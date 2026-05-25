Kupiłeś domek mobilny? Należy ci się ulga mieszkaniowa. Ważny wyrok NSA

Ulga mieszkaniowa także za domek mobilny

Zaskakujący wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego opisała m.in. „Rzeczpospolita”. Podatniczka chciała skorzystać z ulgi mieszkaniowej, czyli zwolnienia z podatku PIT (19%) przy sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia. Przypomnijmy, że można to zrobić, jeśli zysk ze sprzedaży przeznaczy się na własne cele mieszkaniowe, np. zakup mieszkania czy budowę domu.

Podatniczka stwierdziła, że przysługuje jej ulga, gdyż za środki ze sprzedaży planuje postawić domek mobilny (niezwiązany trwale z gruntem). Fiskus nie zgodził się z podatniczką, twierdząc, że domek mobilny nie jest budynkiem. Po długotrwałym sporze sądowym sprawa trafiła wreszcie do NSA. I tu zapadła kluczowa dla podatników decyzja: wg NSA można mówić o własnych celach mieszkaniowych także w przypadku takiego niezwiązanego z gruntem obiektu. Sprawa wróciła do sądu niższej instancji, który w końcu przyznał podatniczce rację i pozwolił jej skorzystać z ulgi mieszkaniowej.

Oznacza to, że również inne osoby w podobnej sytuacji mogą korzystać z ulgi, a w razie wątpliwości fiskusa mają po swojej stronie wyrok NSA. Co jednak istotne, nie każdy zakup domku mobilnego automatycznie uprawnia do ulgi. Jak wynika z postanowień sądu, dla skorzystania z ulgi mieszkaniowej kluczowe jest, żeby nabyty obiekt musi realnie zaspokajać potrzeby mieszkaniowe, i to przez cały rok. Warunku tego nie spełni więc np. mobilny domek wykorzystywany tylko latem do rekreacji czy wynajmowany komuś w celach zarobkowych.

Ulga mieszkaniowa – co jeszcze do niej uprawnia?

Warto przypomnieć, że do ulgi mieszkaniowej przy sprzedaży nieruchomości uprawnia wydanie uzyskanej kwoty na własne cele mieszkaniowe (w ciągu 3 lat od sprzedaży). Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów definicję „własnych celów mieszkaniowych” spełniają m.in. takie działania jak:

zakup nieruchomości (w tym działki pod budowę),

remont, przebudowa lub rozbudowa nieruchomości,

adaptacja budynku niemieszkalnego na cele mieszkaniowe,

prace wykończeniowe w nieruchomości,

zakup materiałów budowlanych,

budowa domu,

spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego na własne potrzeby mieszkaniowe,

zakup kuchenki gazowej lub gazowo-elektrycznej, płyty indukcyjnej, piekarnika, szafki stanowiącej element mocowania umywalki, oświetlenia, w tym taśm LED i oczek halogenowych, okapu, pochłaniacza, mebli, które są trwale połączone konstrukcyjnie z elementami budowlanymi, w tym tzw. „mebli pod wymiar”.

Co ważne, nie można skorzystać z ulgi mieszkaniowej, jeżeli inwestuje się w nieruchomość w celach komercyjnych. A zatem np. zakup mieszkania pod wynajem nie uprawnia do ulgi. Warto też dodać, że przepisy uznają za zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych tylko zrobienie tego na terytorium Unii Europejskiej – nie będzie się więc liczył np. zakup działki w Stanach Zjednoczonych.

