Kto jest zwolniony z płacenia podatku od nieruchomości? Poznaj ważne wyjątki

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Podatek od nieruchomości – zwolnienia dla osób fizycznych. Kto nie musi płacić?
Lista zwolnień z podatku od nieruchomości jest zaskakująco długa i obejmuje wiele szczegółowych sytuacji. Jak podaje ustawa Ordynacja podatkowa, osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie muszą płacić podatku od nieruchomości m.in. za:
- budynki gospodarcze lub ich części wykorzystywane do działalności leśnej lub rybackiej,
- budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych i służące wyłącznie do działalności rolniczej,
- budynki gospodarcze lub ich części przeznaczone na specjalną produkcję rolną, na przykład uprawę w szklarniach, prowadzenie pasiek, hodowlę i chów zwierząt futerkowych,
- grunty i budynki, które są wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem należytego dbania o nie zgodnie z przepisami o ochronie zabytków,
- nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione,
- działki przyzagrodowe (dotyczy jedynie członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej spełniających co najmniej jeden z tych warunków: wiek emerytalny, bycie inwalidą I lub II grupy, bycie osobą o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, bycie osobą całkowicie niezdolną do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolną do samodzielnej egzystencji),
- położone w rodzinnym ogrodzie działkowym grunty, altany działkowe i obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 metrów kwadratowych (np. szopa na narzędzia, drewutnia) oraz budynki, które są infrastrukturą ogrodową.
Dodatkowo każda gmina może wprowadzić dodatkowe zwolnienia z podatku od nieruchomości, dlatego warto zapytać o to w urzędzie.
Warto dodać, że z płacenia podatku od nieruchomości są w określonych sytuacjach zwolnione także m.in. podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce, organizacje pożytku publicznego, instytuty badawcze i zakłady pracy chronionej.
Zaległy podatek od nieruchomości – ile lat wstecz trzeba płacić?
Kolejną sytuacją, gdy podatnik może uniknąć daniny, jest przedawnienie się podatku od nieruchomości. Zgodnie z polskim prawem zobowiązanie podatkowe przedawnia się po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
Osobnym przypadkiem jest sytuacja, gdy podatnik nabył nową nieruchomość i zgodnie z przepisami zgłosił ten fakt w urzędzie gminy, ale później bardzo długo czekał na decyzję określającą wysokość podatku. Jak podaje 68 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli urząd wydał decyzję po upływie 3 lat (licząc od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy, czyli zwykle roku zakupu nieruchomości), to takiego podatku nie trzeba już płacić.
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Błędnie naliczony podatek od nieruchomości
Zdarza się czasami, że w decyzji wydanej przez urząd kwota podatku od nieruchomości została błędnie określona. W takiej sytuacji podatnik ma 14 dni od dnia doręczenia decyzji na odwołanie się i skorygowanie błędu. Warto o tym pamiętać, żeby nie przepłacać wskutek błędu urzędnika lub własnego.
Powodem błędnego naliczenia kwoty podatku od nieruchomości najczęściej jest przyjęcie do obliczeń błędnego metrażu, np. z powodu korzystania z nieaktualnych baz danych. Takie historie opisywał m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich:
W październiku 2016 r. skarżący dowiedział się, że urzędnicy od wielu lat nienależycie wydawali w imieniu Prezydenta miasta decyzje ustalające zobowiązania podatkowe wynikające z posiadania przez niego nieruchomości inwestycyjnej. Mimo że informacja o nieruchomości była w państwowym zasobie geodezyjnym, decyzje podatkowe nie uwzględniały faktu, że część nieruchomości stanowiły grunty orne V kategorii, komórki oraz garaże. W efekcie od 2006 do 2016 r. organ podatkowy wadliwie obliczał podatek od nieruchomości.
Warto pamiętać, że jeżeli to właściciel nieruchomości podał w urzędzie błędny metraż, to ma obowiązek skorygować tę informację. Urzędnicy będą też chcieli poznać powód podania zaniżonego metrażu. Jeżeli właściciel następnie uiści brakującą kwotę, nie spotkają go żadne negatywne konsekwencje.
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