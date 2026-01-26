Każdy kto ma działkę wie, jak wiele odpadków produkuje natura. Liście, gałęzie, igliwie – to naturalne odpadki, które pozostają po pracach porządkowych, ale też np. silniejszym wietrze. Zgrabione liście całkiem łatwo spakować w plastikowe worki na odpadki organiczne i wystawić służbom sprzątającym do zabrania. Ale gałęzie? Ich wrzucenie do worków nie jest już takie łatwe. Nie każdy ma też rozdrabniacz do gałęzi.

Czy w 2026 roku można palić gałęzie na własnej działce?

Przepisy jasno określają, że nie wolno palić pozostałości roślinnych. Zakaz obowiązuje nas niezależnie od tego, czy jest to nasza działka rekreacyjna, ogród przydomowy, czy też działka na terenie rodzinnych ogródków działkowych (ROD). Zresztą w przypadku ogródków działkowych spalania bioodpadów zakazuje sam regulamin ROD, który w § 68, pkt. 5 zabrania spalania na terenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych.

Jakie kary grożą za nielegalne palenie gałęzi?

Za nielegalne palenie gałęzi i innych odpadów roślinnych grożą konkretne sankcje finansowe. Najczęściej jest to mandat do 500 zł nałożony przez straż miejską lub policję. Jeśli sprawa trafi do sądu, kara może wzrosnąć nawet do 5000 zł grzywny. Dodatkowo, gdy spalanie powoduje uciążliwe zadymienie, zagrożenie pożarowe lub narusza przepisy ochrony środowiska, możliwe są dalsze konsekwencje, w tym odpowiedzialność na podstawie Kodeksu wykroczeń lub ustawy o odpadach.

Palenie gałęzi na działce a sąsiedzi

Trzeba też pamiętać, że nie wolno nam powodować nadmiernej ilości uciążliwego dymu czy smrodu, a to czasem przy paleniu ogniska jest nie do osiągnięcia. Paląc ognisko, musimy mieć na względzie naszych sąsiadów, którym może to po prostu przeszkadzać. Maja oni prawo bronić się – nawet w sądzie – przed immisjami, czyli swądem i dymem z ogniska. Mogą też zwrócić nam uwagę i poprosić o zaprzestanie takich działań.

Jeśli natomiast dym przedostaje się na ulicę w takiej ilości, że ogranicza widoczność kierowcom i zagraża bezpieczeństwu, to można spodziewać się interwencji policji lub straży miejskiej.

Palenie gałęzi czy liści na działce nie, ale ognisko już tak?

Wychodzi na to, że palenie bioodpadów, czyli właśnie m.in. gałęzi jest zabronione, ale już rozpalenie ogniska na własnej posesji nie. I tu możemy obejść przepisy, bo przecież paląc rekreacyjnie ognisko, pozbędziemy się w ten sposób zbędnych gałęzi, o ile nie zadymimy przy tym okolicy i, uwaga, zrobimy to, zachowując procedury przeciwpożarowe.

Palenie ogniska a ochrona przeciwpożarowa

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 109, poz. 719) zabrania się wykonywania czynności, które mogą spowodować pożar lub jego rozprzestrzenienie się, a w szczególności:

rozpalania ognia lub wysypywanie gorącego popiołu i żużla w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych (§ 4 ust. 1 pkt 5),

składowania poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu (§ 4 ust. 1 pkt 6),

używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych (§ 41 ust. 3),

wykonywania czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru (w tym rozniecanie ognia w miejscach nie wyznaczonych do tego celu) w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów (§ 40 ust. 1).

W związku z powyższym, jeżeli nie dojdzie do naruszenia ww. przepisów oraz zostaną zachowane odpowiednie środki ostrożności, palenie ogniska na terenie posesji nie będzie stanowić naruszenia przepisów przeciwpożarowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 3 dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeżeli na terenie gminy nie jest prowadzone selektywne zbieranie lub odbieranie odpadów ulegających biodegradacji, a ich spalanie nie narusza odrębnych przepisów.

Jeśli chcemy więc rozpalić ognisko, używajmy do tego tylko odpowiednio wysuszonego drewna (o wilgotności poniżej 20%), które będzie wydzielać minimalną ilość dymu do atmosfery. Lepiej też powstrzymać się od palenia ognisk w okresie znacznego zanieczyszczenia powietrza smogiem. I zawsze miejmy na uwadze naszych sąsiadów.

Murowane starcie Dom - budować czy kupić gotowy. MUROWANE STARCIE