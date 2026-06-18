W upały będziesz mieć prawo przerwać pracę. Nadchodzi rewolucja w przepisach

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Koniec pracy w upały. Nowe przepisy w 2027 r.?

Pierwotnie podawano, że proponowane zmiany w zasadach BHP miałyby wejść w życie od dnia 1 stycznia 2027 r. Ponieważ jednak od ponad roku rząd nie podał żadnych nowych informacji, nie jest jasne, czy terminy nie uległy przesunięciu. Nowe przepisy opracowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Najważniejsza zmiana będzie dotyczyć pracy w wysokich temperaturach. Dziś prawo nie określa maksymalnej temperatury w miejscu pracy, co powoduje problemy zwłaszcza dziś, w czasach zmian klimatycznych i potężnych fal upałów. Nowe przepisy to zmienią. Pracodawca będzie miał obowiązek wstrzymać wykonywanie pracy, gdy temperatura w miejscu wykonywania pracy przekroczy:

32ºC na otwartej przestrzeni, w przypadku prac związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i 1000 kcal u kobiet,

35ºC w pomieszczeniach.

Jeżeli temperatura ta będzie przekroczona przez część dnia, pracownicy będą zwolnieni z obowiązku pracy tylko przez określony czas. Gdy temperatura spadnie poniżej norm, znów podejmą obowiązki. Jeśli jednak maksymalna temperatura ma być przekroczona przez cały dzień, pracodawca zwolni pracowników do domu. Za niewywiązanie się z tego obowiązku pracodawcy grozić będzie kara pozbawienia wolności do lat 3. Dodatkowo będzie on mógł otrzymać karę grzywny do 30 tys. zł.

Będą liczne wyjątki od zakazu pracy w upały

Co istotne, nie wszyscy pracownicy zostaną objęci nowymi przepisami. Obowiązek zwolnienia pracownika z obowiązku wykonywania pracy, gdy przekroczone zostaną maksymalne temperatury, nie będzie dotyczył części zawodów. Pracodawca nie będzie musiał wstrzymywać pracy w upały w przypadku następujących sytuacji i branż:

w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii (art. 15110 pkt 1 kodeksu pracy),

w ruchu ciągłym (art. 15110 pkt 2 Kodeksu pracy),

w transporcie i w komunikacji (art. 15110 pkt 5 kodeksu pracy),

w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych (art. 15110 pkt 6 kodeksu pracy),

przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób (art. 15110 pkt 7 kodeksu pracy),

w rolnictwie i hodowli (art. 15110 pkt 8 kodeksu pracy);

w gastronomii (art. 15110 pkt 9 lit. c kodeksu pracy),

w zakładach hotelarskich (art. 15110 pkt 9 lit. d kodeksu pracy),

w jednostkach gospodarki komunalnej (art. 15110 pkt 9 lit. e kodeksu pracy),

w zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych (art. 15110 pkt 9 lit. f kodeksu pracy),

w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę (art. 15110 pkt 9 lit. g kodeksu pracy),

w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku (art. 15110 pkt 9 lit. h kodeksu pracy),

w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobki, klub dziecięcy, dzienny opiekun),

służby funkcjonariuszy i żołnierzy.

Warto też dodać, że określone w ustawie maksymalne temperatury w miejscu pracy nie dotyczą sytuacji, gdy względy technologiczne nie pozwalają na utrzymanie niższych temperatur. To potrzebny wyjątek, gdyż istnieją przecież zawody standardowo wykonywane w wyższych temperaturach (przy zachowaniu odpowiednich zasad i środków ochrony).

Jak jeszcze pracodawca będzie musiał zadbać o pracownika w upał?

Nowelizacja przepisów wprowadzi jeszcze kilka zmian istotnych dla pracowników. Pracodawca, jak wspomniano, będzie miał obowiązek utrzymywać w miejscu pracy temperaturę niższą niż 32/35ºC. Prawo zobowiąże go też do podjęcia działań zaradczych już wcześniej – gdy temperatura przekroczy 28ºC (lub 25ºC w przypadku prac związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i 1000 kcal u kobiet).

Gdy temperatura osiągnie ten poziom, pracodawca będzie zobowiązany zapewnić rozwiązania obniżające temperaturę, np. rolety, zasłony, klimatyzację, odsunięcie stanowisk pracy od miejsc nasłonecznionych itp. Jeśli nie da się obniżyć temperatury, pracodawca będzie miał obowiązek chronić pracowników innymi metodami, np. wprowadzając pracę zmianową lub większą liczbę przerw od pracy. Może też zapewnić pracownikom możliwość odpoczynku od upału w zacienionym miejscu lub klimatyzowanym pomieszczeniu.

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