Kiedy można wyciąć świerk bez zezwolenia?

W ustawie o ochronie przyrody przewidziano możliwość usunięcia bez zezwolenia drzew i krzewów o określonych wymiarach. Wycięcie jest dozwolone do określonego obwodu pnia liczonego na wysokości 5 cm od ziemi. Dla świerka obwód dozwolony do wycinki bez pozwolenia wynosi 50 cm. Wycięcie drzewa o większym wymiarze bez uzyskania zgody z urzędu jest karane.

Wycięcie bez pozwolenia drzew o dopuszczalnych wymiarach można przeprowadzać poza okresem lęgowym ptaków, czyli od 16 października do końca lutego. Wycięcie bez pozwolenia nie oznacza jednak, że można to zrobić w określonym terminie samowolnie. Aby dokonać wycinki należy dokonać zgłoszenia tego zamiaru do urzędu gminy.

W ciągu 21 dni od otrzymania zgłoszenia urząd przysyła urzędnika, który sprawdza zgłoszone drzewo. Drzewa będzie można usunąć po upływie kolejnych 14 dni od oględzin, pod warunkiem, że urząd nie wniesie sprzeciwu (tzw. milcząca zgoda). Teoretycznie po 35 dniach, jeśli zgłoszenie było kompletne można wyciąć drzewo, ale warto jeszcze poczekać kilka dni, np. dla wykluczenia opóźnienia w doręczeniu przesyłki zwrotnej z urzędu. W przypadku, kiedy urząd poprosi o uzupełnienie zgłoszenia procedura wszczynana jest od nowa po dostarczeniu urzędowi kompletu dokumentów.

Jeśli możliwość usunięcia drzewa na podstawie zgłoszenia przesunie się lub uzyskamy je w okresie lęgowym to legalnie będzie można wyciąć go na tej podstawie dopiero w kolejnym okresie, kiedy ptaki nie gniazdują. Jeśli wycinka przypadnie w okresie lęgowym, czyli od 1 marca do 15 października to bezwzględnie wymagane jest wystąpienie o zezwolenie na usunięcie drzewa i krzewu. Jeśli w tym terminie dokonasz wycinki na podstawie zgłoszenia grozi wysoka grzywna.

Wycinka na zgłoszenie nie jest bezterminowa. Nie można wycinać na zgłoszenie jeśli od terminu, w którym było to możliwe upłynęło więcej niż 6 miesięcy.

Czy można wyciąć uszkodzony świerk bez pozwolenia

Wycięcie świerka bez pozwolenia dopuszczone jest w sytuacji, kiedy drzewo zostało złamane lub przewrócone. Uszkodzenie drzewa w wyniku warunków atmosferycznych może dotyczyć tylko jego części. W takim wypadku jeśli wymiary drzewa nie pozwalają na wycinkę, trzeba zwrócić się do urzędu o pozwolenie. W przypadku zagrożenia spowodowanego przez częściowe uszkodzenie trzeba zwrócić się do urzędu o szybką reakcję przedstawiając dokumentację fotograficzną. Można też zwrócić się bezpośrednio do służb ratowniczych o usunięcie. W takich sytuacjach za usunięcie drzewa dowolnych rozmiarów nie pobierane są także żadne opłaty.

Jaka kara za wycięcie świerka?

Wycięcie świerka o obwodzie większym niż dopuszczają przepisy o wycince bez zezwolenia zagrożone jest karą. Wysokość uzależniona jest od obwodu pnia drzewa na wysokości 130 cm i wynosi podwójną oficjalną stawkę opłat za wycięcie. W przypadku świerka stawka wynosi:

25 zł za każdy cm obwodu dla drzew o obwodzie do 100 cm,

30 zł za każdy cm obwodu dla drzew o obwodzie powyżej 100 cm.

W przypadku wycięcia świerka o obwodzie 70 cm na wysokości 130 cm kara wyniesie 2 x 25 x 70, czyli 3500 zł.

