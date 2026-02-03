Murator Remontuje #2: Wylewka samopoziomująca Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Przygotowanie instalacji do odpowietrzania krok po kroku

Instalacja ogrzewania podłogowego z reguły jest wykonywana jako instalacja z rozdzielaczami. Oznacza to, że na głównej instalacji umieszcza się tak zwane rozdzielacze (w specjalnych skrzynkach rozdzielaczowych), od których z kolei rozprowadza się poszczególne pętle grzewcze umieszczone w podłodze. Z jednego rozdzielacza może być zasilanych kilka pętli.

W typowym domu jednorodzinnym może występować jeden rozdzielacz na każdej kondygnacji. W nowoczesnych i rozsądnie zaprojektowanych instalacjach rozdzielacz znajduje się na kondygnacji, którą obsługuje. W niektórych przypadkach może się jednak zdarzyć, że rozdzielacz będzie na innym poziomie – na przykład ze względów estetycznych zostanie zabudowany w piwnicy, a będzie obsługiwał pomieszczenia na parterze.

W związku z tym przy odpowietrzaniu instalacji ogrzewania podłogowego mamy w zasadzie do czynienia z dwoma przypadkami:

rozdzielacz jest na tej samej kondygnacji co instalacja podłogowa (lub wyżej)

rozdzielacz jest poniżej instalacji podłogowej

Odpowietrzanie podłogówki — sposób 1: rozdzielacz na tej samej kondygnacji

W tym przypadku odpowietrzenie jest stosunkowo proste. Do odpowietrzenia podłogówki możemy wykorzystać odpowietrzniki zamontowane przy rozdzielaczu i pompę, która jest w układzie. Wykonujemy kolejno następujące czynności:

włączamy pompę instalacji podłogowej na najwyższy bieg,

przy rozdzielaczu zamykamy zawory przy poszczególnych pętlach (obwodach) grzewczych z wyjątkiem jednej, którą właśnie będziemy odpowietrzać,

teraz pompa całą mocą tłoczy wodę tylko przez jedną pętlę grzewczą, jeżeli w instalacji jest powietrze – zostanie przetłoczone do odpowietrznika i usunięte z układu – usłyszymy świst z odpowietrznika, który po pewnym czasie zaniknie,

im więcej powietrza zostanie usunięte, tym bardziej może się zmniejszyć ciśnienie w instalacji, należy sprawdzić ciśnienie i w razie potrzeby uzupełnić ilość wody w układzie (otworzyć delikatnie zawór dopustowy wody),

powtarzamy odpowiednio te same czynności dla poszczególnych pętli grzewczych rozdzielacza, odpowietrzając je po kolei,

powtarzamy te same czynności przy pozostałych rozdzielaczach,

jeżeli instalacja grzewcza jest mieszana, tzn. mamy ogrzewanie podłogowe i zwykłe grzejniki, to na koniec trzeba także sprawdzić i ewentualnie odpowietrzyć i instalację grzejnikową.

Odpowietrzanie podłogówki — sposób 2: rozdzielacz poniżej instalacji

W tym przypadku sytuacja jest trochę trudniejsza, ponieważ pompa nie będzie w stanie przetłoczyć powietrza do rozdzielacza znajdującego się poniżej pętli grzewczych. W tej sytuacji postępujemy następująco:

wyłączamy pompę instalacji podłogowej

zamykamy zawory odcinające pompę i wszystkie zawory przy rozdzielaczu, także na pętlach grzewczych oraz zakręcamy odpowietrzniki

do zaworów spustowych przy belkach rozdzielacza podłączamy szczelnie przewody elastyczne: zawór na belce zasilającej podłączamy do instalacji wodociągowej, a zawór na belce powrotnej do kanalizacji, tak aby było widać wypływającą wodę

otwieramy jeden obwód grzewczy i przepuszczamy przez niego wodę z sieci tak długo, aż woda wypływająca do kanalizacji nie będzie zawierała pęcherzyków powietrza

w ten sam sposób postępujemy kolejno ze wszystkimi pętlami grzewczymi rozdzielacza, po odpowietrzeniu wszystkich pętli grzewczych zamykamy zaworki spustowe i odłączamy przewody elastyczne

pozostawiamy zamknięte pętle grzewcze, otwieramy natomiast zawory przy pompie i na rozdzielaczu tak, aby wystąpił przepływ wody przez rozdzielacz

otwieramy odpowietrzniki i usuwamy powietrze, które mogło pozostać w rozdzielaczu

otwieramy wszystkie pętle grzewcze i włączamy pompę

Sprawdzenie ciśnienia i ponowne uruchomienie systemu

Odpowietrzanie instalacji ogrzewania podłogowego jest czynnością pracochłonną i trwa znacznie dłużej niż odpowietrzanie kilku pojedynczych grzejników. Powietrze w instalacji zbiera się w najwyższym punkcie – w instalacji grzejnikowej może to być np. najwyżej zamontowany grzejnik. Usunięcie powietrza z takiego grzejnika jest stosunkowo proste. W przypadku pętli grzewczej ułożonej w posadzce mamy do czynienia z cienką rurą z tworzywa sztucznego.

Taka rura nie musi wcale przylegać równo do podłoża. Może być pofałdowana i w związku z tym punktów, w których będzie się gromadziło powietrze, może być bardzo dużo. Rury są układane w ciasnych pętlach, co też nie ułatwia przepływu. To właśnie dlatego przy odpowietrzaniu układów podłogowych potrzeba dużo cierpliwości.

Najczęstsze błędy przy odpowietrzaniu i jak ich uniknąć

Najczęstszym błędem przy odpowietrzaniu ogrzewania podłogowego jest wykonywanie tej czynności przy włączonej pompie obiegowej lub nagrzanej instalacji — zgodnie z zaleceniami producentów systemów grzewczych odpowietrzanie należy przeprowadzać na zimnej instalacji i przy wyłączonej pompie, aby powietrze mogło swobodnie wydostać się z pętli.

Kolejny błąd to odpowietrzanie wszystkich pętli jednocześnie. Prawidłowo powinno się je otwierać pojedynczo, zamykając pozostałe, co znacząco zwiększa skuteczność usuwania powietrza. Często pomija się też kontrolę i uzupełnienie ciśnienia po zakończeniu prac, co może prowadzić do ponownego zapowietrzenia systemu. Zbyt szybkie napełnianie instalacji wodą sprzyja tworzeniu się pęcherzy powietrza – proces powinien przebiegać wolno i pod kontrolą manometru.

