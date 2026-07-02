Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) od zakupu mieszkania na rynku wtórnym wynosi obecnie 2% wartości nieruchomości.

Przykład: kupiłeś mieszkanie za 600 000 zł, kwota podatku wyniesie 12 000 zł.

Stawka VAT-u zależy natomiast od powierzchni mieszkania. Dla lokali mieszkalnych o powierzchni do 150 m² wynosi 8%, dla większych – 23%.

Ważne: Przy zakupie mieszkania z rynku pierwotnego nie płaci się podatku PCC, co znacząco obniża całkowite koszty transakcji.

Opłaty sądowe przy kupnie mieszkania

Kupujący musi otrzymać odpis aktu notarialnego. Koszt odpisu wynosi 6 zł za stronę + VAT 23%.

założenie księgi wieczystej – 100 zł

wpis hipoteki (jeśli nieruchomość jest kupowana na kredyt) – 200 zł

wpis prawa wartości do księgi wieczystej – 200 zł

odpisy aktu notarialnego – 6 zł + VAT 23% za każdą rozpoczętą stronę

Podsumowanie - jak obniżyć koszty notarialne przy zakupie mieszkania?

Negocjuj taksę notarialną - maks. stawki taksy notarialnej są określone w przepisach, ale notariusze mogą ustalić niższe wynagrodzenie, dlatego warto zapytać kilku notariuszy o ofertę i wybrać najkorzystniejszą.

- maks. stawki taksy notarialnej są określone w przepisach, ale notariusze mogą ustalić niższe wynagrodzenie, dlatego warto zapytać kilku notariuszy o ofertę i wybrać najkorzystniejszą. Wybierz nieruchomość z rynku pierwotnego - tak jak pisaliśmy wyżej przy zakupie mieszkania od dewelopera nie płacisz 2% podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), co znacznie zmniejsza całkowite koszty transakcji.

- tak jak pisaliśmy wyżej przy zakupie mieszkania od dewelopera nie płacisz 2% podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), co znacznie zmniejsza całkowite koszty transakcji. Nie rób zbędnych odpisów aktu notarialnego - odpisy aktu notarialnego kosztują 6 zł netto za stronę + VAT - zamów tylko tyle odpisów, ile naprawdę potrzebujesz.

- odpisy aktu notarialnego kosztują 6 zł netto za stronę + VAT - zamów tylko tyle odpisów, ile naprawdę potrzebujesz. Dokładnie określ wartość nieruchomości - taksa notarialna zależy od wartości nieruchomości, więc nie zawyżaj jej w akcie notarialnym. Przy zakupie poniżej 60 000 zł opłaty są znacznie niższe.

- taksa notarialna zależy od wartości nieruchomości, więc nie zawyżaj jej w akcie notarialnym. Przy zakupie poniżej 60 000 zł opłaty są znacznie niższe. Znajdź notariusza w mniejszym mieście - notariusze w mniejszych miejscowościach często oferują bardziej konkurencyjne stawki niż ci w dużych miastach.

- notariusze w mniejszych miejscowościach często oferują bardziej konkurencyjne stawki niż ci w dużych miastach. Zrezygnuj z dodatkowych usług - jeśli notariusz oferuje dodatkowe usługi, jak doradztwo prawne czy przygotowanie pełnomocnictw, sprawdź, czy są one konieczne.

- jeśli notariusz oferuje dodatkowe usługi, jak doradztwo prawne czy przygotowanie pełnomocnictw, sprawdź, czy są one konieczne. Jeśli możesz płać gotówką - transakcje gotówkowe generują mniejsze koszty notarialne niż zakup z kredytem hipotecznym, który wymaga dodatkowych opłat za wpisy do ksiąg wieczystych (np. wpis hipoteki).

- transakcje gotówkowe generują mniejsze koszty notarialne niż zakup z kredytem hipotecznym, który wymaga dodatkowych opłat za wpisy do ksiąg wieczystych (np. wpis hipoteki). Dziel koszty między strony - ustal z drugą stroną transakcji, że koszty notarialne zostaną podzielone między kupującego i sprzedającego. To częsta praktyka w przypadku zakupu nieruchomości.

Przed podjęciem decyzji o zakupie mieszkania warto skorzystać z kalkulatorów opłat notarialnych dostępnych na wielu stronach online. Narzędzia te pozwolą oszacować całkowite koszty zakupu nieruchomości oraz umożliwią porównanie kosztów przy różnych parametrach.

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Od czego zależą opłaty notarialne przy zakupie mieszkania?

Koszty notarialne przy zakupie mieszkania w Polsce zależą od wartości nieruchomości i obejmują kilka opłat, z których najważniejsze to:

Taksa notarialna

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Opłaty sądowe

Odpisy aktu notarialnego

Maksymalne stawki taksy notarialnej od wartości nieruchomości