Błędy w księdze wieczystej – jakie skutki?

Błędy w księdze wieczystej często przez całe lata nie sprawiają problemów i pozostają niezauważone. Kłopot pojawia się dopiero w momencie, gdy treść księgi nagle staje się istotna, np. w momencie dziedziczenia czy sprzedaży nieruchomości.

Konsekwencje błędu w księdze wieczystej zależą od tego, o jaki błąd chodzi i gdzie on wystąpił:

oczywista literówka w nazwisku, nazwie ulicy itp. na ogół nie powoduje żadnych skutków,

błąd w danych istotnych (np. metraż nieruchomości, numer budynku) może spowodować, że notariusz np. odmówi sporządzenia aktu notarialnego do czasu wyjaśnienia sprawy, co może zablokować sprzedaż domu czy mieszkania,

istotny błąd merytoryczny (np. wpis o hipotece ciążącej na mieszkaniu mimo spłacenia kredytu) może skomplikować ewentualne czynności prawne czy toczące się sprawy sądowe.

Dla własnego spokoju ducha każdy dostrzeżony błąd w księdze wieczystej warto skorygować. Poniżej omawiamy, jak to zrobić. Przypomnijmy, że mając numer księgi wieczystej, można obejrzeć ją bez wychodzenia z domu za pomocą serwisu Elektroniczne Księgi Wieczyste.

Literówka? Złóż wniosek o sprostowanie wpisu w księdze wieczystej

Najmniej groźne są literówki, czyli proste błędy w nazwisku czy nazwie ulicy (typu „Jan Kowlaski” zamiast „Kowalski”). Urzędnicy korygują takie omyłki pisarskie sami, jeśli je dostrzegą. Wniosek o sprostowanie nazwiska czy adresu w księdze wieczystej może też złożyć osoba zainteresowana, np. właściciel nieruchomości.

Nie ma oficjalnego wzoru wniosku o sprostowanie wpisu w księdze wieczystej. Wystarczy napisać pismo, w którym zawrzemy swoje dane, numer księgi wieczystej i opis błędu. Taka procedura nic nie kosztuje, a sąd wieczystoksięgowy skoryguje omyłkę niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Trzeba jednak pamiętać, że w ten sposób można poprawiać tylko drobne błędy niewywołujące skutków prawnych.

Niezgodność danych? Złóż wniosek o sprostowanie oznaczenia nieruchomości

Poważniejszym problemem będzie np. niewłaściwy adres nieruchomości czy jej metraż. Taki błąd może już mieć skutki prawne, bo treść księgi wieczystej jest niezgodna ze stanem faktycznym.

Żeby skorygować taki błąd, trzeba złożyć wniosek o sprostowanie oznaczenia nieruchomości na podstawie katastru nieruchomości (czyli ewidencji gruntów i budynków). Podstawą prawną tej procedury jest art. 27 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Wniosek może złożyć właściciel/współwłaściciel nieruchomości (nie trzeba mieć zgody wszystkich współwłaścicieli) lub jej użytkownik wieczysty.

Nie ma jednego wzoru wniosku o sprostowanie oznaczenia nieruchomości. W piśmie należy zawrzeć swoje dane, numer księgi wieczystej i opis błędu, a do wniosku dołącza się wypis z ewidencji gruntów i budynków, a w razie potrzeby także wyrys lub inne dokumenty potwierdzające, że mamy rację. Dokumenty składa się do odpowiedniego sądu rejonowego. Koszt złożenia wniosku to 100 zł. Trzeba pamiętać, że za pomocą tej procedury nie można doprowadzić do zmiany stanu prawnego nieruchomości. Nie można więc jej użyć, żeby np. zmienić właściciela domu zapisanego w księdze wieczystej.

Księga wieczysta niezgodna ze stanem prawnym? Złóż wniosek KW-WPIS

Najpoważniejsze są błędy merytoryczne w księdze wieczystej, czyli np. wciąż widniejący wpis o już nieistniejącym obciążeniu (hipoteka), błędne określenie prawa do nieruchomości (np. niewłaściwy właściciel) czy brak wpisu o prawie do nieruchomości.

Żeby skorygować błąd, najpierw trzeba mieć w ręku jakiś dokument, który potwierdza nasze słowa. Może to być np. akt notarialny potwierdzający, że to my jesteśmy właścicielem mieszkania albo zaświadczenie z banku o spłaceniu w całości kredytu hipotecznego. Mając taki dowód na błąd merytoryczny w księdze, należy złożyć wniosek KW-WPIS, żądając w nim dokonania odpowiedniego wpisu korygującego. Koszt wyniesie od 100 do 200 zł w zależności od typu wpisu.

Warto pamiętać, że prawo do złożenia takiego wniosku mają: właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, osoba, na rzecz której dokonuje się wpisu oraz wierzyciel (jeśli to jemu przysługuje prawo, które wpisuje się do księgi).

Poważniejszy problem? Wytocz powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej

Największy kłopot ma osoba, która zauważyła poważny merytoryczny błąd w księdze wieczystej, ale nie dysponuje żadnym dokumentem, który mógłby to potwierdzić. Przykładowo współwłaściciel nieruchomości nie ma dostępu do aktu własności, w dokumencie są błędy albo taki dokument nie istnieje.

W takiej sytuacji pozostaje wytoczenie powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. To już poważniejsza sprawa, wymagająca zwykle zaangażowania prawnika. Prawo do wytoczenia powództwa mają osoby uprawnione do składania wniosków o dokonanie wpisów w księdze wieczystej.

