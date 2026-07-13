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Naj m, czyli wynajem mieszkania od państwa – zasady
Chcąc wynająć mieszkanie na dłużej i z gwarancją jasnych zasad, warto rozważyć wynajęcie lokum od państwa. Państwowa spółka PFR Nieruchomości oferuje taką możliwość od 2013 r. Wynajem odbywa się na zasadach komercyjnych, ale w niektórych lokalizacjach najemca może uzyskać dopłaty do czynszu pokrywające część kosztów.
Główną zaletą oferty PFR Nieruchomości są jasne zasady najmu, wygoda wprowadzenia się do wykończonego, gotowego lokum i poczucie bezpieczeństwa płynące z faktu, że wynajmuje się od państwa, a nie od prywatnej osoby czy firmy. Od czerwca 2026 r. rządowa oferta działa pod nazwą „Naj m”, co ma nawiązywać zarówno do słowa „najem”, jak i frazy „najlepsze mieszkanie”. W ofercie znajdują się ponad 4000 lokali o rozmaitych metrażach i liczbie pokoi. Z oferty może skorzystać każdy, pod warunkiem, że uzyskuje dochody pozwalające na płacenie za mieszkanie.
Program działa następująco:
- Najemca zgłasza się, wypełniając formularz online, w którym wskazuje m.in. interesującą go lokalizację oraz liczbę pokoi, a także posiadany budżet.
- Najemca przegląda oferty pasujące do jego potrzeb i wybiera lokum (można obejrzeć mieszkanie na żywo).
- Najemca poddaje się weryfikacji czynszowej, czyli przedstawia dokumenty poświadczające wysokość dochodów.
- Po pomyślnym przejściu weryfikacji najemca podpisuje umowę najmu instytucjonalnego i wpłaca kaucję.
- Najemca otrzymuje klucze i może się wprowadzać.
Jak czytamy na stronie PFR Nieruchomości, oferowane mieszkania są w większości umeblowane, wyposażone w sprzęt AGD i gotowe do wprowadzenia się. Umowę najmu zawiera się zawsze na czas określony: na 6, 12 lub 24 miesiące. W mieszkaniu można trzymać zwierzęta domowe, a wszelkie usterki zgłasza się zarządcy budynku przez specjalną aplikację. W wybranych lokalizacjach można też wynająć dodatkowo komórkę lokatorską i/lub miejsce postojowe.
Naj m – jakie miejscowości?
Wszystkie oferty można przejrzeć na stronie https://najmtujest.pl/. Aktualnie oferta marki naj m jest dostępna w następujących lokalizacjach:
- Biała Podlaska,
- Dębica,
- Elbląg,
- Gdańsk,
- Gdynia,
- gmina Jarocin,
- Katowice,
- Kępice,
- Kępno,
- Kraków,
- Lublin,
- Łowicz,
- Łódź,
- Mińsk Mazowiecki,
- Nakło nad Notecią,
- Nowy Targ,
- Oława,
- Piaseczno,
- Poznań,
- Radom,
- Sianów,
- Skawina,
- Świdnik,
- Toruń,
- Wałbrzych,
- Warszawa,
- Wrocław,
- Września,
- Zamość,
- Zgorzelec.
Aktualnie nowe inwestycje mieszkaniowe PFR Nieruchomości realizowane są także w Szczecinie oraz Sochaczewie.
Naj m – wysokość czynszu i inne opłaty
Wynajmując mieszkanie z puli PFR Nieruchomości, lokator co miesiąc płaci czynsz, opłatę eksploatacyjną i koszty zużycia mediów. Do tego przed wprowadzeniem się wnosi jednorazowo kaucję w wysokości czynszu za 1–2 miesiące.
Poniżej prezentujemy przykładowe wysokości czynszu w wybranych miastach:
- Elbląg: 2484 zł/mies. za mieszkanie dwupokojowe 42 m kw.,
- Katowice: 2486 zł/mies. za mieszkanie trzypokojowe 61 m kw.,
- Kraków: 2570 zł/mies. za mieszkanie dwupokojowe 40 m kw.,
- Lublin: 1941 zł/mies. za kawalerkę 33 m kw., 2910 zł/mies. za mieszkanie trzypokojowe 58 m kw.,
- Poznań: 2140 zł/mies. za mieszkanie dwupokojowe 38 m kw.,
- Skawina: 2690 zł/mies. za mieszkanie trzypokojowe 60 m kw.,
- Warszawa: 3310 zł/mies. za mieszkanie dwupokojowe 39 m kw.,
- Wrocław: 1950 zł/mies. za kawalerkę 29 m kw., 2640 zł/mies. za mieszkanie trzypokojowe 67 m kw.
Warto zaznaczyć, że dostępność mieszkań w poszczególnych lokalizacjach jest bardzo różna: od kilkunastu do zaledwie jednego lokum.
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Naj m – kto i gdzie może liczyć na dopłaty do czynszu?
Część osiedli naj m® jest objętych dopłatami do czynszu. Dzięki dopłatom miesięczny koszt najmu może być niższy nawet przez kilkanaście lat. Dopłata jest przekazywana bezpośrednio do wynajmującego, a najemca płaci po prostu niższy czynsz
– podaje strona PFR Nieruchomości.
Opcja skorzystania z dopłat do czynszu dostępna jest tylko na wybranych osiedlach. Obecnie są to:
- Lublin, ul. Lubelskich Olimpijczyków,
- Katowice, ul. Korczaka,
- Elbląg, ul. Legionów,
- Skawina, ul. Skawińskich Sportowców.
Na dopłaty w wysokości średnio 500 zł miesięcznie mogą liczyć wyłącznie osoby spełniające kryterium dochodowe. Maksymalny miesięczny dochód gospodarstwa domowego wynosić może:
- 1 osoba – 8 903,56 zł,
- 2 osoby – 12 464,98 zł,
- 3 osoby – 16 026,41 zł,
- 4 osoby – 19 587,83 zł,
- 5 osób – 23 149,26 zł,
- 6 osób – 26 710,68 zł.
Na wysokość dopłaty wpływa zarówno liczba osób w gospodarstwie domowym, jak i parametry mieszkania (wielkość itp.). Żeby otrzymać dopłaty do czynszu, dana osoba musi najpierw zostać najemcą mieszkania w programie naj m. Gdy już podpisze umowę najmu, składa wniosek o dopłatę w urzędzie gminy, dołączając dokumenty potwierdzające dochody członków gospodarstwa domowego. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku czynsz zostaje obniżony o wysokość przyznanej dopłaty.
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