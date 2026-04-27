Murator Ogroduje #2: Rozmnażanie hortensji

Uciążliwy sąsiad na działkach ROD? Zacznij od rozmowy

Podstawą rozwiązywania konfliktów jest komunikacja. W przypadku problematycznych zachowań sąsiada na działkach ROD wiele osób od razu myśli o angażowaniu w sprawę zarządu ROD czy wręcz policji, tymczasem warto zacząć od zwykłej rozmowy. Sąsiad może przecież nie mieć pojęcia, że jego zachowanie nam przeszkadza. Kilka minut uprzejmej wymiany zdań nieraz wystarczy, żeby zażegnać konflikt.

Jeśli rozmowa nie pomaga, dostępne są inne rozwiązania. W pierwszej kolejności warto zajrzeć do regulaminu ROD. Dokładnie określa on, co jest na terenie rodzinnych ogrodów działkowych dozwolone, a co nie. Może być tak, że drażniące nas zachowanie sąsiada nie jest zakazane w regulaminie – wtedy zgłaszanie sprawy zarządowi ROD raczej nic nie da.

Komisja mediacyjna ROD pomoże się dogadać

Paragraf 26 regulaminu ROD podaje, że zwaśnione strony mogą spróbować się pogodzić za pośrednictwem komisji mediacyjnej powoływanej przez zarząd ROD. Na mediację muszą wyrazić zgodę obie strony sporu. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia zarząd powoła komisję i umówi się z działkowcami na spotkanie. Obie strony będą miały okazję przedstawić swoje punkty widzenia, a przedstawiciele komisji pomogą łagodzić emocje i wypracować jakiś kompromis.

Gdy stronom uda się już dojść do porozumienia, zawierana jest pisemna ugoda. Jej zapisy mogą być w zasadzie dowolne, o ile nie naruszają zapisów regulaminu ROD. W ugodzie każda ze stron zobowiązuje się do czegoś, np. do zaprzestania uciążliwych dla sąsiada działań. Pod dokumentem podpisują się skonfliktowani działkowcy oraz członkowie komisji mediacyjnej ROD.

Od tego momentu strony konfliktu muszą przestrzegać zawartej ugody. Jeśli któraś ze stron tego nie zrobi, druga może zgłosić to zarządowi ROD. Wówczas zarząd może już podjąć poważniejsze kroki, np. rozwiązać z problematycznym działkowcem umowę dzierżawy.

Sąsiad narusza regulamin ROD? Możesz to zgłosić zarządowi ogrodów działkowych

Czasami jest niestety oczywiste, że problematyczny sąsiad nie jest zainteresowany dojściem do porozumienia. Nie reaguje na próby rozmowy, odmawia udziału w mediacji i ogółem wydaje się nie mieć sobie nic do zarzucenia. Nie znaczy to jednak, że taka osoba jest bezkarna. Działkowiec nie jest właścicielem, a dzierżawcą terenu i obowiązuje go regulamin ROD. Jeżeli narusza ten regulamin, zarząd ROD może wypowiedzieć mu umowę dzierżawy. To skuteczny sposób na usunięcie uciążliwego sąsiada z terenu ROD.

Lista zachowań zakazanych przez regulamin ROD jest długa i obejmuje m.in.:

palenie ognisk,

składowanie na działce śmieci,

strzelanie z broni palnej, w tym z wiatrówek,

trzymanie psów bez smyczy,

strzelanie fajerwerkami,

niszczenie roślin i altan,

nadmierne hałasowanie,

trzymanie pewnych gatunków zwierząt (np. pszczół) bez zgody zarządu ROD,

budowanie na działce toalet przenośnych, szop itp.

Jeśli problematyczna sytuacja nastąpiła po raz pierwszy, zarząd ROD ograniczy się raczej do upomnienia działkowca. Powtarzające się zachowania zabronione mogą jednak stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy.

Sąsiad na działce ROD łamie prawo? Wezwij policję

Niekiedy uciążliwe zachowania różnych osób na działkach ROD dalece wykraczają poza zwykłe niesnaski sąsiedzkie. Zdarzają się działkowcy, którzy nie respektują nie tylko zasad życia społecznego, ale i przepisów prawa. Jeśli dochodzi do aktów agresji, destrukcji mienia czy innych wykroczeń lub przestępstw, najlepiej od razu wzywać policję.

Warto pamiętać, że policja potraktuje sytuację z większą powagą, jeśli uda nam się sfotografować lub nagrać przypadki łamania prawa. Jednocześnie warto mieć na uwadze, że w przypadku np. głośnego imprezowania policja najprawdopodobniej jedynie upomni działkowca.

