Ceny altan ogrodowych 2026 – ile kosztuje altanka w ogrodzie?

Zastosowanie altany w ogrodzie

Altana ogrodowa pełni wiele ról w przestrzeni przydomowej, stając się centralnym punktem relaksu i spotkań rodzinnych. Służy jako schronienie przed słońcem, deszczem czy wiatrem, umożliwiając komfortowe spędzanie czasu na świeżym powietrzu przez cały sezon. Można w niej organizować grille, przyjęcia czy po prostu odpoczywać z książką. Dodatkowo, altana wzbogaca estetykę ogrodu, integrując się z roślinnością i elementami małej architektury, takimi jak ścieżki czy oczka wodne. Dzięki różnorodnym konstrukcjom – od prostych drewnianych po nowoczesne metalowe – pasuje do każdego stylu, od rustykalnego po minimalistyczny, zwiększając wartość nieruchomości.

Przepisy prawne dotyczące budowy altany w Polsce

W polskim prawie budowlanym altany ogrodowe traktowane są jako obiekty małej architektury. Zgodnie z ustawą, budowa altany o powierzchni do 35 m² i wysokości do 5 m (przy dachu stromym) nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia, jeśli jest posadowiona na działce rekreacyjnej lub ogrodzie przydomowym. Wyjątkiem są altany na rodzinnych ogrodach działkowych (ROD), gdzie obowiązują dodatkowe ograniczenia związkowe. Dla większych konstrukcji konieczne jest uzyskanie warunków zabudowy i pozwolenia. Altana musi być oddalona co najmniej 1,5 m od granicy działki, a taras czy weranda nie wliczają się do powierzchni zabudowy.

Aktualne ceny altan ogrodowych w 2026 roku

Ceny gotowych altan na sprzedaż:

Mała altana drewniana 3x3 m (ok. 9 m²) – 2000-5000 zł

Średnia altana drewniana 4x4 m (ok. 16 m²) z podłogą – 8000-12000 zł

Duża altana drewniana 5x5 m (ok. 25 m²) z balustradami – 15000-20000 zł

Altana metalowa lub aluminiowa 3x4 m – 7000-10000 zł

Altana z dodatkowymi elementami (moskitiery, okna) – 12000-18000 zł

Koszt budowy altany samodzielnie:

Podstawowa altana drewniana 3x3 m bez fundamentu – 2000-4000 zł (materiały)

Altana 4x4 m z fundamentem i podłogą – 6000-8000 zł

Duża altana 5x5 m z dachem wielospadowym – 9000-12000 zł

Dodatkowe koszty impregnacji i narzędzi – 500-1000 zł

Koszt projektu gotowego – 350-500 zł

Ceny altan ogrodowych w ostatnich latach wykazywały tendencję wzrostową, głównie z powodu inflacji i rosnących kosztów materiałów drewnianych. Między 2023 a 2026 rokiem średnie ceny gotowych altan wzrosły o około 20-30%, z poziomu 2500-3000 zł za małe modele do obecnych 2000-5000 zł, co wynika z droższych surowców i transportu. Samodzielna budowa stała się bardziej opłacalna, choć koszty materiałów podniosły się o 15-25%.

Zlecenie budowy altany firmie zewnętrznej – możliwości i koszty

Budowę altany ogrodowej można zlecić specjalistycznej firmie budowlanej lub producentowi drewnianych konstrukcji, co zapewnia profesjonalny montaż i gwarancję jakości. Taka opcja jest wygodna dla osób bez doświadczenia w pracach stolarskich, a firmy oferują kompleksowe usługi, w tym projekt, dostawę materiałów i instalację. W 2026 roku koszt zlecenia budowy drewnianej altany o powierzchni 15-20 m² wynosi orientacyjnie 10000-15000 zł, w zależności od rozmiaru, materiałów i dodatkowych elementów jak fundamenty czy oświetlenie. Dla murowanych wersji ceny sięgają 18000-20000 zł, co czyni drewniane altany bardziej dostępnymi.

