – inne gatunki drzew.

Jeżeli drzewo jest grubsze, dalsze postępowanie zależy od tego, czy wycinka ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej (również rolniczej) na nieruchomości, czy też nie ma takiego związku.

Można również wyciąć bez pozwolenia:

krzew lub krzewy rosnące w skupisku - o powierzchni do 25 m 2 (mierzy się powierzchnię rzutu poziomego krzewów),

(mierzy się powierzchnię rzutu poziomego krzewów), drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego (obwody pni i zajęta powierzchni jest bez znaczenia),

drzew i krzewów owocowych z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni,

na terenach upraw leśnych (zasady pozyskiwania drewna),

krzewy ozdobne (z wyjątkiem rosnących w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków bądź na terenach zieleni publicznej),

drzew lub krzewów złamanych lub wywróconych pod wpływem sił natury, wypadku bądź katastrofy, ale przed usunięciem musi je obejrzeć organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu i potwierdzić, że stanowią złom lub wywrot.

Usuwane drzewa nie mogą być przekazywane na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i sprzedawane. Właściciel może drewno użyć do własnych celów.

Złamane lub przewrócone drzewo - co robić?

Jeśli drzewo zostało złamane lub powalone na skutek wiatru lub intensywnych opadów śniegu i jest zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi lub blokuje dojazd, przejazd lub przejście, należy wezwać straż pożarną lub inny rodzaj służb, aby je usunęły. O usunięciu drzewa trzeba powiadomić organ gminy – to obowiązek.

W przypadku, kiedy przewrócone drzewo nie jest realnym zagrożeniem i nie blokuje dróg dojścia i przejazdu, właściciel nie może go usunąć. Zamiar taki należy zgłosić do wydziału gminy zajmującego się sprawami środowiska lub przyrody. Dokonuje się tego na odpowiednim formularzu, najlepiej dołączając też dokumentację zdjęciową. Obowiązuje procedura jak w przypadku zgłoszenie wycięcia drzewa, ale w tym wypadku wymiar drzewa nie jest podstawą i może być dowolny - decyduje fakt, że zostało powalone lub uszkodzone i potrzeba usunięcia.

Bez zgłoszenia i pozwolenia można przycinać złamane konary i gałęzie drzew z zastrzeżeniem, że nie ingerują one w przewody energetyczne, linie telekomunikacyjne ani inne instalacje publiczne i gdy przycinanie nie zagraża życiu, zdrowiu i mieniu sąsiadów, a także gdy drzewo nie znajduje się na terenach chronionych lub w strefach ochrony przyrody.

Murator Ogroduje: Przycinanie drzew i krzewów (porada) Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Murowane starcie Narzędzia ogrodowe – spalinowe czy akumulatorowe? MUROWANE STARCIE

Zobacz także: Drzewa kwitnące na różowo