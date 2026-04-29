Dom na kółkach: co to takiego?

Przez lata jedynym znanym w naszym kraju typem domu na kółkach była przyczepa kempingowa. Później pojawił się kolejny – kamper, czyli samochód kempingowy. Współczesny dom na kółkach, czyli dom mobilny (nazywany też niekiedy tiny house) to jednak jeszcze co innego. Mowa o niedużym, gotowym domu niezwiązanym stale z gruntem, który można przemieszczać wedle uznania. Jest to więc coś w rodzaju skrzyżowania przyczepy kempingowej z domkiem letniskowym. Taki mobilny dom oferuje znacznie wyższy poziom komfortu niż poprzednie wymienione rozwiązania, a także jest zwykle większy.

Są to w pełni funkcjonalne domy wyposażone w kuchnię, łazienkę, salon oraz sypialnię, często z dodatkowymi udogodnieniami takimi jak antresola czy taras. Współczesny rynek oferuje szeroką gamę typów domów mobilnych dostosowanych do różnych potrzeb. Wśród nich wyróżniamy modele letniskowe oraz wersje całoroczne z porządną termoizolacją. Dostępne są tiny house w stylu minimalistycznym dla singli lub par, większe rodzinne modele dla 4-6 osób, wersje ekonomiczne w podstawowym wykończeniu oraz luksusowe z wysokiej jakości materiałami i smart instalacjami. Niektóre posiadają homologację drogową umożliwiającą holowanie, inne są wyposażone w systemy off-grid z panelami słonecznymi i zbiornikami na wodę. Wszystko zależy od potrzeb i gustu klienta.

Małe domy. Ceny i rzuty

Domy mobilne a przepisy

Domy mobilne nie są wprost ujęte w polskim prawie, natomiast praktyka sądów pokazuje, że domy na kółkach uznaje się zwykle za tymczasowe obiekty budowlane. Z obiektu takiego wolno zgodnie z prawem korzystać przez maksymalnie 180 dni. Po upływie tego terminu musi zostać usunięty, np. przeniesiony na inną działkę (nie wystarczy przestawić go o kilka metrów, jak słynny wóz Drzymały).

Domki do 35 m² można „wybudować” na zgłoszenie (o ile na posiadanej działce dozwolona jest w planie miejscowym zabudowa jednorodzinna albo rekreacyjna – przy braku MPZP trzeba uzyskać odpowiednią decyzję WZ). Po dokonaniu przez inwestora zgłoszenia urząd ma 21 dni na ewentualne wyrażenie sprzeciwu. Jeśli tego nie zrobi, można stawiać domek mobilny i korzystać z niego. Domki o powierzchni powyżej 35 m² najczęściej są przez urzędy traktowane jako wymagające pozwolenia na budowę.

Warto mieć świadomość, że w przypadku domków mobilnych jesteśmy zależni od tego, jak urzędnik zinterpretuje przepisy. Polskie prawo nie do końca wie, co z takimi domkami począć, dlatego możliwych jest wiele scenariuszy. Jeden urzędnik uzna, że domek na kołach to coś w rodzaju przyczepy i żadne formalności nie są wymagane. Inny powie, że to obiekt tymczasowy i należy dokonać zgłoszenia. Jeszcze inny stwierdzi, że nawet mimo posiadania kół dom kwalifikuje się jako zwykły domek letniskowy, bo np. ma podłączone media, a zatem trzeba uzyskać pozwolenie na budowę.

Małe domy. Targi w Warszawie

Aktualne ceny domów mobilnych w Polsce 2026

Dostępne na polskim rynku domki na kółkach mocno różnią się między sobą cenowo w zależności od metrażu, standardu wykończenia oraz oferowanych wygód. Oto kilka przykładów:

Domek mobilny single 15 m² dla 2 osób z panoramicznym oknem i prostym układem: od 273 000 zł.

Domek mobilny 16 m² z najdłuższą bryłą i ruchomym stołem, idealny do wynajmu: od 283 000 zł.

Domek mobilny 18,5 m² z wysoką antresolą dla 2-4 osób, flagowy model tiny house: od 275 000 zł.

Domek mobilny 18,5 m² z dodatkowym oddzielnym pokojem pod antresolą: od 278 000 zł.

Domek mobilny ekonomiczny 17 m² z loftem dostosowany do indywidualnych potrzeb: od 270 000 zł.

Domek mobilny 21 m² w podstawowym pakiecie koncept do użytku rekreacyjnego: 69 300 zł.

Domek mobilny 21 m² w pakiecie komfort z wykończoną łazienką: 94 500 zł.

Domek mobilny 21 m² w pakiecie korzystnym z aneksem kuchennym: 109 200 zł.

Domek mobilny 35 m² w pakiecie koncept optymalny do zamieszkania: 126 000 zł.

Domek mobilny 35 m² w pakiecie komfort z pełnym wyposażeniem: 157 500 zł.

Domek mobilny 50 m² w podstawowym pakiecie koncept energooszczędny: 205 000 zł.

Domek mobilny 50 m² w pakiecie korzystnym o wysokim standardzie: 265 000 zł.

Jak widać, najtańsze modele dostępne są za kwoty poniżej 100 tys. zł. Górna granica cenowa tak naprawdę nie istnieje – większość domków na polskim rynku nie przekracza ceny ok. 300 tys. zł, jednak posiadacz grubego portfela marzący o najwyższym poziomie luksusu bez trudu może wydać na wymarzony domek znacznie wyższe kwoty.

Małe domki, domy mobilne, tiny house, domy na kółkach 2024. Targi w Warszawie

Pamiętaj – domu na kółkach nie zaparkujesz, gdzie chcesz

Jak wspomniano wcześniej, domy mobilne nie są uznawane za pojazdy, mimo że wyposażone są w koła i da się je przemieszczać. Oznacza to, że niedozwolone jest np. zaparkowanie swojego domku na publicznym parkingu czy na leśnej polanie. W świetle prawa jest to bowiem postawienie tymczasowego obiektu budowlanego na cudzej działce.

Co więcej, takiego domku nie wolno przewozić ulicami na własnych kołach. Nie jest bowiem w świetle prawa ani pojazdem, ani przyczepą, a koła służą tylko do przestawiania domku w obrębie prywatnej działki. Domki przewozi się na większą odległość za pomocą ciężarówek, na lawecie, jak każdy inny obiekt wielkogabarytowy. Na transport domku po drogach publicznych trzeba zawsze uzyskać pozwolenie GDDKiA. Konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku z planowaną trasą transportu i wskazanie jego terminu. Warto pamiętać, że uzyskane pozwolenie jest ważne tylko przez 14 dni. Kluczowe jest upewnienie się, że wzdłuż zaplanowanej trasy nie ma ograniczeń wysokości – laweta z domkiem spokojnie może mieć nawet 5–6 m wysokości, a zatem nie wszędzie się zmieści. W praktyce producenci domków najczęściej oferują transport jako dodatkową usługę, z której warto skorzystać.

Transport domku mobilnego bez odpowiedniego pozwolenia czy postawienie go gdzieś niezgodnie z przepisami naraża właściciela na konsekwencje prawne. W tym pierwszym przypadku odpowiemy za transport nienormatywny bez zezwolenia i/lub za stwarzanie zagrożenia na drodze. W tym drugim przypadku domek może zostać uznany za samowolę budowlaną.

Przejdź do galerii: Jak urządzić mały domek mobilny?

