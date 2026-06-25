Instalację wodnego ogrzewania podłogowego można wykonać, wykorzystując przewody i zespół komponentów różnych firm. Na rynku mamy polskich i zagranicznych dostawców systemów do podłogówki. Najpopularniejsze jest wodne ogrzewanie podłogowe poprowadzone w rurach o średnicy 16 mm. Znajdziemy także alternatywne rozwiązanie w postaci wodnych mat kapilarnych. Ile trzeba wydać na instalację ogrzewania podłogowego?

Od czego zależy koszt wodnego ogrzewania podłogowego?

Koszt wykonania instalacji ogrzewania podłogowego zależy od producenta systemu oraz elementów, które zostaną w nim wykorzystane. Najpopularniejsze są trójwarstwowe rury polietylenowe PEX, ale można zastosować też 5-warstwowe z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Umawiając wykonanie instalacji, trzeba uzgodnić zakres prac i wykorzystanych materiałów. Najtaniej jest układać rurki grzewcze na folii przykrywającej styropian i mocować do niego spinkami. Przygotowanie warstwy styropianu leży po stronie inwestora. Można też wybrać system, w którym pod rurkami trzeba ułożyć cienką warstwę systemowego styropianu przystosowanego do ich mocowania i wchodzi on w koszt instalacji. Są także systemy z szynami montażowymi albo z prefabrykowanymi płytami z wypustkami przeznaczonymi do mocowania rur.

Nie mniej istotne jest źródło ciepła w domu. Przy ogrzewaniu kotłem na pelet lub inne paliwo stałe, który może zapewnić cieplejszą wodę, rozstaw rurek może być większy niż w przypadku pompy ciepła, która jest najbardziej efektywna, gdy musi zapewnić wodę grzewczą o niższej temperaturze. Dlatego w pierwszym przypadku zużycie rur na 1 m2 instalacji może wynosić 7,5 m, a w drugim – 10 m.

Ile kosztuje wodne ogrzewanie podłogowe za m² w 2026

Na wykonanie instalacji wodnego ogrzewania podłogowego trzeba przeznaczyć od 120 do 250 zł za 1 m². Mniejsza wartość dotyczy mało skomplikowanych instalacji na tańszych komponentach. Zastosowanie specjalnych elementów montażowych ułatwia pracę instalatorom, powinno zapewnić prawidłowe wykonanie instalacji, ale zwiększa koszty. W bardziej rozbudowanych instalacjach trzeba też zastosować dodatkowy osprzęt. Z kolei większy rozmiar całej instalacji obniży koszt jednostkowy za 1 m².

Podłogówka - cena za m² robocizny

Za ułożenie wodnego ogrzewania podłogowego firmy instalacyjne liczą średnio 80-120 zł za m² - w zależności od stopnia skomplikowania instalacji. Jeśli inwestor zna się na instalacjach i będzie potrafił ją sam wykonać, nie ma problemu z kupnem wszystkich elementów systemu. Jednak w tym wypadku będzie płacić 23% VAT za rury, folie, spinki, rozdzielacze itp., a nie 8% jak firma instalacyjna. Nie będzie mieć również gwarancji na całość systemu ogrzewania podłogowego.

Autor: Piotr Mastalerz Dobrze wykonana instalacja ogrzewania podłogowego nie wymaga odpowietrzania nawet przez kilka lat

Warto wiedzieć Kapilarne wodne ogrzewanie podłogowe Czasem, na przykład w sytuacjach remontowych, może się okazać, że nie ma miejsca na wykonanie co najmniej 5-6 cm wylewki, w której umieszcza się rurki ogrzewania podłogowego. Nie jest to sytuacja bez wyjścia. Na rynku znajdziemy maty kapilarne do ogrzewania podłogowego. Średnica wewnętrzna przewodów wodnych wynosi 3-4 mm, ale są one znacznie gęściej ułożone niż w tradycyjnej podłogówce. Ponadto instalacja kapilarna może być zasilana wodą grzewczą o niższej temperaturze, ponieważ szybciej odda ciepło do pomieszczenia. A to dzięki temu, że wodne maty kapilarne mogą być umieszczone nawet w warstwie kleju pod płytkami lub panelami na posadzce (ewentualnie w cienkiej – 2 cm – warstwie wylewki). Jeśli będziemy myśleć o takiej instalacji, trzeba liczyć się ze znacznie wyższymi kosztami. Kapilarne wodne ogrzewanie podłogowe przeciętnie jest 2 razy droższe od tradycyjnego.

Jaka jest najlepsza podłoga na ogrzewanie podłogowe?

Najlepszym wyborem podłogi na ogrzewanie podłogowe są materiały, które charakteryzują się wysoką przewodnością cieplną, co pozwala na efektywne i równomierne rozprowadzanie ciepła. Wśród nich prym wiodą płytki ceramiczne i gres, które nie tylko szybko nagrzewają się, ale także długo utrzymują ciepło, co zwiększa komfort użytkowania i oszczędność energii.

Coraz częściej stosuje się również panele laminowane i drewniane, jednak w ich przypadku kluczowe jest stosowanie gatunków drewna o niskiej kurczliwości i stabilnych wymiarach, takich jak dąb czy jesion, oraz upewnienie się, że producent dopuszcza ich montaż na ogrzewaniu podłogowym.

Ważnym aspektem jest także odpowiednia grubość materiału i podkładu – zbyt grube panele mogą ograniczać efektywność ogrzewania, dlatego warto wybierać rozwiązania dedykowane do tego typu instalacji. Wybierając podłogę, należy kierować się nie tylko estetyką, ale przede wszystkim funkcjonalnością i współczynnikiem przewodzenia ciepła, aby ogrzewanie podłogowe działało wydajnie i komfortowo przez wiele lat.

Pogad@ne. Zbudowane. Ogrzewanie domu – o co zadbać, żeby nie mieć kłopotów? POGAD@NE. ZBUDOWANE