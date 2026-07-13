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Naj m, czyli wynajem mieszkania od państwa – zasady

Chcąc wynająć mieszkanie na dłużej i z gwarancją jasnych zasad, warto rozważyć wynajęcie lokum od państwa. Państwowa spółka PFR Nieruchomości oferuje taką możliwość od 2013 r. Wynajem odbywa się na zasadach komercyjnych, ale w niektórych lokalizacjach najemca może uzyskać dopłaty do czynszu pokrywające część kosztów.

Główną zaletą oferty PFR Nieruchomości są jasne zasady najmu, wygoda wprowadzenia się do wykończonego, gotowego lokum i poczucie bezpieczeństwa płynące z faktu, że wynajmuje się od państwa, a nie od prywatnej osoby czy firmy. Od czerwca 2026 r. rządowa oferta działa pod nazwą „Naj m”, co ma nawiązywać zarówno do słowa „najem”, jak i frazy „najlepsze mieszkanie”. W ofercie znajdują się ponad 4000 lokali o rozmaitych metrażach i liczbie pokoi. Z oferty może skorzystać każdy, pod warunkiem, że uzyskuje dochody pozwalające na płacenie za mieszkanie.

Program działa następująco:

Najemca zgłasza się, wypełniając formularz online, w którym wskazuje m.in. interesującą go lokalizację oraz liczbę pokoi, a także posiadany budżet. Najemca przegląda oferty pasujące do jego potrzeb i wybiera lokum (można obejrzeć mieszkanie na żywo). Najemca poddaje się weryfikacji czynszowej, czyli przedstawia dokumenty poświadczające wysokość dochodów. Po pomyślnym przejściu weryfikacji najemca podpisuje umowę najmu instytucjonalnego i wpłaca kaucję. Najemca otrzymuje klucze i może się wprowadzać.

Jak czytamy na stronie PFR Nieruchomości, oferowane mieszkania są w większości umeblowane, wyposażone w sprzęt AGD i gotowe do wprowadzenia się. Umowę najmu zawiera się zawsze na czas określony: na 6, 12 lub 24 miesiące. W mieszkaniu można trzymać zwierzęta domowe, a wszelkie usterki zgłasza się zarządcy budynku przez specjalną aplikację. W wybranych lokalizacjach można też wynająć dodatkowo komórkę lokatorską i/lub miejsce postojowe.

Naj m – jakie miejscowości?

Wszystkie oferty można przejrzeć na stronie https://najmtujest.pl/. Aktualnie oferta marki naj m jest dostępna w następujących lokalizacjach:

Biała Podlaska,

Dębica,

Elbląg,

Gdańsk,

Gdynia,

gmina Jarocin,

Katowice,

Kępice,

Kępno,

Kraków,

Lublin,

Łowicz,

Łódź,

Mińsk Mazowiecki,

Nakło nad Notecią,

Nowy Targ,

Oława,

Piaseczno,

Poznań,

Radom,

Sianów,

Skawina,

Świdnik,

Toruń,

Wałbrzych,

Warszawa,

Wrocław,

Września,

Zamość,

Zgorzelec.

Aktualnie nowe inwestycje mieszkaniowe PFR Nieruchomości realizowane są także w Szczecinie oraz Sochaczewie.

Naj m – wysokość czynszu i inne opłaty

Wynajmując mieszkanie z puli PFR Nieruchomości, lokator co miesiąc płaci czynsz, opłatę eksploatacyjną i koszty zużycia mediów. Do tego przed wprowadzeniem się wnosi jednorazowo kaucję w wysokości czynszu za 1–2 miesiące.

Poniżej prezentujemy przykładowe wysokości czynszu w wybranych miastach:

Elbląg: 2484 zł/mies. za mieszkanie dwupokojowe 42 m kw.,

Katowice: 2486 zł/mies. za mieszkanie trzypokojowe 61 m kw.,

Kraków: 2570 zł/mies. za mieszkanie dwupokojowe 40 m kw.,

Lublin: 1941 zł/mies. za kawalerkę 33 m kw., 2910 zł/mies. za mieszkanie trzypokojowe 58 m kw.,

Poznań: 2140 zł/mies. za mieszkanie dwupokojowe 38 m kw.,

Skawina: 2690 zł/mies. za mieszkanie trzypokojowe 60 m kw.,

Warszawa: 3310 zł/mies. za mieszkanie dwupokojowe 39 m kw.,

Wrocław: 1950 zł/mies. za kawalerkę 29 m kw., 2640 zł/mies. za mieszkanie trzypokojowe 67 m kw.

Warto zaznaczyć, że dostępność mieszkań w poszczególnych lokalizacjach jest bardzo różna: od kilkunastu do zaledwie jednego lokum.

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Autor: Dorota Niećko Mieszkanie Plus w Katowicach, projekt Kuryłowicz & Associates

Naj m – kto i gdzie może liczyć na dopłaty do czynszu?

Część osiedli naj m® jest objętych dopłatami do czynszu. Dzięki dopłatom miesięczny koszt najmu może być niższy nawet przez kilkanaście lat. Dopłata jest przekazywana bezpośrednio do wynajmującego, a najemca płaci po prostu niższy czynsz

– podaje strona PFR Nieruchomości.

Opcja skorzystania z dopłat do czynszu dostępna jest tylko na wybranych osiedlach. Obecnie są to:

Lublin, ul. Lubelskich Olimpijczyków,

Katowice, ul. Korczaka,

Elbląg, ul. Legionów,

Skawina, ul. Skawińskich Sportowców.

Na dopłaty w wysokości średnio 500 zł miesięcznie mogą liczyć wyłącznie osoby spełniające kryterium dochodowe. Maksymalny miesięczny dochód gospodarstwa domowego wynosić może:

1 osoba – 8 903,56 zł,

2 osoby – 12 464,98 zł,

3 osoby – 16 026,41 zł,

4 osoby – 19 587,83 zł,

5 osób – 23 149,26 zł,

6 osób – 26 710,68 zł.

Na wysokość dopłaty wpływa zarówno liczba osób w gospodarstwie domowym, jak i parametry mieszkania (wielkość itp.). Żeby otrzymać dopłaty do czynszu, dana osoba musi najpierw zostać najemcą mieszkania w programie naj m. Gdy już podpisze umowę najmu, składa wniosek o dopłatę w urzędzie gminy, dołączając dokumenty potwierdzające dochody członków gospodarstwa domowego. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku czynsz zostaje obniżony o wysokość przyznanej dopłaty.

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