Robisz to przed własnym domem? Zapłacisz ogromne kary. Polacy o tym nie wiedzą

Murator Remontuje #2: Układanie płytek na ścianie w łazience Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Pas drogowy nie jest przedłużeniem posesji

Posesja kończy się na granicy działki – to niby oczywistość, ale w praktyce nie każdy to respektuje. Część właścicieli domów położonych przy drodze publicznej traktuje przestrzeń między ogrodzeniem posesji a jezdnią tak, jakby należała do nich. Niektórzy samowolnie umieszczają na chodniku, poboczu czy trawniku przed posesją obiekty takie jak:

głazy usunięte z działki,

donice z roślinami,

dekoracje świąteczne,

reklamy,

plakaty wyborcze,

nasadzenia roślin.

Tymczasem art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych jasno mówi, że zabrania się „lokalizacji lub umieszczania urządzeń obcych, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego”. Praktyki takie jak opisane powyżej są nie tylko nielegalne, ale też mogą być niebezpieczne, zwłaszcza zimą.

Przykryte śniegiem lub lodem, mogą być niewidoczne, stając się przyczyną wypadków, uszkodzeń pojazdów czy kontuzji pieszych. Takie elementy mogą również przeszkadzać w odśnieżaniu dróg, co pogarsza bezpieczeństwo całej społeczności

– podkreślają w komunikacie do mieszkańców urzędnicy z gminy Dobroń.

Brak zezwolenia na zajęcie pasa drogowego? Zapłacisz karę

Chcąc umieścić coś w pasie drogowym, w większości przypadków trzeba najpierw uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego. Udziela go zarządca danej drogi (np. gmina w przypadku dróg gminnych). Za dozwolone zajęcie pasa drogowego obowiązuje opłata. Ustala ją każdorazowo zarządca drogi, biorąc pod uwagę przepisy ustawy, zajętą powierzchnię pasa, czas, na jaki został zajęty oraz cel zajęcia. Zasady uzyskiwania zezwolenia podane są na rządowym portalu biznes.gov.pl. Warto pamiętać, że nie można uzyskać zezwolenia na okres już miniony – chcąc zająć pas drogowy, trzeba to zrobić z odpowiednim wyprzedzeniem.

Za zajmowanie pasa drogowego bez zezwolenia grozi kara grzywny w wysokości 10-krotności opłaty za zajęcie pasa drogowego. A zatem przykładowo jeśli ustawienie w pasie drogowym reklamy kosztowałoby 100 zł dziennie, to za zrobienie tego nielegalnie może zostać wymierzona grzywna w kwocie 1000 zł za każdy dzień.

Warto podkreślić, że urzędnicy naliczą grzywnę za każdy dzień bezprawnego zajmowania pasa drogowego. W efekcie kara pieniężna będzie tym wyższa, im dłużej pas zajmowano i może sięgnąć ogromnych kwot. Jednocześnie trzeba pamiętać, że administracyjne kary pieniężne przedawniają się po 5 latach od momentu naruszenia prawa.

Czym jest pas drogowy? Pas drogowy – grunt wydzielony liniami granicznymi. Zlokalizowane w nim są: droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą. Pas drogowy obejmuje również przestrzeń nad i pod powierzchnią gruntu. W skład pasa drogowego wchodzi również chodnik. Odległość granicy pasa drogowego od zewnętrznej krawędzi wykopu, nasypu, rowu lub od innych urządzeń (np. drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń oraz instalacji) powinna wynosić: co najmniej 0,75 m, a dla autostrad i dróg ekspresowych – co najmniej 2 m. (biznes.gov.pl)

Plakaty wyborcze na specjalnych zasadach

Na umieszczenie w pasie drogowym plakatów wyborczych również trzeba mieć zezwolenie zarządcy drogi, uzyskiwane na standardowych zasadach. Część właścicieli domów zdaje się o tym nie pamiętać i w okresie przedwyborczym umieszcza materiały popierające kandydatów np. na chodniku przed posesją. Za taką formę zajmowania pasa drogowego grozi wspomniana już kara grzywny. Jednocześnie prawo zakazuje umieszczania tego typu plakatów m.in. na znakach drogowych oraz w obrębie oddziaływania skrzyżowania.

Co więcej, nielegalne plakaty wyborcze mogą zostać usunięte przed odpowiednie służby. Jak podaje: art. 110 § 5 Kodeksu wyborczego

Policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Ogrodzenie posesji w pasie drogowym? Zapłacisz, i to sporo

Trzeba pamiętać, że również ogrodzenie otaczające posesję nie może bez zezwolenia stać w pasie drogowym. Warto zwrócić na to szczególną uwagę przy budowie czy remoncie ogrodzenia i upewnić się, że granice działki zostały prawidłowo wytyczone. Jeśli bowiem urzędnicy po kilku miesiącach czy latach wykryją, że ogrodzenie zajmuje pas drogowy, naliczą ogromną karę finansową (za każdy dzień łamania prawa).

Co więcej, nie jest to zagrożenie czysto teoretyczne – przypadki nakładania takich kar znane są z całej Polski. Na ogół źle postawione ogrodzenie zostaje wykryte podczas robót drogowych, np. poszerzania jezdni, budowy chodnika czy odwodnienia. W takiej sytuacji nadzór budowlany może nawet nakazać rozbiórkę ogrodzenia w pasie drogowym (na koszt właściciela). Jeśli zostanie wykryte, że ogrodzenie narusza przepisy, właściciel działki może spróbować negocjacji z urzędnikami i poszukać sposobu na polubowne załatwienie sprawy. Nie ma jednak gwarancji, że to się uda.

Przejdź do galerii: Gotowe domki na działkę ROD lub działkę budowlaną – inspiracje

100