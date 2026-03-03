Czy można wyciąć brzozę bez zezwolenia na własnej działce? Jaka kara za wycięcie brzozy bez pozwolenia?

Wycięcie drzewa na własnej działce jest dozwolone, ale po spełnieniu szeregów warunków. Przepisy są tak skonstruowane, aby ograniczyć wycinanie drzew. Dotyczy to również tych, które sami przed laty posadziliśmy na własnej posesji. Nie ma różnicy czy drzewo jest zdrowe, chore czy obumarło i straszy suchymi konarami. Tylko drzewa, które przewróciły w wyniku czynników naturalnych można usunąć bez potrzeby wysyłania zawiadomienia do urzędu - trzeba jednak do ich usunięcia wezwać odpowiednie służby, najczęściej straż pożarną.

Do jakiej grubości można wyciąć brzozę bez zezwolenia?

Furtką do wycinki bez pozwolenia niektórych gatunków drzew na własnej działce jest obwód pnia na wysokości 5 cm od powierzchni ziemi.

Brzoza, którą można wyciąć bez konsekwencji prawnych nie może mieć obwodu większego niż 50 cm.

Brzoza – pozwolenie na wycinkę

Jeśli brzoza ma na wysokości 5 cm od ziemi większy obwód niż 70 cm, trzeba wystąpić do urzędu o pozwolenie wycięcia. Razem z wnioskiem można dostarczyć dokumentację fotograficzną. W przypadku drzewa, które, np. w wyniku wiatru przechyliło się warto poprosić o szybką decyzję. Wniosek o pozwolenie na wycięcie można złożyć osobiście w urzędzie gminy lub miasta, a także drogą elektroniczną na udostępnionym formularzu.

Ustawowo urząd ma 21 dni od złożenia wniosku na dokonanie wizytacji i sporządzenie protokółu. W ciągu 14 dni od oględzin może zostać wydany sprzeciw, ale jeśli to nie nastąpi to po tym terminie urzędowo można dokonać wycinki.

Nie należy przystępować do wycinki już następnego dnia po przeminięciu okresu urzędowego oczekiwania - warto poczekać kilka dni, bo często korespondencja w urzędach jest wysyłana ostatniego dnia kończącego się okresu a przesyłka może być doręczona później, bo decyduje stempel z data wysłania dokumentu.

W pewnych przypadkach wniosek wymaga uzgodnień z innymi instytucjami, np. jeśli nasza działka znajduje się na obszarze objętym ochroną lub podlega innego typu ograniczeniom. Wówczas czas na wydanie decyzji może być przedłużony do 30 lub 60 dni.

Czy można przyciąć brzozę bez zezwolenia?

Przycinanie konarów i gałęzi drzew to zabieg estetyczny, który także ma pozytywny wpływ na ich kondycję. Wycinanie chorych czy uschniętych elementów jest wskazane ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie drzew. Można przycinać gałęzie drzew bez zezwolenia, jeśli nie ingerują one w przewody energetyczne, linie telekomunikacyjne ani inne instalacje publiczne oraz gdy przycinanie nie zagraża życiu, zdrowiu i mieniu sąsiadów, a także gdy drzewo nie znajduje się na terenach chronionych lub w strefach ochrony przyrody. Dotyczy to także przycinania na wysokość. Ingerencja nie może jednak przekraczać 30% wielkości korony.

Kiedy można ściąć brzozę?

Usuwanie drzewa nawet suchego można wykonać tylko pomiędzy 16 października, a 28 (29) lutego, co związane jest z okresem lęgowym ptaków i zapewnieniem im bezpieczeństwa. Można wystąpić o pozwolenie na wycięcie w okresie lęgowym do regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Wycięcie brzozy nawet z pozwoleniem w okresie ochronnym bez stosownego zezwolenia od ochrony środowiska zagrożone jest karą pieniężną o podobnej wysokości jak przy nielegalnym wycięciu.

Jaka kara za wycięcie brzozy bez pozwolenia?

Kara za wycięcie drzewa bez zezwolenia jest podwojona wartość opłaty za jego usunięcie w przypadku posiadania zezwolenia. Brzoza należy do drugiej grupy stawek opłat i za każdy centymetr obwodu opłata wynosi 25 zł do obwodu 100 cm, a powyżej 30 zł. Obwód drzew przeznaczonego do wycinki liczy się na wysokości 130 cm. W przypadku wycięcia brzozy o obwodzie 80 cm bez pozwolenia kara wynosi 2 x 80 x 25, czyli 4000 zł.

