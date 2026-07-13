Program Naj m, czyli wynajem mieszkania od państwa. Dla kogo i na jakich zasadach?

Przemysław Zańko-Gulczyński
Przemysław Zańko-Gulczyński
2026-07-13 12:55

Chcesz wynająć mieszkanie na dłużej i zależy ci na stabilności oraz poczuciu bezpieczeństwa? Możesz skorzystać z oferty wynajmu mieszkania od państwowej spółki PFR Nieruchomości. Do wyboru są ponad 4000 lokali w 23 lokalizacjach. Kolejne osiedla w kolejnych miejscowościach już powstają.

Nowoczesne bloki mieszkalne o jasnych elewacjach z balkonami. O programie Naj m przeczytasz na Muratordom.
Autor: Dorota Niećko Katowice, osiedle mieszkań na wynajem przy Korczaka, projekt pracowni Kuryłowicz + Architekci
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Naj m, czyli wynajem mieszkania od państwa – zasady

Chcąc wynająć mieszkanie na dłużej i z gwarancją jasnych zasad, warto rozważyć wynajęcie lokum od państwa. Państwowa spółka PFR Nieruchomości oferuje taką możliwość od 2013 r. Wynajem odbywa się na zasadach komercyjnych, ale w niektórych lokalizacjach najemca może uzyskać dopłaty do czynszu pokrywające część kosztów.

Główną zaletą oferty PFR Nieruchomości są jasne zasady najmu, wygoda wprowadzenia się do wykończonego, gotowego lokum i poczucie bezpieczeństwa płynące z faktu, że wynajmuje się od państwa, a nie od prywatnej osoby czy firmy. Od czerwca 2026 r. rządowa oferta działa pod nazwą „Naj m”, co ma nawiązywać zarówno do słowa „najem”, jak i frazy „najlepsze mieszkanie”. W ofercie znajdują się ponad 4000 lokali o rozmaitych metrażach i liczbie pokoi. Z oferty może skorzystać każdy, pod warunkiem, że uzyskuje dochody pozwalające na płacenie za mieszkanie.

Program działa następująco:

  1. Najemca zgłasza się, wypełniając formularz online, w którym wskazuje m.in. interesującą go lokalizację oraz liczbę pokoi, a także posiadany budżet.
  2. Najemca przegląda oferty pasujące do jego potrzeb i wybiera lokum (można obejrzeć mieszkanie na żywo).
  3. Najemca poddaje się weryfikacji czynszowej, czyli przedstawia dokumenty poświadczające wysokość dochodów.
  4. Po pomyślnym przejściu weryfikacji najemca podpisuje umowę najmu instytucjonalnego i wpłaca kaucję.
  5. Najemca otrzymuje klucze i może się wprowadzać.

Jak czytamy na stronie PFR Nieruchomości, oferowane mieszkania są w większości umeblowane, wyposażone w sprzęt AGD i gotowe do wprowadzenia się. Umowę najmu zawiera się zawsze na czas określony: na 6, 12 lub 24 miesiące. W mieszkaniu można trzymać zwierzęta domowe, a wszelkie usterki zgłasza się zarządcy budynku przez specjalną aplikację. W wybranych lokalizacjach można też wynająć dodatkowo komórkę lokatorską i/lub miejsce postojowe.

Naj m – jakie miejscowości?

Wszystkie oferty można przejrzeć na stronie https://najmtujest.pl/. Aktualnie oferta marki naj m jest dostępna w następujących lokalizacjach:

  • Biała Podlaska,
  • Dębica,
  • Elbląg,
  • Gdańsk,
  • Gdynia,
  • gmina Jarocin,
  • Katowice,
  • Kępice,
  • Kępno,
  • Kraków,
  • Lublin,
  • Łowicz,
  • Łódź,
  • Mińsk Mazowiecki,
  • Nakło nad Notecią,
  • Nowy Targ,
  • Oława,
  • Piaseczno,
  • Poznań,
  • Radom,
  • Sianów,
  • Skawina,
  • Świdnik,
  • Toruń,
  • Wałbrzych,
  • Warszawa,
  • Wrocław,
  • Września,
  • Zamość,
  • Zgorzelec.

Aktualnie nowe inwestycje mieszkaniowe PFR Nieruchomości realizowane są także w Szczecinie oraz Sochaczewie.

Naj m – wysokość czynszu i inne opłaty

Wynajmując mieszkanie z puli PFR Nieruchomości, lokator co miesiąc płaci czynsz, opłatę eksploatacyjną i koszty zużycia mediów. Do tego przed wprowadzeniem się wnosi jednorazowo kaucję w wysokości czynszu za 1–2 miesiące.

Poniżej prezentujemy przykładowe wysokości czynszu w wybranych miastach:

  • Elbląg: 2484 zł/mies. za mieszkanie dwupokojowe 42 m kw.,
  • Katowice: 2486 zł/mies. za mieszkanie trzypokojowe  61 m kw.,
  • Kraków: 2570 zł/mies. za mieszkanie dwupokojowe 40 m kw.,
  • Lublin: 1941 zł/mies. za kawalerkę 33 m kw., 2910 zł/mies. za mieszkanie trzypokojowe 58 m kw.,
  • Poznań: 2140 zł/mies. za mieszkanie dwupokojowe 38 m kw.,
  • Skawina: 2690 zł/mies. za mieszkanie trzypokojowe 60 m kw.,
  • Warszawa: 3310 zł/mies. za mieszkanie dwupokojowe 39 m kw.,
  • Wrocław: 1950 zł/mies. za kawalerkę 29 m kw., 2640 zł/mies. za mieszkanie trzypokojowe 67 m kw.

Warto zaznaczyć, że dostępność mieszkań w poszczególnych lokalizacjach jest bardzo różna: od kilkunastu do zaledwie jednego lokum.

Mieszkanie Plus w Katowicach, projekt Kuryłowicz & Associates
Autor: Dorota Niećko Mieszkanie Plus w Katowicach, projekt Kuryłowicz & Associates

Naj m – kto i gdzie może liczyć na dopłaty do czynszu?

Część osiedli naj m® jest objętych dopłatami do czynszu. Dzięki dopłatom miesięczny koszt najmu może być niższy nawet przez kilkanaście lat. Dopłata jest przekazywana bezpośrednio do wynajmującego, a najemca płaci po prostu niższy czynsz

– podaje strona PFR Nieruchomości.

Opcja skorzystania z dopłat do czynszu dostępna jest tylko na wybranych osiedlach. Obecnie są to:

  • Lublin, ul. Lubelskich Olimpijczyków,
  • Katowice, ul. Korczaka,
  • Elbląg, ul. Legionów,
  • Skawina, ul. Skawińskich Sportowców.

Na dopłaty w wysokości średnio 500 zł miesięcznie mogą liczyć wyłącznie osoby spełniające kryterium dochodowe. Maksymalny miesięczny dochód gospodarstwa domowego wynosić może:

  • 1 osoba – 8 903,56 zł,
  • 2 osoby – 12 464,98 zł,
  • 3 osoby – 16 026,41 zł,
  • 4 osoby – 19 587,83 zł,
  • 5 osób – 23 149,26 zł,
  • 6 osób – 26 710,68 zł.

Na wysokość dopłaty wpływa zarówno liczba osób w gospodarstwie domowym, jak i parametry mieszkania (wielkość itp.). Żeby otrzymać dopłaty do czynszu, dana osoba musi najpierw zostać najemcą mieszkania w programie naj m. Gdy już podpisze umowę najmu, składa wniosek o dopłatę w urzędzie gminy, dołączając dokumenty potwierdzające dochody członków gospodarstwa domowego. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku czynsz zostaje obniżony o wysokość przyznanej dopłaty.

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