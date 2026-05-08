Komin - jak daleko od granicy działki?

Przepisy obowiązującego prawa nie określają minimalnej odległości komina od sąsiedniej działki. Nie oznacza to jednak, że sąsiad może swobodnie zadymiać okolicę. Zastosowanie mogą mieć również przepisy Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. W przypadku podejrzenia, że ktoś zanieczyszcza środowisko lub powoduje zagrożenie dla zdrowia bądź życia ludzi, może on być skontrolowany przez właściwy organ ochrony środowiska. Zobaczmy, co orzekł sąd w sprawie zamontowania komina niezgodnie ze zgłoszeniem.

Komin poróżnił sąsiadów - sprawa w sądzie

W sierpniu 2017 r. inwestor zgłosił w starostwie powiatowym zamiar wykonania robót budowlanych związanych z montażem komina zewnętrznego na budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Po dwóch miesiącach powiatowy nadzór budowlany przeprowadził kontrolę i stwierdził, że na ścianie budynku zlokalizowanej od strony sąsiedniej działki zamontowany został komin hybrydowy o średnicy 18 cm i wysokości około 8 m (wyprowadzony ponad dach na wysokość 2 m). Odległość komina od ściany własnej wynosiła 15 cm, od ogrodzenia między posesjami - 2,5 m, a od ściany szczytowej budynku sąsiedniego - 5,45 m. Roboty zostały jednak wykonane niezgodnie ze zgłoszeniem. Wynikało z niego bowiem, że komin miał być zamontowany po drugiej stronie domu.

W tej sytuacji nadzór był uprawniony do wdrożenia postępowania naprawczego określonego w art. 50-51 Prawa budowlanego, którego celem jest doprowadzenie wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem. Stroną postępowania byli również właściciele sąsiedniej nieruchomości. W trakcie postępowania stwierdzono, że komin został wykonany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i nie narusza przepisów § 140, § 142 ust. 1 ani § 175 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Powiatowy nadzór budowlany odstąpił od nałożenia na inwestora obowiązków, uznając, że zmiana usytuowania komina względem dokonanego zgłoszenia jest co prawda naruszeniem, jednak nie ma ono charakteru rażącego. Sąsiedzi wnieśli po pewnym czasie wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji, lecz podtrzymał ją najpierw wojewódzki, a potem główny inspektor nadzoru budowlanego.

Sąsiedzi wnieśli następnie skargę do sądu, wskazując w niej, że komin znajduje się za blisko ich działki, a wydobywające się z niego spaliny i dym powodują istotne dolegliwości. Ich zdaniem organy nadzoru budowlanego działały z pominięciem usprawiedliwionego interesu właścicieli nieruchomości sąsiadującej.

Komin może zostać - uzasadnienie wyroku

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 23 lipca 2021 r. (sygn. VII SA/Wa 841/21) oddalił skargę sąsiadów. W uzasadnieniu stwierdził między innymi, że:

nie można mówić o naruszeniu § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia , gdyż przepis ten dotyczy sytuowania budynku na działce budowlanej, a nie komina, który jest tylko urządzeniem budowlanym;

, gdyż przepis ten dotyczy sytuowania budynku na działce budowlanej, a nie komina, który jest tylko urządzeniem budowlanym; § 175 ust. 3 nie ma w tej sprawie zastosowania, ponieważ dotyczy grzewczych urządzeń gazowych, a nie przewodów kominowych od pieca na paliwo stałe;

nie ma w tej sprawie zastosowania, ponieważ dotyczy grzewczych urządzeń gazowych, a nie przewodów kominowych od pieca na paliwo stałe; nie został naruszony przepis § 140 ust. 1 , zgodnie z którym przewody kominowe w budynku: wentylacyjne, spalinowe i dymowe, prowadzone w ścianach, w obudowach, trwale połączone z konstrukcją lub stanowiące konstrukcje samodzielne, powinny mieć przekrój, sposób prowadzenia i wysokość stwarzające potrzebny ciąg, zapewniający wymaganą przepustowość, oraz spełniać wymagania określone w Polskich Normach;

, zgodnie z którym przewody kominowe w budynku: wentylacyjne, spalinowe i dymowe, prowadzone w ścianach, w obudowach, trwale połączone z konstrukcją lub stanowiące konstrukcje samodzielne, powinny mieć przekrój, sposób prowadzenia i wysokość stwarzające potrzebny ciąg, zapewniający wymaganą przepustowość, oraz spełniać wymagania określone w Polskich Normach; komin nie narusza również § 142 ust. 1 , który nakazuje wyprowadzenie przewodów kominowych ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu;

, który nakazuje wyprowadzenie przewodów kominowych ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu; kwestia oddziaływania komina na zdrowie i samopoczucie skarżących i członków ich najbliższej rodziny, jest regulowana w prawie cywilnym (tzw. immisje pośrednie - art. 144 Kodeksu cywilnego) oraz prawie ochrony środowiska. Nie może więc być podstawą do stwierdzenia nieważności decyzji wydanej w postępowaniu naprawczym.

Sąsiedzi złożyli skargę kasacyjną. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 października 2023 r. (sygn. II OSK 1200/22) oddalił skargę kasacyjną dotyczącą decyzji wydanej przez nadzór budowlany. W uzasadnieniu stwierdził, że sąd pierwszej instancji trafnie wskazał, że niezgodność inwestycji ze zgłoszeniem stanowi podstawę do wszczęcia postępowania naprawczego, lecz nie stanowi podstawy do nałożenia obowiązków w oparciu o art. 51 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego, jeżeli wykonane roboty nie naruszają prawa, w szczególności przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisów techniczno-budowlanych.

