Rozmowa Muratora: Rolety i żaluzje fasadowe. Zalety i wady Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nie każdy chce i lubi mieszkać pod miastem. Wiele osób marzy o wyjątkowym mieszkaniu w kamienicy z XIX czy początków XX w., z duszą i w znakomitej lokalizacji. Drewniane podłogi, oryginalna stolarka drzwiowa i okienna, wysokie sufity... Są też i tacy, którzy chcą mieszkać w budynku z zachowanymi historycznymi detalami, ale od samego apartamentu oczekują nowoczesnego wystroju, a najchętniej urządziliby wszystko po swojemu. Oto kilka przykładów takich mieszkań z warszawskiego rynku nieruchomości.

Hoża 42 – XIX wiek i luksus za 5,9 mln zł

To oferta dla tych, którzy nie oszczędzają na standardzie. 100-metrowe mieszkanie z balkonem w odrestaurowanej XIX-wiecznej kamienicy w samym centrum miasta można nabyć za cenę 59 000 zł/m². W środku – 2 sypialnie, 2 łazienki, wygodna garderoba i pralnia. Wysokie na 3,4 m sufity oraz duże okna sprawiają, że w środku zawsze jest jasno. Klimatyzowany lokal pozwala cieszyć się m.in. kominkiem w salonie, prywatną łazienką przy sypialni głównej oraz w pełni wyposażoną, nowoczesną kuchnią z wyspą.

Warto wspomnieć także o samym budynku. Po pierwsze, gwarantuje on kameralność i spokój, gdyż w całej kamienicy jest tylko 14 apartamentów premium. Po drugie, mieszkańcy mają do dyspozycji takie wygody jak m.in. całodobowa recepcja, sala fitness, basen oraz sauna. Po trzecie, przepięknie odnowiony budynek zachował cały urok XIX wieku dzięki zabytkowym klatkom schodowym z kutymi balustradami oraz licznym sztukateriom i zabytkowym drzwiom odrestaurowanym specjalną techniką mazerunku. Odwiedzających budynek gości powita z kolei kuta brama w przejeździe.

Górnośląska 16 – przedwojenny apartament na Powiślu za 5,75 mln zł

Niewiele jest dziś w Warszawie bardziej prestiżowych lokalizacji niż Powiśle, a to mieszkanie dobrze pokazuje, dlaczego. Za cenę 42 000 zł/m² przy ul. Górnośląskiej można nabyć parterowy 4-pokojowy apartament o powierzchni aż 137 m². Przeznaczone do remontu lokum ma 3 m wysokości, ogromne okna, 3 sypialnie i 2 łazienki, a do tego zachowane oryginalne okna skrzynkowe wychodzące na południe, na dziedziniec i park. Nabywca może liczyć m.in. na osobny gabinet do pracy, sypialnię master z prywatną łazienką oraz dodatkową sypialnię z garderobą.

Prawdziwym atutem tego apartamentu jest jednak budynek, w którym się znajduje. To tzw. „Reymontówka”, czyli jedna z najcenniejszych odrestaurowanych kamienic na Powiślu. Przedwojenny budynek z elegancką klatką schodową przez lata zamieszkiwały rozmaite sławy, a dziś to możliwość życia w niezwykle cichej i zielonej jak na centrum miasta okolicy.

Zaciszny zakątek w sercu Saskiej Kępy – 3,05 mln zł

To oferta dla tych, którzy szukają czegoś bardziej nowoczesnego, choć wciąż z przedwojennym klimatem. W zabytkowej, willowej części Saskiej Kępy można za cenę 32 743 zł/m² zostać właścicielem przestronnego (93.15 m²) 3-pokojowego mieszkania na 1. piętrze przedwojennego budynku. W środku wszystko to, czego można się spodziewać – wysokie sufity, drewniane podłogi (w kolorze białym) i wyłożony mozaiką z płytek balkon, z którego rozciąga się widok na zieleń jak pod miastem. Z głównej sypialni wchodzi się bezpośrednio do nawiązującej do przedwojennej elegancji łazienki, a jasna kuchnia z wyspą połączona jest z obszernym salonem.

Choć lokum nie znajduje się w Śródmieściu, położone jest w prestiżowej okolicy pełnej stylowych restauracji i kawiarni, a do centrum miasta można dotrzeć w mgnieniu oka, przy okazji podziwiając Wisłę. W kameralnym ceglanym budynku znajduje się tylko kilka mieszkań, co pozwala cieszyć się spokojem.

Kazimierzowska 79 – dwupoziomowy loft w kamienicy z windą za 2,6 mln zł

Odrestaurowana kamienica z lat 30. z dobudowaną windą – takich miejsc nie ma w Warszawie wiele. W samym sercu Starego Mokotowa, w pełnej zabytków i zieleni okolicy na nabywcę czeka dwupoziomowe mieszkanie 4-pokojowe w stanie deweloperskim o powierzchni 106,36 m² w cenie 24 445 zł/m². Jest ono zlokalizowane w nadbudowanej części kamienicy, na 4. piętrze. Słoneczny loftowy apartament z antresolą można urządzić całkowicie po swojemu – czy to w pełni nowocześnie, czy też z nawiązaniem do historii.

Śladów historii nie brakuje za to w samej kamienicy. Modernistyczny budynek posiada m.in. odrestaurowaną elewację, zachowane historyczne elementy klatek schodowych (posadzki, balustrady) i elegancką sień. Dużym atutem nieruchomości jest lokalizacja – w okolicy pełnej starej zabudowy, znakomicie skomunikowanej z centrum tramwajami i autobusami, kilka minut spacerem od parku Pole Mokotowskie.

Wilcza 13 – kameralne lokum z oryginalnym parkietem za 1,44 mln zł

Trudno o bardziej prestiżowy adres niż ulica Wilcza w samym sercu warszawskiego Śródmieścia. Na tych, którzy szukają czegoś bardziej kameralnego i do własnej aranżacji, ciekawą ofertą może być blisko 60-metrowe mieszkanie dwupokojowe na 2. piętrze za 24 040 zł/m². W środku – sufity na wysokości 3,4 m, oryginalny parkiet, łączące pomieszczenia dwuskrzydłowe drzwi i drewniane okna. Mieszkanie do remontu można urządzić według własnego pomysłu. Niezależnie od wybranego stylu dużym atutem będzie balkon wychodzący na ciche wewnętrzne podwórze ze starym drzewem.

Na uwagę zasługuje też wyremontowana ceglana kamienica z 1897 r., w której lokum się znajduje. Elewacja wygląda jak w czasach świetności, a klatki schodowe mają ręcznie kute balustrady i zachowane oryginalne podłogi na półpiętrach. Od strony ulicy wejścia do budynku strzegą eleganckie drewniane wrota, zaś o rzut kamieniem stąd znajdują się m.in. plac Trzech Krzyży oraz Hala Koszyki.

Przejdź do galerii: Wizualizacja Apartamentów Gutenberga na Woli w Warszawie