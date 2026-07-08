Dostęp do drogi publicznej to jedna z podstawowych kwestii, które trzeba sprawdzić przed zakupem działki i przed rozpoczęciem starań o budowę domu. Bez prawnie zapewnionego dojazdu inwestor może mieć problem z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę albo później z normalnym korzystaniem z nieruchomości.

Gdy dojazd prowadzi przez cudzy grunt

Jeżeli działka nie ma bezpośredniego połączenia z drogą publiczną, a dojazd prowadzi przez nieruchomość należącą do osoby prywatnej, spółdzielni, gospodarstwa rolnego, firmy albo innego podmiotu, konieczne jest formalne uregulowanie przejazdu. Najczęściej robi się to przez ustanowienie służebności gruntowej, potocznie nazywanej służebnością przejazdu.

Służebność przejazdu jest ograniczonym prawem rzeczowym. Oznacza to, że właściciel jednej nieruchomości – tzw. nieruchomości władnącej – może w określonym zakresie korzystać z cudzej nieruchomości, czyli nieruchomości obciążonej. W praktyce chodzi najczęściej o prawo przechodzenia i przejeżdżania np. samochodem osobowym, pojazdem dostawczym, sprzętem budowlanym albo pojazdami służb technicznych.

Co daje służebność przejazdu?

Prawidłowo ustanowiona służebność zwiększa użyteczność nieruchomości władnącej, a czasem w ogóle umożliwia korzystanie z działki. Jest związana z nieruchomością, a nie z konkretną osobą. To bardzo ważne: jeżeli właściciel sprzeda działkę, służebność co do zasady przechodzi na kolejnego właściciela.

Służebność powinna być opisana możliwie precyzyjnie. Warto wskazać przebieg drogi, jej szerokość, sposób korzystania, rodzaj dopuszczonych pojazdów, ewentualne ograniczenia, zasady utrzymania nawierzchni, odśnieżania, odwodnienia i napraw, a także to, czy korzystanie z przejazdu jest odpłatne.

Najważniejsze przepisy dotyczące służebności gruntowych znajdują się w Kodeksie cywilnym, zwłaszcza w art. 285 i następnych. W konkretnych sprawach, zwłaszcza spornych, warto skonsultować treść aktu notarialnego albo planowane roszczenie z prawnikiem lub notariuszem.

Kto utrzymuje drogę prywatną obciążoną służebnością

Co do zasady obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności spoczywa na właścicielu nieruchomości władnącej, czyli na tym, kto z przejazdu korzysta. Strony mogą jednak umówić się inaczej. W praktyce najlepiej zapisać to w akcie notarialnym, ponieważ właśnie kwestie remontów, utwardzenia drogi, kosztów odśnieżania albo szkód w nawierzchni najczęściej prowadzą do sąsiedzkich sporów.

Jeżeli z tej samej drogi korzysta kilku właścicieli okolicznych działek, warto od razu ustalić, czy koszty utrzymania będą dzielone po równo, proporcjonalnie do udziałów, intensywności korzystania albo w inny uzgodniony sposób.

Jak ustanowić służebność przejazdu?

Najprostszym rozwiązaniem jest umowa między właścicielem drogi lub gruntu a właścicielem działki, która potrzebuje dojazdu. Oświadczenie właściciela nieruchomości obciążonej powinno mieć formę aktu notarialnego. Następnie służebność warto ujawnić w księgach wieczystych: zarówno nieruchomości władnącej, jak i obciążonej.

Wpis w księdze wieczystej porządkuje stan prawny i zabezpiecza interesy kolejnych właścicieli. Osoba kupująca działkę może wtedy sprawdzić, czy dojazd jest prawnie zapewniony, a właściciel gruntu obciążonego wie, jaki zakres korzystania z jego nieruchomości został dopuszczony.

Brak zgody właściciela - jak sobie poradzić?

Brak zgody sąsiada nie zawsze zamyka sprawę. Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej, a jest zaklasyfikowana jako budowlana właściciel może wystąpić do sądu o ustanowienie drogi koniecznej. Sąd wyznacza jej przebieg z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości pozbawionej dojazdu, ale także z możliwie najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić.

Droga konieczna jest ustanawiana za wynagrodzeniem dla właściciela nieruchomości obciążonej. Nie jest więc sposobem na darmowy dojazd, lecz instrumentem pozwalającym rozwiązać sytuację, w której działka bez odpowiedniego dostępu do drogi publicznej nie może być normalnie użytkowana.

Co można rozważyć w umowie służebności?

Dobra umowa służebności powinna być konkretna. Zbyt ogólne sformułowanie, że ktoś ma „prawo przejazdu”, może po latach okazać się źródłem konfliktu. Warto więc opisać - dokładny przebieg pasa drogowego, jego szerokość, sposób korzystania z drogi, prawo przechodu, przejazdu i ewentualnego prowadzenia mediów, zasady parkowania lub zakaz parkowania, dopuszczalny tonaż pojazdów, odpowiedzialność za naprawy oraz sposób rozliczania kosztów.

Jeżeli działka ma być zabudowana, trzeba pamiętać również o etapie budowy. Inaczej wygląda przejazd samochodu osobowego, a inaczej dojazd betoniarki, ciężarówki z materiałami albo koparki. Dobrze jest więc przewidzieć, czy przejazd obejmuje także pojazdy budowlane i techniczne.

Czy służebność przejazdu można wypowiedzieć

Służebność gruntowa ma charakter trwały i nie działa jak zwykła umowa najmu czy użyczenia, którą można jednostronnie wypowiedzieć. W polskim prawie nie ma prostego „wypowiedzenia” służebności przejazdu przez właściciela drogi tylko dlatego, że zmienił plany wobec swojej nieruchomości.

Zniesienie służebności jest możliwe przede wszystkim za zgodą uprawnionego, w formie aktu notarialnego. Gdy zgody nie ma, pozostaje droga sądowa. Przepisy przewidują m.in. wygaśnięcie służebności wskutek niewykonywania jej przez 10 lat, a także możliwość żądania jej zniesienia, gdy stała się szczególnie uciążliwa i nie jest już konieczna do prawidłowego korzystania z nieruchomości władnącej albo gdy utraciła dla niej wszelkie znaczenie.

Na co uważać przed zakupem działki

Przed zakupem działki trzeba sprawdzić nie tylko to, czy fizycznie da się do niej dojechać, ale przede wszystkim to, czy dojazd jest prawnie uregulowany. Warto przejrzeć księgę wieczystą działki kupowanej oraz księgę wieczystą drogi lub działek, przez które ma prowadzić przejazd. Trzeba też zweryfikować mapę ewidencyjną, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy.

Jeżeli sprzedający zapewnia, że „wszyscy tędy jeżdżą od lat”, nie musi to jeszcze oznaczać bezpiecznego tytułu prawnego. Dla inwestora budującego dom najważniejsze jest to, czy prawo przejazdu wynika z dokumentów i czy będzie wystarczające nie tylko dla codziennego dojazdu, ale także dla obsługi budowy, dostaw, służb ratunkowych i późniejszej eksploatacji domu.

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