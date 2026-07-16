Czy można myć samochód na własnej posesji? To zależy

W polskim prawie nie znajdziemy przepisu, który wprost zabraniałby mycia samochodu na własnej posesji albo jednoznacznie na to pozwalał.

Podstawą są przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. To właśnie ona daje radom gmin prawo do uchwalania regulaminów określających zasady utrzymania czystości na ich terenie. W praktyce oznacza to, że w jednej gminie mycie auta na podjeździe może być dopuszczalne pod określonymi warunkami, a w innej obowiązują bardziej rygorystyczne zasady.

Dlatego zanim umyjemy samochód przed domem, warto sprawdzić regulamin utrzymania czystości obowiązujący w miejscu zamieszkania. Dokument można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej swojej gminy.

W wielu gminach można myć auto, ale pod określonymi warunkami

Choć szczegóły różnią się w zależności od samorządu, wiele regulaminów zawiera podobne wymagania.

Najczęściej dopuszcza się mycie samochodów poza profesjonalnymi myjniami wyłącznie na utwardzonej powierzchni, z której ścieki są odprowadzane do kanalizacji sanitarnej lub szczelnego zbiornika bezodpływowego. Celem takich przepisów jest ochrona gleby oraz wód gruntowych przed detergentami, olejami i innymi zanieczyszczeniami spływającymi z karoserii.

Oznacza to, że zwykłe mycie auta na trawniku lub nieutwardzonym podłożu może naruszać lokalne przepisy, nawet jeśli wykorzystujemy niewielką ilość wody.

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Sama woda czy detergenty? To robi dużą różnicę

Jednym z najczęściej zadawanych pytań jest to, czy można umyć samochód samą wodą.

W wielu regulaminach większe ograniczenia dotyczą właśnie stosowania detergentów. To one, wraz z zabrudzeniami spływającymi z samochodu, mogą zanieczyszczać środowisko. Część gmin dopuszcza mycie nadwozia wyłącznie przy użyciu środków biodegradowalnych i pod warunkiem właściwego odprowadzania ścieków. Inne regulaminy są bardziej restrykcyjne i wskazują, że ścieki z mycia pojazdów nie mogą trafiać bezpośrednio do gruntu ani kanalizacji deszczowej.

Nie oznacza to jednak, że użycie wyłącznie czystej wody zawsze rozwiązuje problem. Jeżeli wraz z wodą do gleby trafiają zabrudzenia zawierające oleje, smary czy metale ciężkie, również może dojść do naruszenia lokalnych zasad.

Czy można myć cały samochód?

W wielu gminach regulaminy odnoszą się przede wszystkim do mycia nadwozia. Znacznie bardziej problematyczne jest mycie silnika lub podwozia. W takich przypadkach do ścieków łatwo przedostają się oleje, smary i inne substancje ropopochodne, dlatego takie czynności powinny być wykonywane w miejscach wyposażonych w odpowiednie systemy oczyszczania ścieków.

Co, jeśli sąsiad zgłosi mycie samochodu?

Jeżeli sąsiad uzna, że mycie samochodu odbywa się niezgodnie z lokalnym regulaminem lub powoduje zanieczyszczenie otoczenia, może zgłosić sprawę straży miejskiej, policji albo urzędowi gminy. W praktyce właśnie takie zgłoszenia są najczęstszą przyczyną interwencji. Kontrole nie są prowadzone rutynowo, ale po zawiadomieniu odpowiednie służby mogą sprawdzić, czy właściciel posesji przestrzega obowiązujących zasad.

Jeżeli okaże się, że doszło do naruszenia przepisów, możliwe jest nałożenie mandatu lub skierowanie sprawy do sądu. Wysokość kary zależy od podstawy prawnej i okoliczności konkretnej sprawy.

Jak sprawdzić, jakie przepisy obowiązują w twojej gminie?

Najprostszym sposobem jest wejście na stronę internetową urzędu gminy lub miasta i odszukanie Biuletynu Informacji Publicznej.

Następnie należy wyszukać dokument zatytułowany „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy". Warto zwrócić uwagę na zapisy dotyczące:

mycia pojazdów poza myjniami,

odprowadzania ścieków,

stosowania detergentów,

ochrony środowiska.

Jeżeli regulamin jest niejasny, można zwrócić się bezpośrednio do urzędu z prośbą o wyjaśnienie obowiązujących zasad.

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Ile kosztuje myjnia?

Jeżeli nie mamy pewności, czy możemy legalnie umyć samochód na posesji, najbezpieczniejszym rozwiązaniem pozostaje skorzystanie z myjni.

Orientacyjne ceny usług wyglądają następująco:

myjnia bezdotykowa - 10–30 zł,

myjnia automatyczna - 30–60 zł,

myjnia ręczna - 50–150 zł,

kompleksowe mycie detailingowe - od 300 zł wzwyż.

Profesjonalne myjnie są wyposażone w instalacje do odprowadzania i oczyszczania ścieków, dlatego korzystanie z nich nie budzi wątpliwości prawnych.

* Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI.

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