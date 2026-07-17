Wybryk czy konieczność? Hałas kombajnu pod lupą Temidy

Polska wieś to już nie skansen, lecz w sporej większości dynamiczne miejsce produkcji żywności, co dla wielu osób przeprowadzających się z aglomeracji stanowi... ogromne zaskoczenie. W polskim internecie regularnie pojawiają się opisy sporów, w których nowi mieszkańcy zgłaszają na policję hałas pracujących maszyn, ruch ciągników czy błoto na drodze. Podstawą prawną większości tych interwencji jest art. 51 Kodeksu wykroczeń, który penalizuje zakłócanie spoczynku nocnego poprzez tzw. wybryk.

Jednak sądy coraz częściej stają po stronie rolników, uznając, że nocne żniwa nie są aktem złośliwości, lecz koniecznością technologiczną uzależnioną od pogody. Przełomowym orzeczeniem stało się postanowienie sądu w Świdniku z 2022 roku, który umorzył sprawę rolnika pracującego kombajnem po północy, uznając taką pracę za sezonową konieczność, a nie szkodliwy społecznie wybryk. Policja przyznaje jednak, że nie ma tu automatyzmu - każdy przypadek jest oceniany indywidualnie pod kątem intensywności hałasu i zachowania operatora maszyny.

Kogut przed obliczem sprawiedliwości, czyli najciekawsze przypadki sąsiedzkich wojen

Ciekawostkowym, choć dla zainteresowanych stron bardzo uciążliwym zjawiskiem, są skargi na zwierzęta hodowlane. W Roszkowie sąsiedzi domagali się ukarania rolnika za to, że jego kogut pieje już o 3.00 rano. Policja, po przesłuchaniu świadków i oględzinach miejsca, odmówiła wszczęcia sprawy, argumentując, że rolnik od blisko trzech dekad prowadzi tam tradycyjną hodowlę.

Podobny finał miała sprawa z Kraśnika z 2024 r., gdzie sąd uniewinnił właściciela psów i kogutów od zarzutów o hałas, uznając, że pianie o świcie to zachowanie naturalne dla gatunku.

Prawnicy ostrzegają jednak, że właściciel zwierząt nie jest bezkarny. Jeśli celowo umieści klatki z drobiem tuż pod oknami sypialni sąsiada lub ignoruje uciążliwości, które można łatwo ograniczyć, sąd może spojrzeć na sprawę zupełnie inaczej.

Zapach obornika a „przeciętna miara” – co na to Kodeks cywilny?

Kiedy spór dotyczy nie hałasu, a zapachów (tzw. odorów), do gry wchodzi art. 144 Kodeksu cywilnego. Przepis ten mówi o immisjach, czyli oddziaływaniach na sąsiednią nieruchomość, które nie powinny przekraczać „przeciętnej miary” wynikającej ze stosunków miejscowych. Na obszarze typowo rolniczym zapach nawozów naturalnych mieści się w tych realiach, jednak skala ma znaczenie - rozbudowana hodowla przemysłowa może zostać oceniona inaczej niż tradycyjne gospodarstwo.

Spektakularnym kontrprzykładem, często przywoływanym w debatach, jest sprawa hodowcy z Grodziska. Sądy uznały, że po rozbudowie jego chlewni do około 360 świń, uciążliwość zapachowa przekroczyła dopuszczalną miarę. Nawet posiadanie legalnych pozwoleń budowlanych nie uchroniło rolnika przed roszczeniami cywilnymi sąsiadów i koniecznością wypłaty zadośćuczynienia. Jeszcze ostrzej prawo traktuje przypadki zanieczyszczania środowiska w znacznych rozmiarach, jak w Domaszkowicach, gdzie za uciążliwości przy chowie 8 tysięcy świń zapadły wyroki pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Autor: Artem Grebenyuk/ Getty Images Jeśli planujesz postawić dom w okolicy uprawianych przez rolników pól - musisz zaakceptować widok hałasującego kombajnu, za którym unoszą się tumany kurzu

„Lex Smród” i prawo do gospodarowania

Obecnie trwają prace nad zmianą przepisów, które mają definitywnie rozstrzygnąć spory na korzyść produkcji żywności. Najważniejszym z nich jest rządowy „Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ochrony rolniczych funkcji produkcyjnych wsi”, , który zakłada wprowadzenie do Kodeksu cywilnego domniemania, że działalność rolnicza prowadzona zgodnie z prawem nie przekracza przeciętnej miary. Co więcej, projekt ten przewiduje dodanie do Kodeksu wykroczeń zapisu, że zakłócanie spokoju w związku z legalną działalnością rolniczą nie stanowi wykroczenia.

Równie istotny jest przekazany 7 kwietnia 2026 r. do Sejmu prezydencki projekt ustawy o ochronie funkcji produkcyjnej wsi. Projekt podobnie jak rządowy, definiuje typowe oddziaływania działalności rolniczej i wprowadza zasadę zbliżoną do anglosaskiego right to farm. Zgodnie z nim, jeśli gospodarstwo działało na danym terenie, zanim sąsiad wybudował tam dom lub się wprowadził, sąd co do zasady miałby oddalać żądania ograniczenia jego działalności. Projekt ten wprowadza również tzw. notarialne informowanie - każdy kupujący dom na wsi musiałby złożyć oświadczenie, że został poinformowany o hałasie maszyn, zapachu nawozów i odgłosach zwierząt. Choć projekty te budzą kontrowersje i są określane przez krytyków mianem „Lex Smród”, ich celem jest ochrona rolniczej funkcji wsi przed roszczeniami nowych mieszkańców.

Obecnie jednak żaden z projektów tworzących szerokie prawo rolnika do hałasu i zapachu nie wszedł w życie. Każdy spór nadal trzeba oceniać indywidualnie na podstawie Kodeksu wykroczeń, Kodeksu cywilnego, przepisów środowiskowych oraz rzeczywistej skali uciążliwości.

Chcesz kupić dom na wsi? O tym musisz pamiętać

Warto więc, już na etapie zakupu działki, pamiętać o tym, że przeprowadzka na wieś nie musi dawać gwarancji ciszy i sielskiego wypoczynku na łonie natury. Planując przeprowadzkę na wieś, należy liczyć się z wieloma niedogodnościami, na które niekoniecznie będziemy mieli wpływ.

Nocne żniwa wymuszone pogodą są zazwyczaj legalne i próba wezwania policji skończy się co najwyżej pouczeniem. Jednak celowe hałasowanie, np. poprzez jałową pracę silnika pod oknem przez wiele godzin, może już być wykroczeniem.

Tradycyjne zwierzęta (pojedyncze krowy, konie czy drób) są chronione prawem do „naturalnego zachowania”. Problemem może być natomiast nielegalna hodowla lub taka, która jest prowadzona niezgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

Zapach obornika to element krajobrazu sensorycznego wsi. Skarga jest zasadna tylko wtedy, gdy rolnik łamie przepisy o nawożeniu, np. rozlewa gnojowicę w niedozwolonym terminie lub posiada nieszczelne zbiorniki zagrażające wodom.

Niektóre samorządy ustawiają przy drodze tablice z napisem „Uwaga, wjeżdżasz na polską wieś”. Mają one jednak charakter edukacyjny, a nie prawny. Nie odbierają nikomu prawa do skargi, ale są wyraźnym sygnałem, że wieś to miejsce pracy, a nie tylko ciszy jakiej chcą oczekiwać mieszkańcy miast. Współczesne prawo zaczyna zmierzać w stronę zasady pierwszeństwa gospodarstwa, co oznacza, że osoby przeprowadzające się z miasta muszą coraz szerzej akceptować rolnicze uciążliwości jako integralną część swojego nowego życia.

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