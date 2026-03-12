Skromny dom letniskowy

Budynek powstał w pobliżu starej stodoły (dziś już rozebranej), dlatego naśladuje jej formę i proporcje. Ma bryłę na planie prostokąta i wysoki dwuspadowy dach o kącie nachylenia 45º. Jak na stodołę przystało, ma także szerokie wrota, a właściwie okiennice, które mają je przypominać. Są wykonane z drewna i podzielone na mniejsze kwadratowe pola z belkami usztywniającymi połączonymi na krzyż. Przesuwne okiennice zamontowano na prowadnicach. Wyjeżdżając, można zostawić je całkowicie zamknięte. Przeszklenia, które przesłaniają, mają duże wymiary. Są szerokie niczym wjazd do stodoły i wysokie na prawie 3 m. Jedno otwiera dom na widok lasu, w drugim, znajdującym się od podwórka, zamontowano całkowicie przeszklone drzwi wejściowe.

Bryła pięknie wpisana w sielski pejzaż

Przysadzista bryła przebita na wylot dużymi oknami staje się lżejsza w odbiorze i wspaniale integruje się z krajobrazem. Aby spójnej koncepcji domu stodoły nic nie popsuło, budynek ma niewielki komin, a jego połaci nie przebijają okna dachowe.

Sypialnie dzieci na poddaszu są doświetlane jedynie przez małe okna w ścianach szczytowych. Murowane przegrody zewnętrzne oblicowano deskami modrzewiowymi, które za jakiś czas zszarzeją, jeszcze bardziej upodabniając dom do budynków gospodarczych. Na połaciach położono surową w wyrazie blachę płaską w kolorze antracytowym.

Bryła pięknie wpisana w sielski pejzaż i krajobraz architektoniczny okolicy bardzo podoba się inwestorom i ich gościom.

W środku funkcjonalnie i nowocześnie

W środku jest nie tylko ładnie, lecz także wygodnie i nowocześnie. Parter domu to przede wszystkim jednoprzestrzenna strefa dzienna, której niewielki metraż rekompensują szerokie panoramiczne okna i rozciągające się za nimi widoki, a także światło słoneczne docierające z różnych kierunków.

Architektowi udało się na powierzchni 104 m² zmieścić układ funkcjonalny spełniający oczekiwania czteroosobowej rodziny.

– Przestrzeń komunikacyjna została w tym domu maksymalnie ograniczona. Nie ma tu wiatrołapu ani korytarzy, do sypialni inwestorów wchodzi się na przykład bezpośrednio z kuchni. Każdy wolny centymetr kwadratowy staraliśmy się wykorzystać do przechowywania mniejszych i większych przedmiotów. Nawet w pełnej balustradzie schodów udało się ukryć kilka szafek o różnej wielkości.

Projekt domu: Marcin Brataniec, eM4. PraeM4. Pracownia Architektury. Brataniec.