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Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)
Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) od zakupu mieszkania na rynku wtórnym wynosi obecnie 2% wartości nieruchomości.
Przykład: kupiłeś mieszkanie za 600 000 zł, kwota podatku wyniesie 12 000 zł.
Stawka VAT-u zależy natomiast od powierzchni mieszkania. Dla lokali mieszkalnych o powierzchni do 150 m² wynosi 8%, dla większych – 23%.
Ważne: Przy zakupie mieszkania z rynku pierwotnego nie płaci się podatku PCC, co znacząco obniża całkowite koszty transakcji.
Opłaty sądowe przy kupnie mieszkania
Kupujący musi otrzymać odpis aktu notarialnego. Koszt odpisu wynosi 6 zł za stronę + VAT 23%.
- założenie księgi wieczystej – 100 zł
- wpis hipoteki (jeśli nieruchomość jest kupowana na kredyt) – 200 zł
- wpis prawa wartości do księgi wieczystej – 200 zł
- odpisy aktu notarialnego – 6 zł + VAT 23% za każdą rozpoczętą stronę
Podsumowanie - jak obniżyć koszty notarialne przy zakupie mieszkania?
- Negocjuj taksę notarialną - maks. stawki taksy notarialnej są określone w przepisach, ale notariusze mogą ustalić niższe wynagrodzenie, dlatego warto zapytać kilku notariuszy o ofertę i wybrać najkorzystniejszą.
- Wybierz nieruchomość z rynku pierwotnego - tak jak pisaliśmy wyżej przy zakupie mieszkania od dewelopera nie płacisz 2% podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), co znacznie zmniejsza całkowite koszty transakcji.
- Nie rób zbędnych odpisów aktu notarialnego - odpisy aktu notarialnego kosztują 6 zł netto za stronę + VAT - zamów tylko tyle odpisów, ile naprawdę potrzebujesz.
- Dokładnie określ wartość nieruchomości - taksa notarialna zależy od wartości nieruchomości, więc nie zawyżaj jej w akcie notarialnym. Przy zakupie poniżej 60 000 zł opłaty są znacznie niższe.
- Znajdź notariusza w mniejszym mieście - notariusze w mniejszych miejscowościach często oferują bardziej konkurencyjne stawki niż ci w dużych miastach.
- Zrezygnuj z dodatkowych usług - jeśli notariusz oferuje dodatkowe usługi, jak doradztwo prawne czy przygotowanie pełnomocnictw, sprawdź, czy są one konieczne.
- Jeśli możesz płać gotówką - transakcje gotówkowe generują mniejsze koszty notarialne niż zakup z kredytem hipotecznym, który wymaga dodatkowych opłat za wpisy do ksiąg wieczystych (np. wpis hipoteki).
- Dziel koszty między strony - ustal z drugą stroną transakcji, że koszty notarialne zostaną podzielone między kupującego i sprzedającego. To częsta praktyka w przypadku zakupu nieruchomości.
Przed podjęciem decyzji o zakupie mieszkania warto skorzystać z kalkulatorów opłat notarialnych dostępnych na wielu stronach online. Narzędzia te pozwolą oszacować całkowite koszty zakupu nieruchomości oraz umożliwią porównanie kosztów przy różnych parametrach.
Od czego zależą opłaty notarialne przy zakupie mieszkania?
Koszty notarialne przy zakupie mieszkania w Polsce zależą od wartości nieruchomości i obejmują kilka opłat, z których najważniejsze to:
- Taksa notarialna
- Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)
- Opłaty sądowe
- Odpisy aktu notarialnego
Maksymalne stawki taksy notarialnej od wartości nieruchomości
|Wartość nieruchomości
|Maksymalna taksa notarialna
|
do 3000 zł
|100 zł
|
powyżej 3000 zł do 10 000 zł
|100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł
|
powyżej 10 000 zł do 30 000 zł
|310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł
|
powyżej 30 000 zł do 60 000 zł
|710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł
|
powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł
|1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł
|powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł
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4770 zł + 0,2% od nadwyżki
powyżej 1 000 000 zł
|powyżej 2.000.000 zł
|
6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.