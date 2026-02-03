Spis treści
- Przygotowanie instalacji do odpowietrzania krok po kroku
- Odpowietrzanie podłogówki — sposób 1: rozdzielacz na tej samej kondygnacji
- Odpowietrzanie podłogówki — sposób 2: rozdzielacz poniżej instalacji
- Sprawdzenie ciśnienia i ponowne uruchomienie systemu
- Najczęstsze błędy przy odpowietrzaniu i jak ich uniknąć
- Ogrzewanie podłogowe wodne i elektryczne. Które wybrać? Zdjęcia i porady
Przygotowanie instalacji do odpowietrzania krok po kroku
Instalacja ogrzewania podłogowego z reguły jest wykonywana jako instalacja z rozdzielaczami. Oznacza to, że na głównej instalacji umieszcza się tak zwane rozdzielacze (w specjalnych skrzynkach rozdzielaczowych), od których z kolei rozprowadza się poszczególne pętle grzewcze umieszczone w podłodze. Z jednego rozdzielacza może być zasilanych kilka pętli.
W typowym domu jednorodzinnym może występować jeden rozdzielacz na każdej kondygnacji. W nowoczesnych i rozsądnie zaprojektowanych instalacjach rozdzielacz znajduje się na kondygnacji, którą obsługuje. W niektórych przypadkach może się jednak zdarzyć, że rozdzielacz będzie na innym poziomie – na przykład ze względów estetycznych zostanie zabudowany w piwnicy, a będzie obsługiwał pomieszczenia na parterze.
W związku z tym przy odpowietrzaniu instalacji ogrzewania podłogowego mamy w zasadzie do czynienia z dwoma przypadkami:
- rozdzielacz jest na tej samej kondygnacji co instalacja podłogowa (lub wyżej)
- rozdzielacz jest poniżej instalacji podłogowej
Odpowietrzanie podłogówki — sposób 1: rozdzielacz na tej samej kondygnacji
W tym przypadku odpowietrzenie jest stosunkowo proste. Do odpowietrzenia podłogówki możemy wykorzystać odpowietrzniki zamontowane przy rozdzielaczu i pompę, która jest w układzie. Wykonujemy kolejno następujące czynności:
- włączamy pompę instalacji podłogowej na najwyższy bieg,
- przy rozdzielaczu zamykamy zawory przy poszczególnych pętlach (obwodach) grzewczych z wyjątkiem jednej, którą właśnie będziemy odpowietrzać,
- teraz pompa całą mocą tłoczy wodę tylko przez jedną pętlę grzewczą, jeżeli w instalacji jest powietrze – zostanie przetłoczone do odpowietrznika i usunięte z układu – usłyszymy świst z odpowietrznika, który po pewnym czasie zaniknie,
- im więcej powietrza zostanie usunięte, tym bardziej może się zmniejszyć ciśnienie w instalacji, należy sprawdzić ciśnienie i w razie potrzeby uzupełnić ilość wody w układzie (otworzyć delikatnie zawór dopustowy wody),
- powtarzamy odpowiednio te same czynności dla poszczególnych pętli grzewczych rozdzielacza, odpowietrzając je po kolei,
- powtarzamy te same czynności przy pozostałych rozdzielaczach,
- jeżeli instalacja grzewcza jest mieszana, tzn. mamy ogrzewanie podłogowe i zwykłe grzejniki, to na koniec trzeba także sprawdzić i ewentualnie odpowietrzyć i instalację grzejnikową.
Odpowietrzanie podłogówki — sposób 2: rozdzielacz poniżej instalacji
W tym przypadku sytuacja jest trochę trudniejsza, ponieważ pompa nie będzie w stanie przetłoczyć powietrza do rozdzielacza znajdującego się poniżej pętli grzewczych. W tej sytuacji postępujemy następująco:
- wyłączamy pompę instalacji podłogowej
- zamykamy zawory odcinające pompę i wszystkie zawory przy rozdzielaczu, także na pętlach grzewczych oraz zakręcamy odpowietrzniki
- do zaworów spustowych przy belkach rozdzielacza podłączamy szczelnie przewody elastyczne: zawór na belce zasilającej podłączamy do instalacji wodociągowej, a zawór na belce powrotnej do kanalizacji, tak aby było widać wypływającą wodę
- otwieramy jeden obwód grzewczy i przepuszczamy przez niego wodę z sieci tak długo, aż woda wypływająca do kanalizacji nie będzie zawierała pęcherzyków powietrza
- w ten sam sposób postępujemy kolejno ze wszystkimi pętlami grzewczymi rozdzielacza, po odpowietrzeniu wszystkich pętli grzewczych zamykamy zaworki spustowe i odłączamy przewody elastyczne
- pozostawiamy zamknięte pętle grzewcze, otwieramy natomiast zawory przy pompie i na rozdzielaczu tak, aby wystąpił przepływ wody przez rozdzielacz
- otwieramy odpowietrzniki i usuwamy powietrze, które mogło pozostać w rozdzielaczu
- otwieramy wszystkie pętle grzewcze i włączamy pompę
Sprawdzenie ciśnienia i ponowne uruchomienie systemu
Odpowietrzanie instalacji ogrzewania podłogowego jest czynnością pracochłonną i trwa znacznie dłużej niż odpowietrzanie kilku pojedynczych grzejników. Powietrze w instalacji zbiera się w najwyższym punkcie – w instalacji grzejnikowej może to być np. najwyżej zamontowany grzejnik. Usunięcie powietrza z takiego grzejnika jest stosunkowo proste. W przypadku pętli grzewczej ułożonej w posadzce mamy do czynienia z cienką rurą z tworzywa sztucznego.
Taka rura nie musi wcale przylegać równo do podłoża. Może być pofałdowana i w związku z tym punktów, w których będzie się gromadziło powietrze, może być bardzo dużo. Rury są układane w ciasnych pętlach, co też nie ułatwia przepływu. To właśnie dlatego przy odpowietrzaniu układów podłogowych potrzeba dużo cierpliwości.
Najczęstsze błędy przy odpowietrzaniu i jak ich uniknąć
Najczęstszym błędem przy odpowietrzaniu ogrzewania podłogowego jest wykonywanie tej czynności przy włączonej pompie obiegowej lub nagrzanej instalacji — zgodnie z zaleceniami producentów systemów grzewczych odpowietrzanie należy przeprowadzać na zimnej instalacji i przy wyłączonej pompie, aby powietrze mogło swobodnie wydostać się z pętli.
Kolejny błąd to odpowietrzanie wszystkich pętli jednocześnie. Prawidłowo powinno się je otwierać pojedynczo, zamykając pozostałe, co znacząco zwiększa skuteczność usuwania powietrza. Często pomija się też kontrolę i uzupełnienie ciśnienia po zakończeniu prac, co może prowadzić do ponownego zapowietrzenia systemu. Zbyt szybkie napełnianie instalacji wodą sprzyja tworzeniu się pęcherzy powietrza – proces powinien przebiegać wolno i pod kontrolą manometru.
