Ile kosztuje notariusz przy kupnie mieszkania w 2026? Tabela stawek, jak obniżyć koszty

Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
2026-07-02 13:44

Kupno mieszkania to nie tylko cena lokalu. Same koszty notarialne i sądowe mogą wynieść od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Sprawdź aktualne maksymalne stawki taksy notarialnej, ile wynosi PCC i opłaty sądowe oraz poznaj sprawdzone sposoby, jak legalnie obniżyć rachunek u notariusza – nawet o kilka tysięcy złotych.

Drewniana pieczęć notarialna leży na dokumencie obok czerwonych lakowych pieczęci. O kosztach notariusza w Muratordom.
Autor: Getty Images/ Getty Images

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) od zakupu mieszkania na rynku wtórnym wynosi obecnie 2% wartości nieruchomości.

Przykład: kupiłeś mieszkanie za 600 000 zł, kwota podatku wyniesie 12 000 zł.

Stawka VAT-u zależy natomiast od powierzchni mieszkania. Dla lokali mieszkalnych o powierzchni do 150 m² wynosi 8%, dla większych – 23%.

Ważne: Przy zakupie mieszkania z rynku pierwotnego nie płaci się podatku PCC, co znacząco obniża całkowite koszty transakcji.

Opłaty sądowe przy kupnie mieszkania

Kupujący musi otrzymać odpis aktu notarialnego. Koszt odpisu wynosi 6 zł za stronę + VAT 23%.

  • założenie księgi wieczystej – 100 zł
  • wpis hipoteki (jeśli nieruchomość jest kupowana na kredyt) – 200 zł
  • wpis prawa wartości do księgi wieczystej – 200 zł
  • odpisy aktu notarialnego – 6 zł + VAT 23% za każdą rozpoczętą stronę

Podsumowanie - jak obniżyć koszty notarialne przy zakupie mieszkania?

  • Negocjuj taksę notarialną -  maks. stawki taksy notarialnej są określone w przepisach, ale notariusze mogą ustalić niższe wynagrodzenie, dlatego warto zapytać kilku notariuszy o ofertę i wybrać najkorzystniejszą.
  • Wybierz nieruchomość z rynku pierwotnego - tak jak pisaliśmy wyżej przy zakupie mieszkania od dewelopera nie płacisz 2% podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), co znacznie zmniejsza całkowite koszty transakcji.
  • Nie rób zbędnych odpisów aktu notarialnego - odpisy aktu notarialnego kosztują 6 zł netto za stronę + VAT - zamów tylko tyle odpisów, ile naprawdę potrzebujesz.
  • Dokładnie określ wartość nieruchomości - taksa notarialna zależy od wartości nieruchomości, więc nie zawyżaj jej w akcie notarialnym. Przy zakupie poniżej 60 000 zł opłaty są znacznie niższe.
  • Znajdź notariusza w mniejszym mieście - notariusze w mniejszych miejscowościach często oferują bardziej konkurencyjne stawki niż ci w dużych miastach.
  • Zrezygnuj z dodatkowych usług - jeśli notariusz oferuje dodatkowe usługi, jak doradztwo prawne czy przygotowanie pełnomocnictw, sprawdź, czy są one konieczne.
  • Jeśli możesz płać gotówką - transakcje gotówkowe generują mniejsze koszty notarialne niż zakup z kredytem hipotecznym, który wymaga dodatkowych opłat za wpisy do ksiąg wieczystych (np. wpis hipoteki).
  • Dziel koszty między strony - ustal z drugą stroną transakcji, że koszty notarialne zostaną podzielone między kupującego i sprzedającego. To częsta praktyka w przypadku zakupu nieruchomości.

Przed podjęciem decyzji o zakupie mieszkania warto skorzystać z kalkulatorów opłat notarialnych dostępnych na wielu stronach online. Narzędzia te pozwolą oszacować całkowite koszty zakupu nieruchomości oraz umożliwią porównanie kosztów przy różnych parametrach.

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Od czego zależą opłaty notarialne przy zakupie mieszkania?

Koszty notarialne przy zakupie mieszkania w Polsce zależą od wartości nieruchomości i obejmują kilka opłat, z których najważniejsze to:

  • Taksa notarialna
  • Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)
  • Opłaty sądowe
  • Odpisy aktu notarialnego

Maksymalne stawki taksy notarialnej od wartości nieruchomości

Wartość nieruchomości Maksymalna taksa notarialna

do 3000 zł

 100 zł

powyżej 3000 zł do 10 000 zł

 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł

powyżej 10 000 zł do 30 000 zł

 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł

powyżej 30 000 zł do 60 000 zł

 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł

powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł

 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł
powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł

4770 zł + 0,2% od nadwyżki

powyżej 1 000 000 zł
powyżej 2.000.000 zł

6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a  w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej       w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.